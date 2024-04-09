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Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» обыграть «Аль-Наср» и выйти в финал Суперкубка СА

Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» обыграть «Аль-Наср» и выйти в финал Суперкубка СА
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Завершился полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби, ОАЭ. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:30 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

Суперкубок Саудовской Аравии 2023 . 1/2 финала
08 апреля 2024, понедельник. 22:30 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
2 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Аль-Давсари – 61'     2:0 Малком – 72'     2:1 Мане – 90+9'    
Удаления: нет / Роналду – 86'

Первый гол в матче был забит на 61-й минуте. С передачи сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича отличился Салем Аль-Давсари. На 72-й минуте бывший игрок «Зенита» Малком удвоил преимущество «Аль-Хиляля». «Аль-Наср» смог отыграть один мяч на 90+9-й минуте. Автором забитого гола стал Садио Мане.

Отметим, что на 86-й минуте нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил прямую красную карточку. После удаления португалец бросил капитанскую повязку в сторону партнёра. Уходя с поля футболист аплодировал судье и призывал болельщиков делать тоже самое.

В финальном матче турнира «Аль-Хиляль» встретится с «Аль-Иттихадом». Встреча состоится 11 апреля. Начало игры запланировано на 20:30 мск.

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