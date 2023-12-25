Дзюба спел песню фанатов «Зенита», победа российского тенниса в Абу-Даби. Главное к утру

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба опубликовал видео, где спел песню группы «Ленинград» про «Зенит», команда «Иглз» в составе Андрея Рублёва, Даниила Медведева, Мирры Андреевой и Софьи Кенин одержала победу на выставочном турнире Мировая теннисная лига (WTL), «Челси» грозит штраф от футбольной ассоциации Англии за шесть жёлтых карточек в матче с «Вулверхэмптоном» (1:2). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

«Сине-бело-голубое небо – Питер». Дзюба ярко спел песню фанатов «Зенита» на вечеринке. Команда Рублёва, Медведева, Мирры Андреевой и Кенин победила на турнире WTL. «Челси» грозит необычный штраф в АПЛ. Квинси Промес — лучший игрок первой части РПЛ по версии Sofascore Фабрицио Романо раскрыл трансферные планы «МЮ» на зиму и лето. Андрей Лунёв попал в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» выдал худшие показатели с 1930 года. «Фламенго» подписал альтернативу Клаудиньо, игрок «Зенита» не перейдёт в бразильский клуб. «Спартаку» отказали в покупке нападающего «Сан-Лоренсо» Барейро. «Это какой‑то фейк». Агент — о возможном переходе Хлусевича в «Спортинг».