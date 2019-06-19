Барбашёв чуть не убился, упав с пожарной машины. Как не надо праздновать

Барбашёв упал с пожарной машины

В интернете появилось видео, на котором запечатлено падение российского нападающего Ивана Барбашёва с пожарной машины во время чемпионского парада «Сент-Луис Блюз». Празднование, посвящённое первому в истории клуба Кубка Стэнли, прошло 15 июня.

Видео инцидента также можно посмотреть в «твиттере» Heart of NHL.

Вчера, 18 июня, «Сент-Луис» сделал Барбашёву квалификационное предложение по новому контракту. 23-летний нападающий является воспитанником московского «Динамо». В сезоне-2011/12 выступал в молодёжной команде бело-голубых ХК МВД.

После сезона в МХЛ Иван отправился с Северную Америку. В 80 матчах в регулярке-2018/19 Иван набрал 26 (14+12) очков. В победном плей-офф на счету Барбашёва 6 (3+3) очков в 25 матчах.

«Сент-Луис» сделал Ивану Барбашёву квалификационное предложение

Шипачёв продолжит играть за «Динамо»

Российский нападающий Вадим Шипачёв продолжит карьеру в московском «Динамо», заявил генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов.

«Ситуация с Шипачёвым простая. Данный хоккеист имеет с нашим клубом действующий контракт. Всё, что касается разговоров о его предположительном обмене, на сегодняшний день не рассматривается. Мы рассчитываем на Вадима. В следующем сезоне он у нас.

Как прошёл переход игроков от одного юрлица в другое? На протяжении полутора-двух месяцев шла работа с юристами. В результате все игроки перешли в новое юрлицо в соответствии с регламентом КХЛ. Все игроки по закону лиги трудоустроились у нас», — заявил Меркулов.

В минувшем сезоне Шипачёв установил общий рекорд по результативности за всю историю клуба. На счету 87-го номера бело-голубых 76 (21+55) очков, набранных в 72 играх. Индрашис провёл 66 матчей за клуб и заработал 36 (17+19) очков.

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Якупов подписал новый контракт со СКА

Хоккейный клуб СКА подписал новое соглашение с нападающим Наилем Якуповым, информирует официальный сайт питерцев. Контракт рассчитан на три года и будет действовать до окончания сезона-2021/22.

Якупов стал хоккеистом СКА летом 2018 года. В минувшем сезоне провёл в составе «армейцев» 47 матчей в регулярном чемпионате, набрав 33 (23+10) очка при показателе полезности «+22». В плей-офф на счету форварда 8 (4+4) очков в 18 играх. Ранее 25-летний Якупов выступал в Национальной хоккейной лиге, защищая цвета «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш».

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Херсли перешёл в «Спартак»

Шведский защитник Патрик Херсли, выступавший за СКА, подписал контракт со «Спартаком». По информации официального сайта красно-белых, соглашение рассчитано до 30 апреля 2020 года.

Скандинавский хоккеист стал пятым легионером в составе красно-белых после Юлиуса Гудачека, Мартиньша Карсумса, Каспарса Даугавиньша и Робина Ганзла.

В минувшем сезоне 32-летний швед провёл 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 33 (14+19) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф на счету защитника три голевые передачи в 12 играх при показателе полезности «-5».

Все легионеры в клубах КХЛ. Западная конференция В некоторых командах ещё остались вакантные места для иностранцев.

«Анахайм» выкупил контракт Перри

Клуб НХЛ «Анахайм Дакс» выкупил контракт нападающего Кори Перри, информирует официальный сайт «уток». Обладатель Кубка Стэнли—2007 становится неограниченно свободным агентом.



У 34-летнего игрока оставалось ещё два года контракта с зарплатой в $ 8,625 млн. В контракте также был предусмотрен полный запрет на обмен. Таким образом, «Дакс» выплатят канадцу $ 8 млн за четыре года. Перри играл за «Анахайм» с 2005 года.

В минувшем сезоне канадец набрал 10 (6+4) очков в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-14». Форвард провёл первый матч в сезоне только 3 февраля 2019 года. Кори пропустил четыре месяца из-за травмы колена, полученной на предсезонке. Изначально предполагалось, что хоккеист выбыл из строя на пять месяцев, но его восстановление прошло с опережением графика.

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Торнтон продолжит карьеру и проведёт 22-й сезон в НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон принял решение продолжить карьеру в НХЛ в следующем сезоне, сообщил североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.

О принятом решении ветеран сообщил в Лас-Вегасе, приехав на церемонию вручения индивидуальных наград. Джо номинирован на «Билл Мастертон Трофи».



«Ветераны, которых вы здесь видите, поддерживают потрясающую физическую форму. Да и сам по себе нынешний хоккей позволяет игрокам задержаться в нем подольше и продолжать выступать на высоком уровне. В нём уже не так много габаритных парней, силовой игры стало чуть меньше, а драк — намного меньше», — объяснил ветеранский феномен Торнтон.



Следующий сезон для 39-летнего канадца станет 22-м в НХЛ. Джо дебютировал в лиге в сезоне-1997/98 в составе «Бостон Брюинз». За «Сан-Хосе» он выступает с сезона-2005/06, в котором был обменян в команду из «Бостона». 2 июля Торнтону исполнится 40 лет.