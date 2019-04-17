«Без этого правила было бы лучше». «Авангард» снова лишили гола

В подмосковной Балашихе состоялся третий матч серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом». Со счётом 2:0 победу одержали гости, которым осталось сделать шаг до вожделенного успеха. Сразу после третьей игры на вопросы журналистов ответили главные тренеры и хоккеисты обеих команд.

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«Мы играли хорошо, где-то давил результат»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что у него нет претензий к хоккеистам.



— Тяжёлая игра. Думаю, что команды много сил потратили. Мы играли хорошо, где-то давил результат. Но парни справились с этим.

— Если поискать минусы, то что не получалось? Может, большинство? И нет ли шуток про Григоренко, забьёт ли он снова в пустые ворота?

— Мы серьёзно настраиваемся на игру. Что касается большинства, то у нас были хорошие моменты, но вратарь соперника хорошо сыграл. Есть, в чём добавить. Не сказал бы, что было слабое звено, ребята старались.



— С 0-3 в финалах ещё никто не отыгрывался. Нет ли опасения, что будет самоуспокоенность?

— Нет, ребята прекрасно понимают, что против нас играет серьёзный соперник.



— Почему постоянно ставите Капризова в разные звенья?

— В прошлой игре ситуация заставила передвинуть его по ходу встречи в другое звено, Серёга Калинин травму получил. Кирилл играл в двух составах. Сегодня мы начали, как планировали. Нас устраивают тройки, которые есть.

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«Но в этом бизнесе не оцениваются попытки, только итог»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли был многословен и отвечал на вопросы журналистов почти 20 минут.



— Сегодня получился ещё один сложный матч, эдакое повторение предыдущей игры. Конечно, не просто забивать ЦСКА, но мы работаем и создаём моменты. Бобков отлично действует, порой совершая невероятные сейвы и позволяя оставаться в игре. Нам остаётся только лишь двигаться дальше. Сейчас «Авангарду» просто некуда отступать.



С самого первого дня мы культивировали гордость за клуб, и сейчас мы продолжаем идти с гордо поднятой головой. Не так много людей верили в нас на старте серии за пределами в раздевалке. Сейчас так же остаётся мало таких людей, но нас это не должно тревожить. Понимаю, что это старое клише, но нам нужно идти шаг за шагом и одерживать победы матч за матчем. Впереди следующая игра, к которой мы будем готовиться завтра.



— И всё-таки чего не хватает, чтобы забивать?

— Думаю, что это общекомандная работа. Если посмотреть в целом, то в 19 матчах они пропустили около 22 голов. В нашем деле, конечно же, очень легко критиковать свою команду и каких-нибудь отдельных игроков. Но я думаю, что это в том числе и заслуга ЦСКА. У них здорово действуют полевые игроки, отлично играет Сорокин. В ЦСКА собраны габаритные ребята, которые не дают сопернику много шансов.



Я следил за плей-офф КХЛ с первого дня и сразу понимал, что будем играть с ЦСКА или СКА, если пройдём все раунды на Востоке. Понятно, что такие команды не позволят забрасывать по пять шайбу за игру. Мы были к этому готовы.



— Медведев допустил голевую ошибку, тогда как молодые игроки действовали хорошо. ЦСКА победил на опыте?

— Мы выигрываем командой, мы проигрываем командой. Я не буду никого критиковать или выделять. «Авангард» — сплочённая семья. Когда я согласился быть тренером «Авангарда», Крылов и Сушинский сказали, что устали от скандалов вокруг команды, хотели увидеть в клубе сплоченный коллектив. В хоккее все совершают ошибки, без этого никуда. Мы все ошибки, все проблемы оставляем в раздевалке, там ищем решение. Все совершают ошибки, просто сегодня ЦСКА совершил меньше.



— Вы ощущаете, что за «Авангард» болеют по всей стране больше, чем за ЦСКА?

— Во всех лигах богатые и успешные на протяжении долгого периода времени клубы не любят. Мы ценим поддержку всех болельщиков, особенно учитывая то, что мы переехали из Омска в Балашиху. Наша маленькая арена превратилась в место большого профессионального спорта. У нас потрясающая атмосфера на играх.



— Знаете случай в КХЛ, когда команда отыгралась с 0-3?

— Нет, не знаю, да и по большому счету меня это не волнует. Главное, чтобы мы отыгрались в этой серии. Будем пытаться. Я доволен игрой, но не доволен результатом. Но в этом бизнесе не оцениваются попытки, только итог.

Хартли: Я следил за плей-офф КХЛ с первого дня и сразу понимал, что будем играть с ЦСКА или СКА, если пройдём все раунды на Востоке. Понятно, что такие команды не позволят забрасывать по пять шайбу за игру. Мы были к этому готовы.

«Я бы сравнил этот матч с прошлой игрой»

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко раскрыл секрет заброшенных в пустые ворота шайб.



— Вы забросили в четвёртом матче подряд в пустые ворота!

— Так получается. Просто удачное стечение обстоятельств. Тренер доверяет, выпускает в конце. Хорошо обороняемся, когда вратаря нет в воротах, то забивать легче.

— Сложнее было играть на льду «Авангарда»?

— Я бы сравнил этот матч с прошлой игрой на нашей арене. По одному сценарию игра развивалась. Мы дотерпели и снова вовремя забили. Мы заслужили победу. Играем терпеливо, верим в систему. Нет задачи бежать вперёд сломя голову.



— За первые два периоды соперник нанёс лишь восемь бросков…

— Не было установки строже. Получилось, что мы больше играли в атаке. Плюс сегодня у нас было большинство.



— Почему не реализовали большинство?

— Где-то проиграли стыки, где-то шайба прыгала. У Омска очень хорошая бригада меньшинства.

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«Без этого правила всё было бы лучше»

Защитник «Авангарда» Коди Франсон прокомментировал отменённый гол в ворота ЦСКА.

— Какие эмоции после такого поражения?

— Конечно, обидно и печально, что снова проиграли. ЦСКА забил гол в ключевой момент матча. По большому счету один гол решает исход этих матчей. У нас сильная команда, которая не упадёт духом и будет искать выход из сложившейся ситуации.



— Почему не забиваете?

— Что тут можно сказать? Надо отдать должное сопернику, который здорово играет в своей зоне и здорово прессингует в нашей зоне. Когда соперник хорошо играет, то сложно создавать моменты. Но опять-таки, если вспомнить прошлый матч, то они забили за пять минут до конца, а потом были шайбы в пустые ворота. И сейчас похожая ситуация.



— В вашей карьере был случай спасения со счёта 0-3?

— Нет, такого не было. Но всё случается в первый раз когда-нибудь.



— Если КХЛ в следующем сезоне отменит правило с отменой гола после попадания шайбы в конёк, будет лучше?

— Конечно же, решение принимать лиге. Но, если бы этого правила не было, то по крайней мере наша ситуация сейчас была бы лучше. Если честно, то я не знаю точной формулировки правила, но до сих пор ещё не понял, почему отменили гол Стася из первого матча. Вообще я считаю, что было бы справедливо, если бы отменяли только после намеренного движения коньком.

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