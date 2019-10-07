Случайность или обман. Игроки КХЛ, у которых до сих пор 0 очков в сезоне

Регулярный чемпионат КХЛ в самом разгаре: отставки, рекорды, хет-трики, лидерство «Витязя». Некоторым игрокам достаточно пары смен, чтобы открыть счёт шайбам в сезоне и лиге: например, 18-летний игрок «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин поразил ворота «Торпедо», сыграв за матч минуту с небольшим (1.24). У кого-то обратная ситуация: Никита Щербак спустя месяц наконец-то разродился первым голом за «Авангард», а Йонас Кемппайнен без Умарка и Хартикайнена в Питере пока хандрит и в СКА отметился лишь одной голевой передачей. Но есть нападающие, которые старт чемпионата провели вхолостую, до сих пор не набрав очков. Кому-то нерезультативная игра уже стоила места в составе, а кому-то и в клубе.

7 игр, «-3»



В НХЛ канадец выступал за «Коламбус» и «Монреаль», а в прошлом году исправно набирал очки в АХЛ в «Стоктоне» (фарм-клуб «Калгари»). «Нефтехимик», который неважно провёл предсезонные матчи и нуждался в усилении, казалось, подписал мощного легионера уровня если не Дэна Секстона, то хотя бы Андрея Нестрашила.



Увы, канадец провалился, выпал из состава, и игроком «Нефтехимика», по словам главного тренера нижнекамцев Вячеслава Буцаева, больше не является (официально о расторжении контракта пока не объявлено). Заметно, что Керби приехал физически неготовым, без предсезонки, и сразу показать той игры, которую от него ожидали, он не мог. Зачем нижнекамцы приглашали растренированного Райкела, не очень понятно. Ещё один собеседник из Нижнекамска для Пола Биссоннетта?

Игравшие в России североамериканцы поливают грязью КХЛ. Кому это выгодно? Гости подкаста Пола Биссоннетта продолжают сочинять небылицы о КХЛ. В лиге пока предпочитают не отвечать.

н. Колтон Гиллис («Динамо» Рига)

13 игр, «-5»



Гиллис – чей-то рижский талисман, который помогает кому-то другому, но явно не клубу. Он подвержен травмам, а за последние три сезона забросил лишь одну шайбу! Однако Гиллис уже третий год подряд получает новый контракт. Причём у Гиртса Анкипанса есть возможность оценить игрока как с точки зрения менеджера, так и с точки зрения главного тренера, тем удивительнее, как Колтон остаётся в команде. Играет он мало, забивает ещё реже – неужели в молодёжной команде ХК Рига (2-е место в Западной конференции МХЛ) нет нападающих, способных сыграть лучше? Конечно, Гиллис в восторге от Латвии и местных болельщиков – играешь в своё удовольствие, команда в плей-офф не попадает, отпуск уже в феврале, а если не пойдёт игра, то расторгнут кого-то другого, более успешного (привет Якобу Берглунду). Гиллис проводит много силовых приёмов, но разве это как-то сказывается на положении рижского «Динамо» в последнее время?

Рижское «Динамо» проиграло ЦСКА, поражение стало седьмым подряд

8 игр, «-3»



В межсезонье выздоровевший Афиногенов, который пропустил фактически весь прошлый сезон из-за травмы, впечатлял физической подготовкой и первым пробежал тест Купера, обогнав даже молодых хоккеистов. Тем удивительнее, что начало чемпионата у Максима не сложилось. 40-летний ветеран проводит на льду по 10-12 минут и далёк даже от образца Афиногенова прошлого года, когда Максим успел до травмы оформить хет-трик в ворота минского «Динамо», играл рядом с Шипачёвым и Кагарлицким и не выпадал. Афиногенова в сентябре ставили с разными партнёрами – с Кругловым и Михайловым, Брюквиным и Полыгаловым, Яшкиным и Индрашисом, и есть ощущение, что после длительного игрового простоя Афиногенову немного тяжеловато. Безумный Макс старается держать свою феноменальную скорость, объясняет правила соперникам, но складывается впечатление, что годы (или предсезонка от Владимира Крикунова) не пощадили даже Афиногенова.

Афиногенов — о стычке с Гончаровым: говорю ему: «Правила вообще знаешь или нет?»

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

н. Даниил Тарасов («Динамо» Москва)

9 игр, «-6»



Даниил Тарасов на старте чемпионата чаще всего выступал в тройке с Шипачёвым и Петерссоном и умудрился не набрать ни одного очка – кажется, если бы рядом с Вадимом и Андре поставили легендарную кошку Машку, то даже у неё получилось бы лучше. Надо ли говорить, насколько зол на форварда Владимир Крикунов?

