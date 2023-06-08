«Вест Хэм» забрал еврокубок, Рууд и Зверев встретятся в 1/2 финала. Главное к утру

«Вест Хэм» одолел «Фиорентину» со счётом 2:1 в финале Лиги конференций, норвежский теннисист Каспер Рууд встретится с представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале «Ролан Гаррос», стали известны детали контракта аргентинского нападающего Лионеля Месси в его новом клубе — «Интер Майами». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. «Вест Хэм» выиграл Лигу конференций — 2022/2023, одержав победу над «Фиорентиной».
2. Александр Зверев пробился в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023.
3. Рууд второй раз подряд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», в четырёх сетах обыграв Руне.
4. Стали известны детали контракта Месси с «Интер Майами».
5. Капитану «Фиорентины» рассекли голову болельщики, кинув стакан с пивом.
6. Трипл-даблы Николы Йокича и Джамала Маррея помогли «Денверу» обыграть «Майами».
7. Лео Месси объяснил, почему не смог перейти в «Барсу».
8. «На украинском». Михаил Мудрик — на вопрос на русском, когда он забьёт гол.
9. Неймар может вернуться в «Барселону» после срыва трансфера Месси.
10. «Реал» передумал покупать Кейна.
- 8 июня 2023
-
09:06
-
08:55
-
08:48
-
08:35
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
08:15
-
08:11
-
07:49
-
07:40
-
07:32
-
07:00
-
06:58
-
06:50
-
06:42
-
06:29
-
05:56
-
05:53
-
05:45
-
05:18
-
05:01
-
04:56
-
04:54
-
04:24
-
04:02
-
03:57
-
03:44
-
03:39
-
03:23
-
03:19
-
03:09
-
03:02
-
02:51
-
02:41