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«Арсенал» проиграл в матче АПЛ, Свечников оформил хет-трик за «Каролину». Главное к утру

«Арсенал» проиграл в матче АПЛ, Свечников оформил хет-трик за «Каролину». Главное к утру
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«Арсенал» проиграл «Вест Хэму» и не смог вернуться на первое место АПЛ, хет-трик Андрея Свечникова помог «Каролине» одержать победу в матче с «Монреалем», «Коринтианс» согласился на условия «Зенита» по аренде защитника Роберта Ренана. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» и не смог вернуться на первое место АПЛ.
  2. Хет-трик Свечникова помог «Каролине» одержать победу в матче с «Монреалем»
  3. «Коринтианс» согласился на условия «Зенита» по аренде Роберта Ренана.
  4. «Брайтон» и «Тоттенхэм» забили шесть мячей на двоих в матче 19-го тура АПЛ.
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