У Тарасова есть голевое чутьё и умение открыться, выиграть позицию – но слабая реализация моментов очень сильно подводит Даниила. Настолько сильно, что Тарасов в состав перестал попадать, а ведь за последние два сезона игрок забросил 26 шайб и вышел на ведущие роли в команде. Впрочем, старт чемпионата не задался у большинства форвардов бело-голубых: помимо Афиногенова и Тарасова по нулевому графику идут Муранов и Алексеев, в субботней игре с «Автомобилистом» наконец-то прорвало Брюквина (гол) и Игумнова (передача), а у Индрашиса лишь 2 очка (1+1).

В «Динамо» хотят, но не могут уволить Крикунова. Как это возможно? Крикунов объявил войну легенде и превращает «Динамо» в аутсайдера. У генерального директора бело-голубых лопнуло терпение.

н. Егор Фатеев («Трактор»)

15 игр, «-7»



Егор в межсезонье вернулся в Челябинск – в системе «Локомотива» Фатеев взял дежурные два Кубка Харламова, дебютировал в КХЛ, забросил за ярославцев три шайбы и поиграл в ВХЛ за «Рязань» и «Ладу». Для «Локомотива» (не нынешнего) Егор казался сыроватым для КХЛ, особенно на фоне местной молодёжи вроде Денисенко, Коваленко, Каюмова и так далее. А «Трактор» — родная, средняя, но крепкая команда, в которой Фатеев точно получит игровое время.

Однако за 15 матчей (среди тех, кто не набрал ни одного очка, столько же матчей сыграл только защитник «Торпедо» Волченков) Фатеев результативными действиями не отметился (даже командировка на две игры в «Челмет» не помогла). Казалось, Егор в тройке с Косовым и Карлиным выглядел немного не в своей тарелке – в таком звене только и остаётся, что разрушать, биться и бороться. Тяжело что-то придумывать впереди, когда Косов в каждой второй смене несётся в слаломный проход, а Карлин либо подправит шайбу рукой, либо остановит партнёра по команде (против «Нефтехимика» Руслан вместе с защитниками соперника внезапно оказался на пути движения Сергея Конькова). Фатеев пластается в меньшинстве, принимает на себя броски, однако в атаке Егор пока себя никак не проявляет. Например, юному Демиду Мансурову понадобилось совсем немного времени, чтобы открыть счёт голам в новом сезоне.

12 игр, «-2»



«Ак Барс» лидирует в Восточной конференции и по заброшенным шайбам (47) казанцы уступают только ЦСКА. Кажется, очки набирают все – Фазылзянов, Журавлёв, Воронков, Валеев, Хенкель, Юдин и так далее.



Пока от голевого пиршества чуть отстранился Артём Лукоянов. По части выполнения прямых обязанностей к игроку претензий нет – он загоняет соперников в углы, оказывает силовое воздействие, убивает меньшинство. Лукоянов способен набирать не менее 20 очков за сезон, но пока Артём похож на чистого чеккера, который после отбора шайбы скорее сменится, чем поддержит атаку. С другой стороны, «Ак Барс» выигрывает и мало пропускает, у Лукоянова родился сын – что ещё нужно для счастья?

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

14 игр, «-1»



Валентин вернулся в «Авангард» из «Амура», где стал вторым бомбардиром команды и набрал 27 очков. Сушинский говорил, что Пьянов в межсезонье отлично поработал и закрепится в основном составе. Перед началом сезона у омичей возникли проблемы с центрфорвардами – с легионерами договориться не удавалось, травмировался Денис Зернов, и начал сезон Пьянов в первой тройке вместе с Широковым и Андригетто. Спустя месяц Валентин оказался в четвёртом звене, а за «Авангард» игрок набирал очки ещё тогда, когда команда базировалась в Омске. Почти весь сентябрь Пьянов играл рядом с Беком, лучшим бомбардиром «Авангарда» на данный момент, но на результативность Валентина это не повлияло. По словам хоккеиста, моменты есть, но реализация подводит. «Авангард» — вторая команда по заброшенным шайбам в Восточной конференции, и удивительно, как Пьянов, игравший на старте турнира в ведущих звеньях, остался совсем без набранных баллов. Пока Пьянов, к сожалению, больше напоминает форварда из нынешнего «Амура», чем игрока топ-клуба.