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Россия — Чехия, 10 февраля 2019. Онлайн-трансляция. Шведские игры 2019

Россия — Чехия, 10 февраля 2019 года
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Россия сыграет с Чехией на Евротуре! LIVE
Фото, видео, комментарии и другие подробности с матча российской команды на Шведских играх.
Хоккей / Евротур

Турнирная таблица Евротура

Календарь игр Евротура

Текстовая трансляция матча Россия – Чехия

Указанное в трансляции время – московское

13:40. В воротах сборной Чехии сыграет
Шимон Грубец.

13:20. Состав сборной России

Коновалов (Бобков);
Арзамасцев — Зуб, Денисенко — Кадейкин— Михеев;
Рафиков — Елесин, Кагарлицкий — Шипачёв — Никонцев;
Миронов — Кулик, Кузьменко — Светлаков — Окулов;
Береглазов— Мищенко, Слепец— Зернов— Бурдасов, Алексеев.

13:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вам текстовую трансляцию заключительного матча сборной России на Шведских играх. Команде Илье Воробьёва предстоит сразиться с Чехией (начало в 14:00 мск), которая досрочно выиграла нынешний этап Евротура. Россияне, напомним, в Ярославле одолели финнов (3:2 Б), а затем в Стокгольме проиграли шведам (2:4).

«Надо дорабатывать моменты». Почему наши проиграли Швеции
Что говорили Илья Воробьёв и хоккеисты сборной России после поражения от хозяев турнира.

Уже известно, что место в воротах сборной России в матче с Чехией займёт Илья Коновалов. И ещё один занимательный факт. Форварды Иржи Секач, Ян Коварж и Милан Гулаш пропустят сегодняшний матч, они уже разъехались по своим клубам. По внутренней договорённости несколько опытных чехов не сыграют с россиянами, приехавших на Шведские игры экспериментальным составом.

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