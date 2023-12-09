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«Сейчас это трудноосуществимая вещь». Овчинников — о стажировке за рубежом

«Сейчас это трудноосуществимая вещь». Овчинников — о стажировке за рубежом
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Начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, возможна ли стажировка за рубежом в нынешних условиях.

«Сейчас это трудноосуществимая вещь, но, если у человека есть возможность — мы не против. Только если это не враждебная нам страна», — приводит слова Овчинникова «Матч ТВ».

Ранее Сергей Овчинников поделился мнением о легенде российского футбола Александре Мостовом и о заместителе генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрее Аршавине. Оба обучаются на тренера.

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Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и национальные команды от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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