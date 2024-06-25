Тарханов назвал ключевую ошибку сборной Хорватии в матче со сборной Италии на Евро-2024

Российский тренер Александр Тарханов высказался о результате матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Хорватии и Италии. Встреча завершилась с ничейным счётом 1:1.

«Игра мне не понравилась. Много брака и лишней беготни у обеих команд. И Италия, и Хорватия создали очень мало моментов. Ошибка хорватов заключалась в том, что, забив гол, они отошли назад и начали отбиваться. При такой игре они могли пропустить в любой момент, что в итоге и случилось», – приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

По итогам трёх туров группового этапа Евро-2024 Италия набрала четыре очка и заняла второе место в таблице, выйдя в плей-офф. Хорваты с двумя очками стали третьими в квартете B.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.