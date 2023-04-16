Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Спартак» обыграл «Торпедо», Руне встретится с Рублёвым в финале. Главное к утру

«Спартак» победил в драматичном матче с «Торпедо» со счётом 2:1, датский теннисист Хольгер Руне обыграл итальянца Янника Синнера и вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, где сыграет с россиянином Андреем Рублёвым, Макс Холлоуэй единогласным решением судей одолел Арнольда Аллена в главном бою UFC on ESPN 44. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Спартак» обыграл «Торпедо» в матче с тремя пенальти и двумя удалениями.

2. Руне одолел Синнера и стал соперником Рублёва в финале «Мастерса» в Монте-Карло.

3. Макс Холлоуэй единогласным решением судей одолел Арнольда Аллена.

4. Александр Овечкин рассказал, требуются ли ему операции после травм в сезоне-2022/2023.

5. Мурзаканов единогласным решением судей победил Джейкоби в бою UFC on ESPN 44.

6. ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.

7. Холанд забил 31-й и 32-й голы в АПЛ и повторил рекорд Салаха.

8. Джойс проиграл Чжилэю в бою за временный титул WBO.

9. Месси догнал Роналду по количеству голов в топ-5 лиг Европы.

10. «ПСЖ» обыграл «Ланс» и оторвался от него на девять очков в таблице Лиги 1.