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Тарханов назвал ключевую ошибку сборной Хорватии в матче со сборной Италии на Евро-2024

Тарханов назвал ключевую ошибку сборной Хорватии в матче со сборной Италии на Евро-2024
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Российский тренер Александр Тарханов высказался о результате матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Хорватии и Италии. Встреча завершилась с ничейным счётом 1:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
Италия
1:0 Модрич – 55'     1:1 Дзакканьи – 90+8'    

«Игра мне не понравилась. Много брака и лишней беготни у обеих команд. И Италия, и Хорватия создали очень мало моментов. Ошибка хорватов заключалась в том, что, забив гол, они отошли назад и начали отбиваться. При такой игре они могли пропустить в любой момент, что в итоге и случилось», – приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

По итогам трёх туров группового этапа Евро-2024 Италия набрала четыре очка и заняла второе место в таблице, выйдя в плей-офф. Хорваты с двумя очками стали третьими в квартете B.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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