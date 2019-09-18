«Локомотив» больше не худший клуб Запада. Но что это меняет?

В защитников «Локомотива» вселился Ши Уэбер. С такими бросками Бурдасов и не нужен. Но у Мактавиша слишком много проблем.

Коновалов провалился на старте. Ему в этом помогли

Вряд ли даже в самых пессимистичных прогнозах перед стартом сезона кто-то мог бы представить, что после пяти матчей регулярного чемпионата «Локомотив» будет занимать последнее место в Западной конференции. Назначение Крэйга Мактавиша, не занимавшего должность главного тренера с 2012 года, вызывало вопросы и раньше, однако на деле всё оказалось ещё хуже.

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Для ярославского клуба всё пошло не так с первого матча сезона. Уже в первом матче сезона со «Спартаком» «железнодорожники» пропустили четыре шайбы за пять минут, а спустя два дня игрокам «Торпедо» на подобный трюк понадобилось 10 минут. После двух поражений кряду тренерский штаб ярославцев пошёл на смену голкипера – Александр Лазушин заменил в воротах Илью Коновалова и своим шансом воспользовался. Александр одержал две победы в двух матчах, однако в матче с ЦСКА новый шанс получил Коновалов.



Реабилитироваться за прежние неудачи у Коновалова не получилось. Справедливости ради, необходимо заметить, что в матче с «армейским» клубом молодого голкипера под монастырь подвели собственные защитники. Рушан Рафиков и Даниил Мисюль допустили ошибки, которые являются непростительными даже на уровне детской юношеской школы, что уж говорить о КХЛ. Как итог – два матча из трёх Коновалов завершил досрочно. На словах Мактавиш вступился за Коновалова, однако в матче с рижским «Динамо» всё-таки доверился опытному Лазушину.

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Легионеры не тащат, а Бурдасов до Ярославля не доехал

Летом «Локомотив» укрепил атакующую линию качественными легионерами – Стефаном Да Костой, Таем Рэтти и Антоном Ландером, вот только толку от них пока что мало. Француз пропустил два матча на старте сезона из-за дисквалификации и пока только набирает форму. В свою очередь Рэтти здорово сыграл в тех самых двух матчах, после чего абсолютно растворился. Особенно неудачно для Тая сложился матч с ЦСКА: показатель полезности «-2» за почти 19 минут игрового времени – явно не тот результат, ради которого с ним подписывали контракт. Швед Ландер имеет в активе одну шайбу в пяти матчах, да и ту заброшенную после грубейшей ошибки голкипера московского «Динамо» Александра Ерёменко.



Пока легионеры и опытные ребята находятся в тени, «железнодорожников» пытается тащить ярославская молодёжь в лице Артура Каюмова, Павла Кудрявцева и Григория Денисенко. Несмотря на неоспоримый талант перечисленных игроков, вряд ли приходится рассчитывать, что молодёжь сумеет провести весь сезон на высоком уровне. Игровая нестабильность является сопутствующим фактором роста для практически любого молодого игрока.

В этой связи интерес Ярославля к Антону Бурдасову лежал на поверхности. 28-летний нападающий умеет и любит забивать, пригодился бы он и при игре в большинстве. По информации «Чемпионата», в «Локомотиве» были готовы удовлетворить финансовые условия нападающего, однако Антон до последнего смотрел в сторону НХЛ и всё-таки заключил просмотровый контракт с «Эдмонтоном». Возможно, в Ярославле вновь вернутся к кандидатуре Бурдасова, если тот не сумеет закрепиться в североамериканской лиге.

