700-й гол Лионеля Месси, важнейший хет-трик Кирилла Капризова. Главное к утру

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Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси забил 700-й гол на клубном уровне, хет-трик российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова принёс его команде победу, возвращение шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича на поле. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Лионель Месси забил 700-й мяч на клубном уровне.

2. Хет-трик Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Коламбусом».

3. Златан Ибрагимович сыграл за «Милан» впервые за 280 дней.

4. Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Баффало».

5. Томми Фьюри победил Джейка Пола раздельным решением судей.

6. Юбилейные голы Мбаппе и Месси принесли «ПСЖ» крупную победу в матче с «Марселем».

7. Александр Овечкин провёл худший месяц в 18-летней карьере в НХЛ.

8. Норри обыграл Алькараса в финале турнира в Рио-де-Жанейро.

9. «Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка английской лиги, обыграв «Ньюкасл».

10. Реализованный буллит Радулова в овертайме принёс «Ак Барсу» победу над «Авангардом».