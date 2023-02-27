700-й гол Лионеля Месси, важнейший хет-трик Кирилла Капризова. Главное к утру

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси забил 700-й гол на клубном уровне, хет-трик российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова принёс его команде победу, возвращение шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича на поле. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Лионель Месси забил 700-й мяч на клубном уровне.
2. Хет-трик Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Коламбусом».
3. Златан Ибрагимович сыграл за «Милан» впервые за 280 дней.
4. Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Баффало».
5. Томми Фьюри победил Джейка Пола раздельным решением судей.
6. Юбилейные голы Мбаппе и Месси принесли «ПСЖ» крупную победу в матче с «Марселем».
7. Александр Овечкин провёл худший месяц в 18-летней карьере в НХЛ.
8. Норри обыграл Алькараса в финале турнира в Рио-де-Жанейро.
9. «Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка английской лиги, обыграв «Ньюкасл».
10. Реализованный буллит Радулова в овертайме принёс «Ак Барсу» победу над «Авангардом».
- 27 февраля 2023
-
09:52
-
09:36
-
09:30
-
09:29
-
09:21
-
09:14
-
09:09
-
09:06
-
08:53
-
08:52
-
08:42
-
08:34
-
08:30
-
08:01
-
07:33
-
07:17
-
07:03
-
06:44
-
06:26
-
06:25
-
05:46
-
05:41
-
05:26
-
04:55
-
04:43
-
04:25
-
04:24
-
03:59
-
03:38
-
03:28
-
03:04
-
01:57
-
01:06
-
00:59
-
00:55