Защитник «Ростова» Вахания заявил, что переподписал контракт с клубом

Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал, что продлил контракт с клубом.

— По информации разных источников, твой контракт с «Ростовом» кончается летом 2024 года.

— Нет, это не так. Мы уже переподписали контракт.

— До какого года?

— Если не объявляют, значит, не хотят ещё афишировать, — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Илья Вахания провёл 19 матчей, в которых забил один мяч и оформил две голевые передачи. Также на счету защитника четыре игры и один гол в Фонбет Кубке России.

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 30 очков за 21 матч. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 41 очко.