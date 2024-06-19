Игрок сборной Албании Лячи: мы должны были завершить игру с Хорватией ещё в первом тайме

Полузащитник сборной Албании Казим Лячи высказался о результате матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Хорватией, который завершился со счётом 2:2.

«Нам немного не повезло, но мы не сдавались на протяжении всего матча. Мы много работали и старались изо всех сил. Мы должны были завершить игру ещё в первом тайме — у нас было два хороших момента. Но это футбол», — приводит слова Лячи пресс-служба УЕФА.

На 11-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Албании Казим Лячи. На 74-й минуте нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич с передачи Анте Будимира сравнял счёт. Уже спустя две минуты полузащитник сборной Албании Клаус Гясула срезал мяч в свои ворота и вывел хорватов вперёд. Однако на последних компенсированных минутах матча тот же Клаус Гясула спас свою команду от поражения, забив и в чужие ворота — 2:2.

В 1-м туре сборная Хорватии с крупным счётом проиграла Испании — 0:3, а национальная команда Албании уступила Италии — 1:2.