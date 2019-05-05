После двух поражений подряд болельщики ждут от россиян победы.

Россия сразится с Чехией на Евротуре перед ЧМ. LIVE

Указанное в трансляции время – московское

17:00. Здравствуйте, уважаемые болельщики! Мы приглашаем вас на онлайн-трансляцию матча Евротура между сборными России и Чехии, который начнётся в 19:00 по московскому времени в чешском городе Брно. Россияне уступили шведам со счётом 4:6 и финнам со счётом 1:3, продемонстрировав невыразительную игру, но сегодня должен быть совсем другой расклад. Хочется, чтобы у нашей команды наконец-то заиграли главные энхаэловские силы — Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Что не так со сборной России? Отвечают игроки и главный тренер Воробьёв, Ковальчук и Анисимов прокомментировали поражение россиян от финнов на чешском этапе Евротура.