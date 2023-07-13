Агент Вальдеса: Диего не против попробовать свои силы в России
Поделиться
Футбольный агент Гастон Гонсалес, представляющий интересы полузащитника мексиканской «Америки» Диего Вальдеса, прокомментировал интерес ЦСКА к футболисту сборной Чили.
«Мы не исключаем, что Диего этим летом покинет «Америку». Мы находимся в контакте с клубами из Португалии, Нидерландов, Испании и России. Не имеем права уточнять [их названия], чтобы не навредить ходу переговоров. Диего Вальдес не против попробовать свои силы в России», — приводит слова Гонсалеса Metaratings.
Напомним, в составе мексиканской «Америки» Диего Вальдес провёл 60 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 17 результативных передач. В составе национальной команды Вальдес сыграл 26 матчей, отметившись в них одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июля 2023
-
18:13
-
18:13
-
18:01
-
17:59
-
17:47
-
17:44
-
17:30
-
17:15
-
17:12
-
17:05
-
16:59
-
16:43
-
16:41
-
16:33
-
16:24
-
16:21
-
16:09
-
16:03
-
15:55
-
15:46
-
15:46
-
15:33
-
15:20
-
15:15
-
15:09
-
15:01
-
14:56
-
14:45
-
14:30
-
14:27
-
14:21
-
14:15
-
14:01
-
14:00
-
13:59
Партнерский контент