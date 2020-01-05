Канада злится после 0:6, но это лучший соперник в финале для России. Ждём великую битву

МЧМ по хоккею 2020

Ну что, сборная России в финале молодёжного чемпионата мира! Перед турниром «Чемпионат» ставил на это (хотя и предполагал другого соперника по решающей битве), но по ходу МЧМ, признаемся, возникали сомнения в столь оптимистичном прогнозе. Мы постоянно разбирали игру нашей команды и приходили к выводу, что подопечные Валерия Брагина играют в молодёжный хоккей прошлого, основанный на эмоциях, на надрыве, на характере и немалой доли везения. При этом мы вовсе не утверждали, что он не способен принести золото на отдельно взятом турнире.

Российская молодёжка играет в хоккей прошлого. На МЧМ-2020 это уже не исправить Эмоции и задор больше не в тренде. Но это не значит, что для сборной России всё потеряно.

Перед игрой со шведами мы указывали на слабые места нашей команды, и игра показала, что опасения были вовсе не беспочвенны. Но сборная России в полуфинале сыграла так, что ей ничего не смогло помешать победить. Ни слабая дисциплина, ни чехарда с вратарями. Наши парни сыграли душой, как, возможно, умеют только русские, и отправили в утешительный финал правильных, системных и прагматичных шведов.

Так может быть, сборная России всё-таки показывает не хоккей прошлого? Вероятно, мне, как автору того текста, стоит задуматься, но не сейчас. И даже не после возможной победы над канадцами в финале. В том, что эмоции и подвиги могут привести к победе на отдельно взятом турнире я и не сомневался. А вот можно ли в таком стиле более-менее стабильно выигрывать золото (как канадцы и финны) или хотя бы регулярно выходить в финалы (как шведы) – этот вопрос остаётся открытым как минимум до следующего года. Но сейчас не об этом.

Это космос! Мужики из сборной России наказали шведов и вышли в финал МЧМ! Главные герои – Егор Соколов и Иван Морозов. Молчали весь турнир, а сегодня оформили по дублю.

За счёт чего Россия прошла шведов? Секрет успеха был прост и сложен одновременно. Нужно было попытаться выйти с хорошим настроем и сразу же начать играть быстро. К счастью, это получилось. Нашу команду не сломил даже моментально пропущенный гол, ребята его как будто не заметили, и продолжили гнуть свою линию. Отлично двигали шайбу, вовремя поднимали голову, не возились у бортов, не передерживали шайбу, старались обострять при любой возможности. Если сборная России играет в подобном ключе, да ещё и с правильными эмоциями, то остановить её невероятно трудно.

Впрочем, отметим, что шведы очень сильно помогли нам в первом периоде, который задал тон всей игре. Снова выявилась вечная проблема «тре крунур» — к важнейшим матчам они подходят слегка на расслабоне, потому что до этого на турнире для них обычно всё проходит ровно и гладко. Шведам просто негде потренировать такие вещи, как проявление характера, спортивный героизм, не приходится доставать из себя всё, не вырабатывается некий иммунитет к трудным ситуациям. Вот и в полуфинале МЧМ жёлто-синие немного поплыли под российским натиском и делали всё наоборот.

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Самая дисциплинированная команда турнира уже в первом периоде схватила два малых и один большой штраф. Лучший бомбардир чемпионата мира растерялся в рядовом эпизоде и двинул локтем в голову сопернику, закончив игру уже на пятой минуте. Самый надёжный вратарь МЧМ пропустил несложный бросок Морозова между ног, а затем подарил гол Соколову. Да, шведы, очевидно, оказались не готовы психологически к такой сборной России, но это заслуга наших ребят. Они вынудили хоккеистов «тре крунур» нервничать, и они смогли наказать соперника за ошибки. Снова сработало большинство, и забили хоккеисты, молчавшие в предыдущих матчах. И если в первом мы не сомневались (хотя и не могли предположить, что у сборной России будет столько шансов на реализацию), то пропасть за спинами Денисенко и Хованова мы выделяли перед полуфиналом в проблему. В результате Соколов и Морозов (один гол на двоих в пяти предыдущих встречах) оформили по дублю, и мы больше всех рады, что вопрос с глубиной состава больше не стоит.

