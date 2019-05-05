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Хоккей, Евротур-2019. Онлайн-трансляция матча Россия — Чехия перед ЧМ

Хоккей, Евротур-2019
«Чемпионат»
Фото: Tom Szczerbowski/Getty Images
Россия сразится с Чехией на Евротуре перед ЧМ. LIVE
После двух поражений подряд болельщики ждут от россиян победы.
Хоккей / Евротур

Указанное в трансляции время – московское

Еврохоккейтур
05 мая 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Чехия
Россия

17:00. Здравствуйте, уважаемые болельщики! Мы приглашаем вас на онлайн-трансляцию матча Евротура между сборными России и Чехии, который начнётся в 19:00 по московскому времени в чешском городе Брно. Россияне уступили шведам со счётом 4:6 и финнам со счётом 1:3, продемонстрировав невыразительную игру, но сегодня должен быть совсем другой расклад. Хочется, чтобы у нашей команды наконец-то заиграли главные энхаэловские силы — Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

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