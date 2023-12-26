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Источник: топ-клубы АПЛ поборются за лидера «Баварии» Киммиха

Источник: топ-клубы АПЛ поборются за лидера «Баварии» Киммиха
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может покинуть мюнхенский клуб.

Как сообщает Fichajes, на 28-летнего футболиста претендуют топ-клубы английской Премьер-лиги: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что испанский полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди может заменить Киммиха в мюнхенской «Баварии».

Киммих выступает за «Баварию» на протяжении восьми лет (с 2015 года). В текущем сезоне хавбек провёл за мюнхенцев 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

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