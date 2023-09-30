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Реал Сосьедад — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
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Автогол Рамоса принёс «Барселоне» победу, FIS продлила бан россиян. Главное к утру

Автогол Рамоса принёс «Барселоне» победу, FIS продлила бан россиян. Главное к утру
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«Барселона» переиграла «Севилью» со счётом 1:0, FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов, Анна Блинкова одолела Донну Векич на старте турнира в Пекине. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Барселона» переиграла «Севилью» благодаря автоголу Рамоса.

2. FIS продлила отстранение российских и белорусских лыжников.

3. Блинкова одолела Векич на старте турнира в Пекине.

4. Гол Тарасенко помог «Оттаве» победить «Виннипег».

5. Алан Дзагоев прокомментировал подписание контракта с греческой «Ламией».

6. Андреева одолела Калинскую и квалифицировалась в основу Пекина.

7. Дортмундская «Боруссия» одолела «Хоффенхайм» и вышла на первое место.

8. Анхель Ди Мария принёс победу «Бенфике» в матче с «Порту».

9. Московское «Динамо» разгромило «Авангард» со счётом 6:0, у омичей 4-е поражение подряд.

10. «Урал» упустил победу в матче с «Ростовом», ведя со счётом 2:0.

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