Россия сразится с Чехией на Евротуре перед ЧМ. LIVE

Указанное в трансляции время – московское
17:00. Здравствуйте, уважаемые болельщики! Мы приглашаем вас на онлайн-трансляцию матча Евротура между сборными России и Чехии, который начнётся в 19:00 по московскому времени в чешском городе Брно. Россияне уступили шведам со счётом 4:6 и финнам со счётом 1:3, продемонстрировав невыразительную игру, но сегодня должен быть совсем другой расклад. Хочется, чтобы у нашей команды наконец-то заиграли главные энхаэловские силы — Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
Что не так со сборной России? Отвечают игроки и главный тренер
Воробьёв, Ковальчук и Анисимов прокомментировали поражение россиян от финнов на чешском этапе Евротура.
Сборная России играет очень плохо. Финны переиграли нас даже с Овечкиным
Ладно игроки НХЛ – они ещё не готовы, но даже люди из КХЛ выглядели слабо на фоне непонятного состава финнов.