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Дубль Криштиану Роналду, Магнус Карлсен снова чемпион мира. Главное к утру

Дубль именитого португальского футболиста Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» справиться с «Аль-Ахли» (4:3), норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен в третий раз стал чемпионом мира по скоростным шахматам, российский теннисист Андрей Рублёв в паре с французом Артюром Фисом уступил американцам Фрэнсису Тиафо и Томми Полу на Кубке Лэйвера. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Аль-Наср» обыграл дома «Аль-Ахли». Команды забили семь мячей на двоих.

2. Карлсен одолел Накамуру и стал чемпионом мира по скоростным шахматам.

3. Рублёв и Фис уступили американской паре на Кубке Лэйвера.

4. Футболистка сборной Швеции Асллани призвала «очистить все ассоциации» от мужчин.

5. Ферстаппен выиграл третью практику Гран-при Японии, Норрис и Пиастри идут следом.

6. «Зенит» победил «Бешикташ» и пробился в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ.

7. Цунода и Риккардо будут выступать за «Альфа Таури» в сезоне-2024.

8. Хамзат Чимаев отказался от шведского гражданства.

9. «Пари НН» обыграл действующего чемпиона России УНИКС в четвертьфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ.

10. «Футбол нельзя отделять от событий на Украине». Фонсека — о переходе Тормена в «Краснодар».