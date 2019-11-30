Панарин круче всех легенд «Рейнджерс»! 23 очка за месяц и новый рекорд клуба

Болельщики «Рейнджерс» уже забыли, какой была жизнь без Панарина. Вот только матч выиграл Пастрняк.

«Мы не помним, какой была жизнь до Панарина»

Где бы «рейнджеры» сейчас располагались в турнирной таблице, не прикупи они летом Артемия Панарина? Вопрос, конечно, риторический. Всего за два месяца, проведённых в стане культового клуба НХЛ, Артемий не просто освоился в «Рейнджерс», а стал человеком, без которого представить эту команду уже не возможно.

«Мы не помним, какой была жизнь до Панарина», — в таком духе болельщики и американские обозреватели матчей «Рейнджерс» высказывались сразу после победы в последнем матче чемпионата с «Каролиной Харрикейнз» (3:2). В том матче Артемий не забил ни разу, зато записал на свой счёт очередной ассистентский дубль, в очередной переписав клубную книгу рекордов.

Панарин набрал 20 очков за месяц. Он первый такой игрок «Рейнджерс» за 7,5 лет

За последние 11 матчей Панарин девять раз набирал более одного очка за матч. Артемий стал первым игроком «Рейнджерс» с подобным достижением со времён Марка Мессье (сезон-1993/94).



«Слушайте, мы все знали, что он умеет. Но, знаете, он настолько динамичный. А как он играет без шайбы! Он блокирует броски, ответственно играет в обороне. Он — победитель. И всех ребят это заражает. Мы все питаемся тем, что он делает», — рассыпался в комплиментах Артемию главный тренер команды Дэвид Куинн.

Панарин достал до Мессье, а дальше был сейв Лундквиста. Украл гол одним махом Лучший игрок «Рейнджерс» снова набрал очки, а Король Хенрик был великолепен в 1000-м матче за «синерубашечников».

Одного Панарина мало. «Рейнджерс» нужен прежний Король Хенрик

Каким бы крутым не являлся ваш лучший полевой игрой команды, но только на одних его плечах в такой конкурентной лиге, как в НХЛ, в плей-офф вы не попадёте. Для сохранения надежды на попадание в кубковую стадию вам просто необходим сильный вратарь. Для легенды «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста минувший сезон получился самым тяжёлым за всю его карьеру. И дело даже не в худшей статистике в жизни. Дело в эмоциях.

Опытный голкипер довольно неплохо начал сезон-2018/19, однако руководство «Рейнджерс» не собиралось решать в том сезоне турнирные задачи. Команда с Бродвея проводила объявленную перестройку, и главной задачей на сезон было избавиться от ветеранов, которые не вписывались в дальнейшее развитие клуба. Задолго до дедлайна было объявлено, что вне зависимости от турнирного положения будут обменяны ключевые фигуры того «Рейнджерс» Кевин Хейз и Матс Цуккарелло. Особенно болезным для Короля Хенрика стало расставание с Цуккарелло. Когда норвежского форварда всё-таки обменяли, 36-летний голкипер с трудом душил слезы, комментируя уход из команды лучшего друга.

Лундквист едва сдержал слёзы, комментируя обмен Цуккарелло в «Даллас»

В такой ситуации серьёзно анализировать статистический регресс Лундквиста просто нелепо. Опытный вратарь прекрасно видел, что перед командой не стоит никаких задач, и



в подобной ситуации настраиваться на матчи ему было просто невозможно. Теперь всё изменилось. Контракт Панарина, выбор на драфте Каапо Какко, целая россыпь талантливой молодёжи, как то Филип Хитил, Либор Гайек и Райан Линдгрен открывают перед «Рейнджерс» новые горизонты, и Король Хенрик снова в деле.

37-летний Лундквист совершил невероятный сейв, отбив шайбу клюшкой при счёте 3:2

«То, что Лундквист должен быть в Зале славы НХЛ, не вызывает никаких сомнений. Но порой я думаю, что некоторые поклонники недооценивают его. Просто удивительно наблюдать, как на протяжении 60% карьеры он тащит плохую команду к победам. Какая легенда», — тонко заметил североамериканский журналист Сет Ротман после матча с «Харрикейнз».

Испытание фаворитом

Несмотря на удачную игру «Рейнджерс» в последних матчах и хорошие перспективы в будущем, конкретный матч с «Бостон Брюинз» не сулил команде Куинна ничего приятного. Во-первых, «Брюинз» подходили к матчу в статусе лидера Восточной конференции НХЛ и с пятиматчевой победной серией. А во-вторых, команды уже встречались в нынешнем сезоне. И вряд ли в стане «Рейнджерс» захотят когда-нибудь пересмотреть тот матч. Первая тройка «Бостона» в составе Брэда Маршана, Патриса Бержерона и Давида Пастрняка просто уничтожила защитные редуты «синерубашечников» (7:4).



