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Дзюба спел песню фанатов «Зенита», победа российского тенниса в Абу-Даби. Главное к утру

Дзюба спел песню фанатов «Зенита», победа российского тенниса в Абу-Даби. Главное к утру
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба опубликовал видео, где спел песню группы «Ленинград» про «Зенит», команда «Иглз» в составе Андрея Рублёва, Даниила Медведева, Мирры Андреевой и Софьи Кенин одержала победу на выставочном турнире Мировая теннисная лига (WTL), «Челси» грозит штраф от футбольной ассоциации Англии за шесть жёлтых карточек в матче с «Вулверхэмптоном» (1:2). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Сине-бело-голубое небо – Питер». Дзюба ярко спел песню фанатов «Зенита» на вечеринке.
  2. Команда Рублёва, Медведева, Мирры Андреевой и Кенин победила на турнире WTL.
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