Спортдиректор «Оренбурга»: к нам обращались из «Динамо» по Личке. Есть вероятность ухода

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев допустил, что главный тренер команды Марцел Личка покинет клуб этим летом.

«К нам обращались из «Динамо» по Личке. Не могу сказать, на какой всё стадии. Общались ли с главным тренером об этом? Да, мы с Личкой всегда разговариваем. Не знаю, насколько возможен уход тренера. Но такая вероятность есть.

Может быть, не уйдёт. Тут уже не наше решение, а Марцела: надо у него спросить, какое оно будет. У Лички в контракте есть опция выкупа. Если он примет решение и его кто-то выкупит, то это будет сугубо решение тренера. Мы не хотим с ним расставаться.

Рассматривает ли клуб на случай ухода варианты с другими специалистами? Естественно, что на всякий случай ведём. Ситуацию держим на контроле, а что будет на самом деле — сложно сказать», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.