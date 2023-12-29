«Арсенал» проиграл в матче АПЛ, Свечников оформил хет-трик за «Каролину». Главное к утру
«Арсенал» проиграл «Вест Хэму» и не смог вернуться на первое место АПЛ, хет-трик Андрея Свечникова помог «Каролине» одержать победу в матче с «Монреалем», «Коринтианс» согласился на условия «Зенита» по аренде защитника Роберта Ренана. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» и не смог вернуться на первое место АПЛ.
- Хет-трик Свечникова помог «Каролине» одержать победу в матче с «Монреалем»
- «Коринтианс» согласился на условия «Зенита» по аренде Роберта Ренана.
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