Соболенко станет первой ракеткой мира, Месси оформил ассистентский дубль. Главное к утру

Белорусская теннисистка Арина Соболенко станет первой ракеткой мира по окончании US Open, аргентинский форвард Лионель Месси снова результативен, «Динамо» поднялось на четвёртое место в РПЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Соболенко станет первой ракеткой мира. Свёнтек возглавляла рейтинг 75 недель.
2. Дубль из голевых передач Лионеля Месси помог «Интер Майами» переиграть «Лос-Анджелес».
3. «Динамо» обыграло «Ростов» и поднялось на четвёртое место в РПЛ.
4. «Барселона» вырвала победу в матче Примеры с «Осасуной» благодаря голу Левандовского.
5. «Возникла непонятная ситуация». В ЦСКА высказались о судействе в матче с «Зенитом».
6. «Катастрофа». Валерий Карпин отреагировал на старт «Ростова» в новом сезоне.
7. Заболотный — о стычке с игроками «Зенита»: ребята исподтишка действуют, какой‑то колхоз.
8. Остапенко одержала волевую победу над Свёнтек на US Open.
9. Клопп назвал причину, по которой Салах не покинул «Ливерпуль» этим летом.
10. Российская Премьер-Лига: результаты матчей 7-го тура и турнирная таблица.
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