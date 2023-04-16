«Спартак» обыграл «Торпедо», Руне встретится с Рублёвым в финале. Главное к утру

«Спартак» победил в драматичном матче с «Торпедо» со счётом 2:1, датский теннисист Хольгер Руне обыграл итальянца Янника Синнера и вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, где сыграет с россиянином Андреем Рублёвым, Макс Холлоуэй единогласным решением судей одолел Арнольда Аллена в главном бою UFC on ESPN 44. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Спартак» обыграл «Торпедо» в матче с тремя пенальти и двумя удалениями.
2. Руне одолел Синнера и стал соперником Рублёва в финале «Мастерса» в Монте-Карло.
3. Макс Холлоуэй единогласным решением судей одолел Арнольда Аллена.
4. Александр Овечкин рассказал, требуются ли ему операции после травм в сезоне-2022/2023.
5. Мурзаканов единогласным решением судей победил Джейкоби в бою UFC on ESPN 44.
6. ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.
7. Холанд забил 31-й и 32-й голы в АПЛ и повторил рекорд Салаха.
8. Джойс проиграл Чжилэю в бою за временный титул WBO.
9. Месси догнал Роналду по количеству голов в топ-5 лиг Европы.
10. «ПСЖ» обыграл «Ланс» и оторвался от него на девять очков в таблице Лиги 1.
- 16 апреля 2023
-
10:07
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:40
-
09:37
-
09:33
-
09:30
-
09:17
-
09:15
-
09:00
-
08:52
-
08:46
-
08:06
-
07:15
-
04:55
-
04:55
-
04:42
-
04:22
-
03:29
-
03:09
-
02:42
-
01:59
-
01:44
-
01:13
-
00:52
-
00:48
-
00:34
-
00:23
-
00:20
- 15 апреля 2023
-
23:58
-
23:56
-
23:52
-
23:38
-
23:38