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В том матче по пять очков в составе победителей набрали Маршан (2+3) и Пастрняк (0+5). Два игрока «Брюинз» в третий раз за последние 30 лет набрали по пять очков в одной игре чемпионата НХЛ. Ранее это удавалось Джо Торнтону и Глену Мюррею, а также Дмитрию Христичу и Джейсону Эллисону.



На сей раз Бержерон не мог помочь «Бостону» из-за травмы нижней части тела, однако в предматчевых прогнозах это ничего не меняло. Финалист Кубка Стэнли 2019 года был очевидным фаворитом. Ведь Пастрняк-то никаких проблем со здоровьем не имел и наверняка мечтал увеличить отрыв в гонке лучших снайперов сезона НХЛ.

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Не Панариным единым живы «Рейнджерс». Там есть ещё и Бучневич

Хозяева не стали откладывать дело в долгий ящик и сразу же обрушили шквал броском по воротам Лундквиста. Шведский голкипер раз за разом вступал в игру, нейтрализуя опасные выпады Чарли Койла, Андерса Бьорка, Брэндона Карло и разумеется Пастрняка. Однако по началу матча самый реальный момент, чтобы открыть счёт, упустили именно гости. Джейкоб Труба набросил шайбу от синей линии, голкипер «Бостона» Ярослав Галак упустил её из виду, однако Кристоваль Ньевес не сумел добить шайбу в пустые ворота.

Впрочем, через несколько минут Галаку уже ничто не помогло остановить ворота в неприкосновенности. Нападающий «мишек» Шон Курали в абсолютно невынужденной ситуации оставил команду в меньшинстве. Удаляться с «Рейнджерс» в нынешнем сезоне – словно играть с огнём. Куинну удалось собраться две очень приличные спецбригады большинства, которые здорово дополняют друг друга. В этот раз отличиться в большинстве «рейнджеры» не смогли, но когда Курали уже появился на льду, шайба нашла дорогу в сетку. Труба нашёл точной передачей Тони Деанджело, лучший защитник «синерубашечников» переадресовал шайбу Павлу Бучневичу, который уже не промахнулся.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



Воспитанник череповецкого хоккея проводит самый солидный сезон за карьеру в НХЛ. К прошлом Бучневич нередко становился заложником специфических методов Куинна. Тренер, перешедший в НХЛ из университетского хоккея, воспитывал Бучневича как студента на первом курсе института, стараясь показать Павлу, что он и близко не реализует свой потенциал. Что ж, кажется тренеру удалось достучаться до российского игрока. В нынешнем сезоне Павел является одним из лучших бомбардиров команды, не испытывая никаких проблем с игровым временем. А «Бостон» подтвердил реноме удобной команды для Бучневича. Он забил ему уже пять голов, больше чем кому-либо в НХЛ.

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Панарин установил новый рекорд «Рейнджерс»

Лучший российский бомбардир сезона НХЛ поддержал порыв соотечественника в начале второго периода. Панарин сначала блестяще сыграл в отборе, после чего довольно удачно разыграл с Райаном Строумом выход «два в один». Забить с первого предъявления они не сумели, но на отскоке первым был Хитил, который и поразил цель.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



Панарину записали голевую передачу, благодаря чему россиянин стал первым игроком в истории франшизы, который набрал 23 и более очков в ноябре. Последним игроком «Рейнджерс», который вообще набирал больше 23 очков за месяц является Яромир Ягр. В марте 2006 года чешский форвард набрал 26 баллов.

Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по очкам за ноябрь

До конца второго периода «Бостону» удалось сделать несколько важных вещей. Сначала команда Брюса Кэссиди сумела отбиться при игре «три на пять», а затем и впервые огорчить Лундквиста. Курали здорово сыграл на пятаке, сумев подправить шайбу мимо шведского голкипера. Сперва шайба угодила в каркас ворота, однако Лундквист, уже падая на лёд, сам же и добил её в ворота.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Панарин лучший в «Рейнджерс». Но лучший в матче Пастрняк

Третий период «Бостон» снова начал с места в карьер и очень быстро восстановил равновесие. Своё слово сказал Пастрняк. Чешский форвард удачно добавил шайбу в ворота после броска соотечественника Давида Крейчи. Примечательно, что в этот момент на льду уже не было Маршана. За смену до гола лучший бомбардир «Брюинз» ушёл в раздевалку, чтобы пройти протокол проверки на сотрясение мозга.

Но лидеры «Бостона» будто не заметили потерю лидера команды, продолжая создавать момент за моментов. Спустя несколько минут только игра Панарина в обороне уберегла



Лундквиста от новых проблем. К слову, в середине заключительной трети матча Маршан сумел вернуться на лёд.



Хозяева нажили проблемы себе на ровном месте. Шведский нападающий Пер Линдхольм попал клюшкой по лицу Брендану Смиту и был наказан двойным малым штрафом. «Рейнджерс» имели прекрасный шанс всё-таки одержать победу в основное время, однако «Бостону» снова удалось отбиться в меньшинстве. За подобную расточительность гости поплатились уже в овертайме, в котором отличился Крейчи после роскошной передачи Пастрняка.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.