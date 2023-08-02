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Вендел не перейдёт во «Фламенго», Акинфеев устал от футбола. Главное к утру

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел не перейдёт во «Фламенго», голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что устал от футбола, медийный клуб «Амкал» вышел в следующую стадию Кубка России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Вендел не перейдёт во «Фламенго». Переговоры с «Зенитом» завершены.

2. Игорь Акинфеев рассказал об усталости от футбола.

3. «Амкал» обыграл «Красное Знамя» в зрелищном матче и вышел в следующий раунд Кубка России.

4. Главный тренер «Баварии» Томас Тухель назвал причину перехода Садио Мане в «Аль-Наср».

5. Агент Клаудиньо: у «Зенита» проблемы после ухода Малкома, могу помочь им с новыми игроками.

6. Главный тренер «Днепра-1» заявил, что игроки команды были отравлены накануне матча ЛЧ.

7. Стало известно, сколько «Байер» хочет выручить с продажи Азмуна.

8. Дьяков: уход Малкома не может не повлиять на «Зенит», Бакаев не справляется.

9. Дасаев: когда-то же Буффон должен завершить карьеру. Он однозначно вошёл в историю футбола.

10. «Зенит» связался с «Байером» и попробует вернуть Сердара Азмуна.