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Футболисты сборной Венгрии поддержали Варгу после столкновения в матче с Шотландией

Футболисты сборной Венгрии поддержали Варгу после столкновения в матче с Шотландией
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Футболисты сборной Венгрии поддержали своего партнёра по команде Барнабаша Варгу, подняв его футболку после победы в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Шотландией (1:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Венгрия
0:1 Чобот – 90+10'    

Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга не смог продолжить игру после столкновения с вратарём сборной Шотландии Ангусом Ганном, которое произошло на 68-й минуте. Футболиста унесли с поля на носилках.

Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Факундо Тельо из Аргентины. Единственный гол в игре на свой счёт записал Кевин Чобот, забивший на последней компенсированной минуте встречи.

После трёх сыгранных туров в группе A сборная Венгрии набрала три очка и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Национальная команда Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете. Второй стала Швейцария. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Турнирную таблицу группы A замкнула Шотландия с одним набранным очком.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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