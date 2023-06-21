Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса, Канте стал одноклубником Бензема. Главное к утру

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вошёл в Книгу рекордов Гиннесса, французский полузащитник Н’Голо Канте подписал контракт с «Аль-Иттихадом», «Спартак» назначил нового генерального директора. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Криштиану Роналду — первый футболист в истории, преодолевший отметку в 200 игр за сборную.
2. Н’Голо Канте официально стал одноклубником Карима Бензема по «Аль-Иттихаду».
3. «Спартак» назначил нового генерального директора вместо Евгения Мележикова.
4. Потапова вышла во второй круг турнира в Бирмингеме, одержав волевую победу над Костюк.
5. Сборная Молдавии победила в матче со сборной Польши, отыгравшись с 0:2.
6. В МОК заявили, что решение о критериях допуска россиян на Олимпиаду ещё не принято.
7. Португалия обыграла Исландию благодаря голу Роналду на 89-й минуте.
8. Мария Шарапова: я поняла, что на корте была артисткой.
9. Александрова обыграла Самсонову на старте турнира в Берлине.
10. Источник: Луис Суарес планирует завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.
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