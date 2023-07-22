Гол Месси принёс победу «Интер Майами», «ПСЖ» отстранил Мбаппе от сборов. Главное к утру
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил дебютный гол за клуб и принёс победу своей команде в матче Кубка лиг MLS + MX, «ПСЖ» исключил Килиана Мбаппе из списков игроков, которые отправятся на сборы в Японию, «Краснодар» обыграл «Динамо» в 1-м туре РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Месси голом cо штрафного на 90+4-й минуте принёс «Интер Майами» победу в своём дебютном матче;
- «ПСЖ» исключил Мбаппе из списка игроков, которые отправятся на сборы в Японию;
- «Краснодар» уверенно обыграл «Динамо» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги;
- Рублёв вышел в полуфинал турнира в Бостаде, уверенно обыграв Зверева;
- Действующий чемпион мира сборная США разгромила Вьетнам в первом матче на ЖЧМ-2023;
- Касаткина покидает турнир WTA-250 в Палермо, уступив Паолини в 1/4 финала;
- Мбаппе договорился с «Реалом» о переходе в 2024 году, «ПСЖ» выставил Килиана на трансфер;
- «Фламенго» готов заплатить € 40 млн «Зениту» за Клаудиньо и Вендела;
- Финский хоккеист: в России тренеры приказывали игрокам похмеляться по утрам;
- Трансфер игрока «Пачуки» Луиса Чавеса в «Динамо» сорвался из-за американских санкций.
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