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Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса, Канте стал одноклубником Бензема. Главное к утру

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вошёл в Книгу рекордов Гиннесса, французский полузащитник Н’Голо Канте подписал контракт с «Аль-Иттихадом», «Спартак» назначил нового генерального директора. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Криштиану Роналду — первый футболист в истории, преодолевший отметку в 200 игр за сборную.

2. Н’Голо Канте официально стал одноклубником Карима Бензема по «Аль-Иттихаду».

3. «Спартак» назначил нового генерального директора вместо Евгения Мележикова.

4. Потапова вышла во второй круг турнира в Бирмингеме, одержав волевую победу над Костюк.

5. Сборная Молдавии победила в матче со сборной Польши, отыгравшись с 0:2.

6. В МОК заявили, что решение о критериях допуска россиян на Олимпиаду ещё не принято.

7. Португалия обыграла Исландию благодаря голу Роналду на 89-й минуте.

8. Мария Шарапова: я поняла, что на корте была артисткой.

9. Александрова обыграла Самсонову на старте турнира в Берлине.

10. Источник: Луис Суарес планирует завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.