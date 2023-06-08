Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Вест Хэм» забрал еврокубок, Рууд и Зверев встретятся в 1/2 финала. Главное к утру

«Вест Хэм» одолел «Фиорентину» со счётом 2:1 в финале Лиги конференций, норвежский теннисист Каспер Рууд встретится с представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале «Ролан Гаррос», стали известны детали контракта аргентинского нападающего Лионеля Месси в его новом клубе — «Интер Майами». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Вест Хэм» выиграл Лигу конференций — 2022/2023, одержав победу над «Фиорентиной».

2. Александр Зверев пробился в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023.

3. Рууд второй раз подряд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», в четырёх сетах обыграв Руне.

4. Стали известны детали контракта Месси с «Интер Майами».

5. Капитану «Фиорентины» рассекли голову болельщики, кинув стакан с пивом.

6. Трипл-даблы Николы Йокича и Джамала Маррея помогли «Денверу» обыграть «Майами».

7. Лео Месси объяснил, почему не смог перейти в «Барсу».

8. «На украинском». Михаил Мудрик — на вопрос на русском, когда он забьёт гол.

9. Неймар может вернуться в «Барселону» после срыва трансфера Месси.

10. «Реал» передумал покупать Кейна.