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Гол Месси принёс победу «Интер Майами», «ПСЖ» отстранил Мбаппе от сборов. Главное к утру

Гол Месси принёс победу «Интер Майами», «ПСЖ» отстранил Мбаппе от сборов. Главное к утру
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил дебютный гол за клуб и принёс победу своей команде в матче Кубка лиг MLS + MX, «ПСЖ» исключил Килиана Мбаппе из списков игроков, которые отправятся на сборы в Японию, «Краснодар» обыграл «Динамо» в 1-м туре РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Месси голом cо штрафного на 90+4-й минуте принёс «Интер Майами» победу в своём дебютном матче;
  2. «ПСЖ» исключил Мбаппе из списка игроков, которые отправятся на сборы в Японию;
  3. «Краснодар» уверенно обыграл «Динамо» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги;
  4. Рублёв вышел в полуфинал турнира в Бостаде, уверенно обыграв Зверева;
  5. Действующий чемпион мира сборная США разгромила Вьетнам в первом матче на ЖЧМ-2023;
  6. Касаткина покидает турнир WTA-250 в Палермо, уступив Паолини в 1/4 финала;
  7. Мбаппе договорился с «Реалом» о переходе в 2024 году, «ПСЖ» выставил Килиана на трансфер;
  8. «Фламенго» готов заплатить € 40 млн «Зениту» за Клаудиньо и Вендела;
  9. Финский хоккеист: в России тренеры приказывали игрокам похмеляться по утрам;
  10. Трансфер игрока «Пачуки» Луиса Чавеса в «Динамо» сорвался из-за американских санкций.
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