«Вряд ли арестованный Промес представляет ценность». Губерниев — о стоимости футболиста

Известный спортивный комментатор и эксперт Дмитрий Губерниев отреагировал на арест форварда «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ. Напомним, 29 февраля нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ. Сообщалось, что Промес был задержан из-за оставления места ДТП.

«Промес сейчас стоит порядка € 7-9 млн. Точнее, стоил! Вряд ли арестованный он представляет какую-то ценность. Разве что для тюремной команды. Квинси надо бы посмотреть фильм «Костолом» с Винни Джонсом. Может, пригодится….

Но вопрос в другом… Кто ж его такого дорогого и нужного для команды повёз-то в Эмираты??? В прошлом году от греха подальше не возили.

Без Квинси «Спартак» в двух матчах забил ровно 0. Руководителям «Спартака» — салют. А преступник должен сидеть в тюрьме», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, 29 февраля нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ. Сообщалось, что Промес был задержан из-за оставления места ДТП.

Общий срок тюремного приговора Промеса в Нидерландах — 7,5 года под стражей. Он был осуждён по делам о контрабанде крупной партии наркотиков и о поножовщине с двоюродным братом.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.