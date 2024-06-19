ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной Албании Лячи: мы должны были завершить игру с Хорватией ещё в первом тайме

Игрок сборной Албании Лячи: мы должны были завершить игру с Хорватией ещё в первом тайме
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Албании Казим Лячи высказался о результате матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Хорватией, который завершился со счётом 2:2.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 16:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 2
Албания
0:1 Лячи – 11'     1:1 Крамарич – 74'     2:1 Гясула – 76'     2:2 Гясула – 90+5'    

«Нам немного не повезло, но мы не сдавались на протяжении всего матча. Мы много работали и старались изо всех сил. Мы должны были завершить игру ещё в первом тайме — у нас было два хороших момента. Но это футбол», — приводит слова Лячи пресс-служба УЕФА.

На 11-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Албании Казим Лячи. На 74-й минуте нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич с передачи Анте Будимира сравнял счёт. Уже спустя две минуты полузащитник сборной Албании Клаус Гясула срезал мяч в свои ворота и вывел хорватов вперёд. Однако на последних компенсированных минутах матча тот же Клаус Гясула спас свою команду от поражения, забив и в чужие ворота — 2:2.

В 1-м туре сборная Хорватии с крупным счётом проиграла Испании — 0:3, а национальная команда Албании уступила Италии — 1:2.

Материалы по теме
Видео
Видео первого гола сборной Албании в ворота Хорватии на Евро-2024
«Одно очко — тоже неплохо». Нападающий сборной Албании Асани — о матче с Хорватией на ЧЕ
Материалы по теме
Сразу два мощных камбэка в матче Евро! Усилий «скуфов в атаке» Хорватии было мало. Видео
Сразу два мощных камбэка в матче Евро! Усилий «скуфов в атаке» Хорватии было мало. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android