Россия сыграет с Чехией на Евротуре! LIVE

Турнирная таблица Евротура
Календарь игр Евротура
Текстовая трансляция матча Россия – Чехия
Указанное в трансляции время – московское
13:40. В воротах сборной Чехии сыграет
Шимон Грубец.
13:20. Состав сборной России
Коновалов (Бобков);
Арзамасцев — Зуб, Денисенко — Кадейкин— Михеев;
Рафиков — Елесин, Кагарлицкий — Шипачёв — Никонцев;
Миронов — Кулик, Кузьменко — Светлаков — Окулов;
Береглазов— Мищенко, Слепец— Зернов— Бурдасов, Алексеев.
13:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вам текстовую трансляцию заключительного матча сборной России на Шведских играх. Команде Илье Воробьёва предстоит сразиться с Чехией (начало в 14:00 мск), которая досрочно выиграла нынешний этап Евротура. Россияне, напомним, в Ярославле одолели финнов (3:2 Б), а затем в Стокгольме проиграли шведам (2:4).
Уже известно, что место в воротах сборной России в матче с Чехией займёт Илья Коновалов. И ещё один занимательный факт. Форварды Иржи Секач, Ян Коварж и Милан Гулаш пропустят сегодняшний матч, они уже разъехались по своим клубам. По внутренней договорённости несколько опытных чехов не сыграют с россиянами, приехавших на Шведские игры экспериментальным составом.