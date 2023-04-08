Андрей Аршавин поддержал возвращение пива на футбольные стадионы России
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Бывший футболист сборной России, заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин выступил за разрешение продажи пива на отечественных футбольных стадионах.
«Выступаю ли я за возвращение пива на стадион? Да», — приводит слова Аршавина Sport24.
Напомним, распитие спиртных напитков на спортивных мероприятиях запрещено в России с 2005 года. В мае 2022 года сообщалось, что в Москве будет снят запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях. В конце того же месяца Дюков заявил, что организация поддерживает возвращение пива на стадионы.
Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался за возвращение пива на стадионы.
Аршавин, Аленичев, Тихонов сыграли в футбол за Полярным кругом:
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