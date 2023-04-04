Рюдигер не тренируется в общей группе «Реала», но намерен сыграть с «Барселоной»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер тренируется отдельно от команды, однако надеется сыграть в кубковом «эль класико» с «Барселоной», которое состоится в среду, 5 апреля, сообщает Marca. На первой тренировочной сессии на этой неделе Рюдигер, как и Мариано Диас, работали отдельно от всей команды.
Немецкий защитник не попал в заявку на игру с «Вальядолидом» (6:0), получив повреждение незадолго до начала матча. Тренерский штаб «сливочных» принял подобное решение, чтобы не рисковать здоровьем Рюдигера. В клубе уверены, что немецкий центрдеф должен восстановиться к важному матчу с «Барселоной».
В первом полуфинальном матче Кубка Испании «Реал» дома уступил «Барселоне» со счётом 0:1.
Помимо ответной кубковой встречи, в апреле «Реалу» предстоит двухматчевое противостояние с «Челси» в Лиге чемпионов.
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