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«Проигравшие развлекают сильнее победителей»

Возвращаясь к матчу с ЦСКА, хочется вспомнить о послематчевой пресс-конференции. Вопросы журналистов к канадскому специалисту сыпались один за одним, в конце концов вызвав неподдельное удивление у Мактавиша. Обернувшись в сторону главного тренера «армейцев» Игоря Никитина, Мактавиш произнёс: «Их проигравшие развлекают сильнее победителей»

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Да нет, Крэйг, не в развлечении тут дело. Просто вопросов игра «Локомотива» оставляет гораздо больше, чем ЦСКА. Вот и матч с рижанами «железнодорожники» начали из рук вон плохо. Сначала в абсолютно невынужденной ситуации нарушил правила защитник Афанасьев. Ярославцы с трудом отбились в меньшинстве, и этот факт видимо сильно успокоил команду Мактавиша. Уже в равных составах шведский форвард «Динамо» Давид Улльстрём спокойно подхватил шайбу, в абсолютном одиночестве прокатился за воротами и вылез на пятак, откуда со второй попытки, по-прежнему никем не атакуемый, переправил шайбу в ворота. Чем занималась в этот момент вся пятёрка ярославцев абсолютно непонятно.

До перерыва хозяева были много ближе ко второму голу, чем Ярославль к ответной шайбе. 11:3 по броскам в створ ворот к 10-й минуте матча может считаться нормальной статистикой, когда встречаются команды из разных лиг, но вроде бы это не про «Локомотив» и Ригу. Вратарь ярославцев удержал команду в матче, а под занавес периода выстрелил Рафиков.

Опытнейший Александр Свитов выиграл вбрасывание, бросок Кудрявцева был заблокирован, после чего шайба отскочила к Рафикову, который идеальным броском вонзил её в сетку. Рушан сполна реабилитировался за оплошность в прошлом матче.

Ригу подвела дисциплина, «Локомотив» — таймер

На старте второй трети ярославцам удалось захватить контроль над шайбой. В первой половине периода самый реальный момент для взятия ворот имел Да Коста, однако француз был остановлен Кристерсом Гудлевскисом. Остановлен в прямом и переносном смысле слова. Латвийский голкипер кинулся в ноги Да Косте и опрокинул его на лёд. Француз потом долго апеллировал судьям, стараясь доказать, что на нём фолили, однако понимания не встретил.



До перерыва «Локомотив» всё-таки получил шанс реализовать лишнего, да ещё и не один. Сначала двойной малый штраф получил Кристапс Сотниекс, а следом удалился Виталий Павлов. «Пять на три» гости реализовали мгновенно – на завершающий бросок был выведен Да Коста, который в таких ситуациях не промахивается.

Сохранить перевес команде Мактавиша не удалось. Против «Локомотива» сыграли Николай Коваленко и таймер на арене рижского «Динамо». Сначала Коваленко-младший неосторожно махнул клюшкой и угодил по лицу Улльстрёму, в результате чего гости остались в меньшинстве. Рижане разыграли хорошую атаку, Лазушин справился с первым броском, однако после этого не смог удержать шайбу в амуниции. Самым расторопным оказался Брэндон Макмиллан, который сыграл на добивании и сравнял счёт. Впрочем, для окончательной фиксации взятия ворот, арбитрам понадобился длительный видеопросмотр. Всё дело в том, что шайба была заброшена практически одновременно с сиреной. В итоге было определено, что шайба успела пересечь линию ворот за секунду до истечения периода.

«Динамо» Р — «Локомотив»: Макмиллан забил вместе с сиреной на перерыв

«Локомотив» ушёл с последнего места на Западе

В самом начале третьего периода «Локомотив» снова вышел вперёд. Трюк Рафикова повторил Никита Черепанов. Защитник «железнодорожников» удачно подключился к атаке и поразил тот же угол ворот, что и Рафиков в первом периоде. Защитники «Локомотива» палили по воротам в этот вечер в лучших традициях Бурдасова, который всегда славился силой своего броска.



Хозяева имели шансы спасти матч и перевести встречу в дополнительное время, однако ярославцы удержали результат, и обогнали сразу несколько команд в турнирной таблице. «Локомотив» победил, вот только вопросов по качеству игры по-прежнему слишком много. Мактавишу необходимо срочно решать проблемные моменты. Мы же помним, как в Ярославле увольняли и за меньшее.