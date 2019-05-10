«Нам повезло – Овечкин бросил лишь один раз». Норвегия – о матче с Россией

Турнирная таблица и календарь игр ЧМ-2019
Сборная России на старте чемпионата мира – 2019 без проблем справилась с Норвегией. Конечно, никто не ждал, что наши ребята могут проиграть или даже потерять очки, и сенсации не случилось. После матча всё внимание было сосредоточено на звёздных россиянах, а норвежцы поделились своими впечатлениями от встречи с грозным противником.
«Россия ещё прибавит газу, когда начнёт играть с топ-командами»
Нападающий сборной Норвегии Патрик Торесен только восстановился от травмы колена, но всё равно вышел в первом звене своей команды. После матча он отметил, что сборная России ещё не показала свой максимум.
— Для начала самый главный вопрос – вы смогли взять клюшку для сына?
— Ещё нет, позже возьму. Кови (Ковальчук играл вместе с Торесеном в СКА. – Прим. «Чемпионата») мне поможет (улыбается).
— В последние минуты вы забили два гола, это поможет в следующих матчах?
— Мы хорошо провели первые 10-12 минут, и в конце матча показали характер. Все знали, что игра уже сделана, но всё равно хотели играть до конца. Для нас это хорошо, перенесём это на следующий матч.
— Насколько сильна Россия?
— Думаю, Россия сегодня играла на 70-80 процентов. Когда они начнут играть с топ-командами, то прибавят газу. Они будут очень сильными.
— Реально ли остановить их в большинстве?
— Вы сами видели, они забили три гола. У нас были с этим проблемы.
«Когда Россия ведёт с крупным счётом, всегда начинает пасовать. Это русский менталитет»
Вратарь сборной Норвегии Хенрик Хаукеланд признался, что ему повезло, что Александр Овечкин практически не бросал по его воротам.
— У кого самый опасный бросок в составе россиян?
— У Овечкина.
— Он сегодня бросил только один раз.
— Нам повезло!
— Не удивились этому?
— Нет, они играли здорово, но когда россияне ведут в несколько шайб, всегда старается больше пасовать. Можно сказать, это русский менталитет. Для вратаря это тяжело, но они играли хорошо. Думаю, Россия – один из фаворитов на золото.
— Значит, не расстроились, что Овечкин не бросал как заведённый?
— Нет, у нас получилось его сдержать. Это хорошо для меня.
— Вы хорошо играли, особенно в первом периоде.
— Мы играли нормально, но свой лучший хоккей не показали. Если бы сыграли на максимуме возможного, думаю, смогли бы зацепить очки. У нас были шансы, в принципе, нормальная игра на старте турнира.
«Сергачёв владел шайбой, вот я и пошёл на него»
Нападающий сборной Норвегии Кристиан Форсберг прокомментировал свой хит на защитнике Михаиле Сергачёве в первом периоде.
— Мы хорошо играли в равных составах, но не в меньшинстве. У россиян очень хорошее большинство. Возможно, под конец они немного расслабились, и мы забили два гола. Но всё равно, приятно сыграть 2:5 против сильной сборной России.
— Зачем вы вырубили Сергачёва?
— Он владел шайбой, поэтому я и пошёл на него.
— Овечкин сегодня только один раз бросил. Вы его специально опекали?
— У России много мастеров, всех специально опекать не будешь. Он очень мастеровитый игрок, постоянно создаёт опасные моменты. Думаю, мы хорошо оборонялись сегодня.
— Сегодня трибуны болели больше за вас или против России?
— Не знаю, но играть было здорово. Много болельщиков, из Норвегии, из Словакии, атмосфера была классная.
«Норвегия забила два гола не потому, что Россия расслабилась»
Главный тренер сборной Норвегии Петтер Торесен выразил удивление, что Овечкин практически не играл в большинстве.
— Патрик Торесен сказал, что Россия сегодня сыграла на 70-80 процентов своего потенциала. Согласны?
— Думаю, да. Но по большей части меня волнует моя сборная, а на другие команды всё равно. Они сегодня выложились, это необходимо делать против всех звёзд, какие собраны у России. Соперник сделал то, что должен был, — выиграл матч. Но, думаю, мы тоже провели хорошую игру.
— Норвегия забила два гола в концовке. Это потому, что Россия уже фактически бросила играть?
— Нет, это были хорошие голы. Хорошие броски, первый гол получился после хорошего паса, как русский гол. Во втором голе мы создали трафик перед воротами. В первых двух периодах мы бросали – надо создавать моменты, но не могли переиграть вратаря. Он сыграл очень хорошо.
— Первые три матча на турнире у вас против топ-сборных. Можно вынести что-то хорошее, что даст вам шанс против чехов и шведов?
— Да. Мы психологически готовы к тому, что первые три-четыре матча будут для нас очень тяжёлыми. Нам надо придерживаться своей системы. Сегодня мы проиграли 2:5, но сыграли хорошо. Будем сильнее завтра, а также против команд, которые мы хотим обыграть.
— Овечкин сегодня нанёс только один бросок. Вы специально акцентировали внимание игроков на нём?
— Конечно, мы обращали внимание на его игру в большинстве, но он практически не играл в спецбригадах. Но не «пять на пять», потому что в равных составах нам надо оказывать давление на игрока с шайбой и оглядываться по сторонам. Уверен, в оставшихся играх он будет больше бросать.
— Удивились, что Овечкин не играл в большинстве?
— Да, очень. Мы просматривали два матча россиян перед чемпионатом мира, он забил там красивый гол. Все знают, что он всегда много бросает в большинстве со своей позиции.
— Можно сказать, что отсутствие Овечкина в большинстве вас несколько обескуражило? Вы ведь пропустили три шайбы.
— Нет, к такому розыгрышу с выводом на бросок игрока на пятачке мы тоже готовились. Мы неправильно двигались, и у россиян проходили хорошие передачи.