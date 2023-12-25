Дзюба спел песню фанатов «Зенита», победа российского тенниса в Абу-Даби. Главное к утру
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба опубликовал видео, где спел песню группы «Ленинград» про «Зенит», команда «Иглз» в составе Андрея Рублёва, Даниила Медведева, Мирры Андреевой и Софьи Кенин одержала победу на выставочном турнире Мировая теннисная лига (WTL), «Челси» грозит штраф от футбольной ассоциации Англии за шесть жёлтых карточек в матче с «Вулверхэмптоном» (1:2). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
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