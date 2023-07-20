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У «Спартака» снова сорвался трансфер, «Зенит» готов продать Клаудиньо. Главное к утру

Защитник «Сассуоло» Рожерио не перейдёт в «Спартак», «Зениту» и «Фламенго» осталось только договориться о цене трансфера Клаудиньо, россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра проведут реванш. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Агент: Рожерио собирался приезжать в Россию на этой неделе, он очень расстроен.

2. «Зенит» готов продать Клаудиньо «Фламенго», осталось договориться о цене.

3. UFC анонсировал реванш Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

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