Россия играла просто классно, но легко могла сама себе всё испортить. Отдадим должное и шведам, которые смогли встряхнуться после неудачного отрезка, отыгрались и яростно сражались за победу. Но, по большому счёту, подопечные Брагина привезли себе проблемы сами, и ещё перед игрой было известно почти наверняка, где у нашей команды тонко и может порваться.

Во-первых, дисциплина. Снова и снова мы вынуждены твердить об этом. Весь свой камбэк шведы совершили в большинстве, а Александр Хованов сотворил очередной необдуманный поступок в коллекцию сборной России на МЧМ-2020. Арбитры дали нашему игроку 2+10, но могли и выгнать до конца, как Хёгландера, и тоже были бы правы. Увы, наши ребята продолжают сами подставляться под штрафы разного масштаба. К счастью, пока это не приводило к серьёзным последствиям, но как же будет обидно проиграть канадцам золото из-за какого-нибудь очередного проявления горячности наших ребят!

Во-вторых, вратарская линия. Не зря мы перед матчем сомневались в Ярославе Аскарове. Давайте проясним сразу: Аскаров – очень талантливый голкипер, у которого, вероятно, большое будущее. Но ему 17 лет, и он просто не готов к тому, чтобы показывать свой лучший хоккей на молодёжном уровне. Ему ещё просто рано шагать на эту ступеньку. Очень жаль, что тренерский штаб сборной России не понял этого, и теперь надежда только на то, что у Аскарова всё в порядке с психикой и самоанализом, и он не расклеится после этого чемпионата мира. В игре со шведами не произошло ничего нового. Ярослав в матче с сильным соперником снова нервничал, трясся, волновался и пропускал. Да, можно что-то говорить про трафик перед воротами, но четыре гола с прямых бросков с неблизкого расстояния! Это провал, и провал не Аскарова, а того человека, кто настоял на его статусе первого номера в этой сборной России.

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В финале, разумеется, должен играть Мифтахов. Более взрослый, более опытный, более спокойный вратарь. На этом турнире Амир блестяще отыграл с канадцами, хорошо выглядел в матче с США до единственной ошибки в начале третьего периода, и дал надежду сборной России в полуфинале со шведами. Аскарову, который стал заложником ситуации, нужно просто перетерпеть эти неприятные моменты и не слишком увлекаться самобичеванием. Слава богу, что эта ошибка тренеров не стала роковой для сборной России, и на этом ситуацию можно считать исчерпанной.

Да, из-за своих системных проблем на этом турнире могла проиграть этот полуфинал. Но не проиграла. Во многом благодаря тому, что шведы наошибались ещё больше. Но также и за счёт своего характера, воли к победе, веры в себя. Это был типичный русский триумф.

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Теперь нас ждёт финал мечты с Канадой. Беспокоит ли что-то перед ним? Разумеется. Во-первых, «кленовые листья» не забыли 0:6 на групповом этапе, они сделали выводы из того матча, да и статистика не радует. Во-вторых, пока непонятно, сможет ли эта сборная России провести второй матч подряд с сумасшедшими эмоциями? После исторического разгрома Канады на групповом этапе в следующем матче с США было очень тяжело психологически. Игра со шведами тоже отняла массу моральных сил, в то время как канадцы очень легко и без каких-либо нервов разделались с финнами.

Канадцы раздавили финнов за четыре минуты! В финале они будут мстить России за 0:6 Канадцы заставили Финляндию заплатить по счетам. На очереди реванш с Россией. Главное, чтобы они не успели сходить в зоопарк.

Но с другой стороны – разве не глупо беспокоиться об отсутствии эмоций у молодых парней в финале МЧМ? Это же их пока главный матч в карьере, так что с настроем проблем возникнуть не должно.

Вообще, Канада, пожалуй, идеальный соперник для сборной России по финалу. Мотивация в играх с «кленовыми листьями» всегда утроенная, а стиль игры канадцев наиболее удобен для нас. Это не финское болото, не американская системность, не шведский прагматизм. Канада, по крайней мере на МЧМ-2020, это такая же лихая, атакующая, взрывная, эмоциональная команда, как и Россия. С сильными исполнителями и россыпью различных мелких проблем. Играть нашим должно быть проще, но это, разумеется, не гарантирует положительного результата.

Знаете, есть ощущение, что этот финал мы будем смотреть с открытым ртом, забыв про всевозможные анализы и разборы команд, наслаждаясь хоккеем в чистом виде. И мы будем верить, что в этой битве удача будет сопутствовать нашим ребятам. Мы просто хотим золото.