Барбашёв чуть не убился, упав с пожарной машины. Как не надо праздновать

Барбашёв упал с пожарной машины
В интернете появилось видео, на котором запечатлено падение российского нападающего Ивана Барбашёва с пожарной машины во время чемпионского парада «Сент-Луис Блюз». Празднование, посвящённое первому в истории клуба Кубка Стэнли, прошло 15 июня.
Видео инцидента также можно посмотреть в «твиттере» Heart of NHL.
Вчера, 18 июня, «Сент-Луис» сделал Барбашёву квалификационное предложение по новому контракту. 23-летний нападающий является воспитанником московского «Динамо». В сезоне-2011/12 выступал в молодёжной команде бело-голубых ХК МВД.
После сезона в МХЛ Иван отправился с Северную Америку. В 80 матчах в регулярке-2018/19 Иван набрал 26 (14+12) очков. В победном плей-офф на счету Барбашёва 6 (3+3) очков в 25 матчах.
Шипачёв продолжит играть за «Динамо»
Российский нападающий Вадим Шипачёв продолжит карьеру в московском «Динамо», заявил генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов.
«Ситуация с Шипачёвым простая. Данный хоккеист имеет с нашим клубом действующий контракт. Всё, что касается разговоров о его предположительном обмене, на сегодняшний день не рассматривается. Мы рассчитываем на Вадима. В следующем сезоне он у нас.
Как прошёл переход игроков от одного юрлица в другое? На протяжении полутора-двух месяцев шла работа с юристами. В результате все игроки перешли в новое юрлицо в соответствии с регламентом КХЛ. Все игроки по закону лиги трудоустроились у нас», — заявил Меркулов.
В минувшем сезоне Шипачёв установил общий рекорд по результативности за всю историю клуба. На счету 87-го номера бело-голубых 76 (21+55) очков, набранных в 72 играх. Индрашис провёл 66 матчей за клуб и заработал 36 (17+19) очков.
Якупов подписал новый контракт со СКА
Хоккейный клуб СКА подписал новое соглашение с нападающим Наилем Якуповым, информирует официальный сайт питерцев. Контракт рассчитан на три года и будет действовать до окончания сезона-2021/22.
Якупов стал хоккеистом СКА летом 2018 года. В минувшем сезоне провёл в составе «армейцев» 47 матчей в регулярном чемпионате, набрав 33 (23+10) очка при показателе полезности «+22». В плей-офф на счету форварда 8 (4+4) очков в 18 играх. Ранее 25-летний Якупов выступал в Национальной хоккейной лиге, защищая цвета «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш».
Херсли перешёл в «Спартак»
Шведский защитник Патрик Херсли, выступавший за СКА, подписал контракт со «Спартаком». По информации официального сайта красно-белых, соглашение рассчитано до 30 апреля 2020 года.
Скандинавский хоккеист стал пятым легионером в составе красно-белых после Юлиуса Гудачека, Мартиньша Карсумса, Каспарса Даугавиньша и Робина Ганзла.
В минувшем сезоне 32-летний швед провёл 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 33 (14+19) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф на счету защитника три голевые передачи в 12 играх при показателе полезности «-5».
«Анахайм» выкупил контракт Перри
Клуб НХЛ «Анахайм Дакс» выкупил контракт нападающего Кори Перри, информирует официальный сайт «уток». Обладатель Кубка Стэнли—2007 становится неограниченно свободным агентом.
У 34-летнего игрока оставалось ещё два года контракта с зарплатой в $ 8,625 млн. В контракте также был предусмотрен полный запрет на обмен. Таким образом, «Дакс» выплатят канадцу $ 8 млн за четыре года. Перри играл за «Анахайм» с 2005 года.
В минувшем сезоне канадец набрал 10 (6+4) очков в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-14». Форвард провёл первый матч в сезоне только 3 февраля 2019 года. Кори пропустил четыре месяца из-за травмы колена, полученной на предсезонке. Изначально предполагалось, что хоккеист выбыл из строя на пять месяцев, но его восстановление прошло с опережением графика.
Торнтон продолжит карьеру и проведёт 22-й сезон в НХЛ
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон принял решение продолжить карьеру в НХЛ в следующем сезоне, сообщил североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
О принятом решении ветеран сообщил в Лас-Вегасе, приехав на церемонию вручения индивидуальных наград. Джо номинирован на «Билл Мастертон Трофи».
«Ветераны, которых вы здесь видите, поддерживают потрясающую физическую форму. Да и сам по себе нынешний хоккей позволяет игрокам задержаться в нем подольше и продолжать выступать на высоком уровне. В нём уже не так много габаритных парней, силовой игры стало чуть меньше, а драк — намного меньше», — объяснил ветеранский феномен Торнтон.
Следующий сезон для 39-летнего канадца станет 22-м в НХЛ. Джо дебютировал в лиге в сезоне-1997/98 в составе «Бостон Брюинз». За «Сан-Хосе» он выступает с сезона-2005/06, в котором был обменян в команду из «Бостона». 2 июля Торнтону исполнится 40 лет.
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