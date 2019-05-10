Вратарь Хенрик Хаукеланд был не только удивлён, но и рад.

«Нам повезло – Овечкин бросил лишь один раз». Норвегия – о матче с Россией

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Сборная России на старте чемпионата мира – 2019 без проблем справилась с Норвегией. Конечно, никто не ждал, что наши ребята могут проиграть или даже потерять очки, и сенсации не случилось. После матча всё внимание было сосредоточено на звёздных россиянах, а норвежцы поделились своими впечатлениями от встречи с грозным противником.

Малкин и Кучеров разделались с Норвегией! Овечкин смотрел со стороны Россия начала чемпионат мира в Братиславе победы, смазав лишь концовку встречи.

«Россия ещё прибавит газу, когда начнёт играть с топ-командами»

Нападающий сборной Норвегии Патрик Торесен только восстановился от травмы колена, но всё равно вышел в первом звене своей команды. После матча он отметил, что сборная России ещё не показала свой максимум.

— Для начала самый главный вопрос – вы смогли взять клюшку для сына?

— Ещё нет, позже возьму. Кови (Ковальчук играл вместе с Торесеном в СКА. – Прим. «Чемпионата») мне поможет (улыбается).

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— В последние минуты вы забили два гола, это поможет в следующих матчах?

— Мы хорошо провели первые 10-12 минут, и в конце матча показали характер. Все знали, что игра уже сделана, но всё равно хотели играть до конца. Для нас это хорошо, перенесём это на следующий матч.

— Насколько сильна Россия?

— Думаю, Россия сегодня играла на 70-80 процентов. Когда они начнут играть с топ-командами, то прибавят газу. Они будут очень сильными.

— Реально ли остановить их в большинстве?

— Вы сами видели, они забили три гола. У нас были с этим проблемы.

«Когда Россия ведёт с крупным счётом, всегда начинает пасовать. Это русский менталитет»

Вратарь сборной Норвегии Хенрик Хаукеланд признался, что ему повезло, что Александр Овечкин практически не бросал по его воротам.

— У кого самый опасный бросок в составе россиян?

— У Овечкина.

— Он сегодня бросил только один раз.

— Нам повезло!

— Не удивились этому?

— Нет, они играли здорово, но когда россияне ведут в несколько шайб, всегда старается больше пасовать. Можно сказать, это русский менталитет. Для вратаря это тяжело, но они играли хорошо. Думаю, Россия – один из фаворитов на золото.

— Значит, не расстроились, что Овечкин не бросал как заведённый?

— Нет, у нас получилось его сдержать. Это хорошо для меня.

— Вы хорошо играли, особенно в первом периоде.

— Мы играли нормально, но свой лучший хоккей не показали. Если бы сыграли на максимуме возможного, думаю, смогли бы зацепить очки. У нас были шансы, в принципе, нормальная игра на старте турнира.

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«Сергачёв владел шайбой, вот я и пошёл на него»

Нападающий сборной Норвегии Кристиан Форсберг прокомментировал свой хит на защитнике Михаиле Сергачёве в первом периоде.

— Мы хорошо играли в равных составах, но не в меньшинстве. У россиян очень хорошее большинство. Возможно, под конец они немного расслабились, и мы забили два гола. Но всё равно, приятно сыграть 2:5 против сильной сборной России.

— Зачем вы вырубили Сергачёва?

— Он владел шайбой, поэтому я и пошёл на него.

— Овечкин сегодня только один раз бросил. Вы его специально опекали?

— У России много мастеров, всех специально опекать не будешь. Он очень мастеровитый игрок, постоянно создаёт опасные моменты. Думаю, мы хорошо оборонялись сегодня.

— Сегодня трибуны болели больше за вас или против России?

— Не знаю, но играть было здорово. Много болельщиков, из Норвегии, из Словакии, атмосфера была классная.

Что ещё можно улучшить в игре сборной России? Наши хоккеисты всё знают Малкин, Кучеров, Гавриков, Гусев и Ковальчук поделились впечатлениями от победы России над Норвегией.

«Норвегия забила два гола не потому, что Россия расслабилась»

Главный тренер сборной Норвегии Петтер Торесен выразил удивление, что Овечкин практически не играл в большинстве.

— Патрик Торесен сказал, что Россия сегодня сыграла на 70-80 процентов своего потенциала. Согласны?

— Думаю, да. Но по большей части меня волнует моя сборная, а на другие команды всё равно. Они сегодня выложились, это необходимо делать против всех звёзд, какие собраны у России. Соперник сделал то, что должен был, — выиграл матч. Но, думаю, мы тоже провели хорошую игру.

— Норвегия забила два гола в концовке. Это потому, что Россия уже фактически бросила играть?

— Нет, это были хорошие голы. Хорошие броски, первый гол получился после хорошего паса, как русский гол. Во втором голе мы создали трафик перед воротами. В первых двух периодах мы бросали – надо создавать моменты, но не могли переиграть вратаря. Он сыграл очень хорошо.

— Первые три матча на турнире у вас против топ-сборных. Можно вынести что-то хорошее, что даст вам шанс против чехов и шведов?

— Да. Мы психологически готовы к тому, что первые три-четыре матча будут для нас очень тяжёлыми. Нам надо придерживаться своей системы. Сегодня мы проиграли 2:5, но сыграли хорошо. Будем сильнее завтра, а также против команд, которые мы хотим обыграть.

— Овечкин сегодня нанёс только один бросок. Вы специально акцентировали внимание игроков на нём?

— Конечно, мы обращали внимание на его игру в большинстве, но он практически не играл в спецбригадах. Но не «пять на пять», потому что в равных составах нам надо оказывать давление на игрока с шайбой и оглядываться по сторонам. Уверен, в оставшихся играх он будет больше бросать.

— Удивились, что Овечкин не играл в большинстве?

— Да, очень. Мы просматривали два матча россиян перед чемпионатом мира, он забил там красивый гол. Все знают, что он всегда много бросает в большинстве со своей позиции.

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— Можно сказать, что отсутствие Овечкина в большинстве вас несколько обескуражило? Вы ведь пропустили три шайбы.

— Нет, к такому розыгрышу с выводом на бросок игрока на пятачке мы тоже готовились. Мы неправильно двигались, и у россиян проходили хорошие передачи.