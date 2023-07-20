У «Спартака» снова сорвался трансфер, «Зенит» готов продать Клаудиньо. Главное к утру

Защитник «Сассуоло» Рожерио не перейдёт в «Спартак», «Зениту» и «Фламенго» осталось только договориться о цене трансфера Клаудиньо, россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра проведут реванш. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Агент: Рожерио собирался приезжать в Россию на этой неделе, он очень расстроен.
2. «Зенит» готов продать Клаудиньо «Фламенго», осталось договориться о цене.
3. UFC анонсировал реванш Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.
4. Президент Международной федерации гимнастики объяснил решение о допуске россиян к турнирам.
5. «Благодарим за работу и желаем успехов». «Ференцварош» попрощался с Черчесовым.
6. Инсайдер: Умар Нурмагомедов снялся с боя против Кори Сэндхагена.
7. «Брюгге» со счётом 22:0 одержал победу в товарищеском матче, Яремчук забил шесть голов.
8. «Реал» получит доход в € 1 млрд за шесть лет контракта Килиана Мбаппе — El Debate.
9. Стало известно, почему Вендел хочет перейти только во «Фламенго».
10. Александр Усик подписал контракт с футбольным клубом «Полесье».
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