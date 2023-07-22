Гол Месси принёс победу «Интер Майами», «ПСЖ» отстранил Мбаппе от сборов. Главное к утру

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил дебютный гол за клуб и принёс победу своей команде в матче Кубка лиг MLS + MX, «ПСЖ» исключил Килиана Мбаппе из списков игроков, которые отправятся на сборы в Японию, «Краснодар» обыграл «Динамо» в 1-м туре РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».