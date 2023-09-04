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Соболенко станет первой ракеткой мира, Месси оформил ассистентский дубль. Главное к утру

Белорусская теннисистка Арина Соболенко станет первой ракеткой мира по окончании US Open, аргентинский форвард Лионель Месси снова результативен, «Динамо» поднялось на четвёртое место в РПЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Соболенко станет первой ракеткой мира. Свёнтек возглавляла рейтинг 75 недель.

2. Дубль из голевых передач Лионеля Месси помог «Интер Майами» переиграть «Лос-Анджелес».

3. «Динамо» обыграло «Ростов» и поднялось на четвёртое место в РПЛ.

4. «Барселона» вырвала победу в матче Примеры с «Осасуной» благодаря голу Левандовского.

5. «Возникла непонятная ситуация». В ЦСКА высказались о судействе в матче с «Зенитом».

6. «Катастрофа». Валерий Карпин отреагировал на старт «Ростова» в новом сезоне.

7. Заболотный — о стычке с игроками «Зенита»: ребята исподтишка действуют, какой‑то колхоз.

8. Остапенко одержала волевую победу над Свёнтек на US Open.

9. Клопп назвал причину, по которой Салах не покинул «Ливерпуль» этим летом.

10. Российская Премьер-Лига: результаты матчей 7-го тура и турнирная таблица.