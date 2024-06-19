«Мы заслужили ничью». Тренер сборной Албании — о матче Евро-2024 с Хорватией

Главный тренер сборной Албании Силвиньо прокомментировал ничью своей команды в матче 2-го тура чемпионата Европы с Хорватией (2:2).

«Прежде всего надо отдать должное сопернику, потому что Хорватия в последние несколько лет показывает очень хорошие результаты. У них невероятные игроки. Всю игру сложно анализировать. Первый тайм мы провели очень хорошо, но во втором у нас были трудности на протяжении более 15-20 минут. Но в конце игры мы заслужили ничью», — приводит слова Силвиньо пресс-служба УЕФА.

На 11-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Албании Казим Лячи. На 74-й минуте нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич с передачи Анте Будимира сравнял счёт. Уже спустя две минуты полузащитник сборной Албании Клаус Гясула срезал мяч в свои ворота и вывел хорватов вперёд. Однако на последних компенсированных минутах матча тот же Клаус Гясула спас свою команду от поражения, забив и в чужие ворота — 2:2.

В 1-м туре сборная Хорватии с крупным счётом проиграла Испании — 0:3, а национальная команда Албании уступила Италии — 1:2.