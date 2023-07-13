Агент Вальдеса: Диего не против попробовать свои силы в России

Футбольный агент Гастон Гонсалес, представляющий интересы полузащитника мексиканской «Америки» Диего Вальдеса, прокомментировал интерес ЦСКА к футболисту сборной Чили.

«Мы не исключаем, что Диего этим летом покинет «Америку». Мы находимся в контакте с клубами из Португалии, Нидерландов, Испании и России. Не имеем права уточнять [их названия], чтобы не навредить ходу переговоров. Диего Вальдес не против попробовать свои силы в России», — приводит слова Гонсалеса Metaratings.

Напомним, в составе мексиканской «Америки» Диего Вальдес провёл 60 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 17 результативных передач. В составе национальной команды Вальдес сыграл 26 матчей, отметившись в них одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.