Автогол Рамоса принёс «Барселоне» победу, FIS продлила бан россиян. Главное к утру

«Барселона» переиграла «Севилью» со счётом 1:0, FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов, Анна Блинкова одолела Донну Векич на старте турнира в Пекине. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. «Барселона» переиграла «Севилью» благодаря автоголу Рамоса.
2. FIS продлила отстранение российских и белорусских лыжников.
3. Блинкова одолела Векич на старте турнира в Пекине.
4. Гол Тарасенко помог «Оттаве» победить «Виннипег».
5. Алан Дзагоев прокомментировал подписание контракта с греческой «Ламией».
6. Андреева одолела Калинскую и квалифицировалась в основу Пекина.
7. Дортмундская «Боруссия» одолела «Хоффенхайм» и вышла на первое место.
8. Анхель Ди Мария принёс победу «Бенфике» в матче с «Порту».
9. Московское «Динамо» разгромило «Авангард» со счётом 6:0, у омичей 4-е поражение подряд.
10. «Урал» упустил победу в матче с «Ростовом», ведя со счётом 2:0.