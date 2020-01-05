Россия разбила сердца шведов, но они взяли бронзу. Всё решила глупая ошибка Аннунена

Календарь плей-офф МЧМ-2020

Кому нужна бронзовая медаль?

Матч за третье место претендует на звание одного из самых бессмысленных мероприятий в хоккее. Играть за бронзовые медали на следующий день после главного разочарования в жизни то ещё удовольствие. Многие взрослые хоккеисты не в состоянии осознать важность «утешительного» матча, а что уж говорить о молодых игроках, которые воспринимают такие неудачи куда острее?

Пожалуй, молодёжная сборная Швеции находилась в куда более тяжёлом положении, чем их финские коллеги. Шведы днём ранее лишь в овертайме проиграли сборной России (4:5 ОТ) и явно были эмоционально опустошены.

Защитник Расмус Сандин сделал всё, что мог, чтобы вывести Швецию в финал – забил два гола и отдал две передачи. Но в решающий момент дрогнул – победный гол в овертайме Иван Морозов забил из-под него. «Ощущения – отстой», — сказал Сандин после поражения в матче с Россией.

«Ощущения — отстой». Горе шведов после поражения от России Игроки завидовали нашей молодёжке, а главный тренер назвал её фаворитом МЧМ-2020.

«Прямо сейчас бронзовые медали ничего для нас не значат. Посмотрим, что будем чувствовать завтра», — заявил главный тренер шведской команды Томас Монтен.

В свою очередь сборная Финляндии могла начинать настраиваться на матч за бронзовые медали уже на пятой минуте своего полуфинала с Канадой, когда на табло значилось 3:0 в пользу сборной «кленового листа». Остальные 55 минут матча превратились в пустую формальность для финнов, так что предматчевые расклады с точки зрения настроя были на стороне команды Раймо Хелминена.

Канадцы раздавили финнов за четыре минуты! В финале они будут мстить России за 0:6 Канадцы заставили Финляндию заплатить по счетам. На очереди реванш с Россией. Главное, чтобы они не успели сходить в зоопарк.

Пуйстола повторил фокус из группы

Единственной позитивной новостью для «тре крунур» стало решение директората чемпионата мира по лидеру сборной Нильсу Хёгландеру. Второй бомбардир шведской команды получил удаление «5+20» в первом периоде полуфинального матча МЧМ-2020 с командой России (4:5). Форвард шведов ударил локтём в голову капитана сборной России Григория Денисенко. Директорат чемпионата мира не стал применять к Нильсу дополнительных санкций и допустил игрока до матча за бронзу.

Лидер сборной Швеции Хёгландер избежал дисквалификации за удар Денисенко

Стартовый отрезок команды начали без малейшего намёка на раскачку. В первой же атаке финны трижды побеспокоили голкипера шведов, а в контратаке упустил роскошный момент лучший снайпер всего турнира Самуэль Фагемо. Именно финны и открыли счёт в матче. Слаломный проход удался защитнику Киму Ноусиайнену. Ким на скорости прошёл за воротами, развернулся и выполнил прострел на пятак, где уже находился Патрик Пуйстола. Рикошет от конька – и шайба в воротах. Патрик повторил фокус из матча на групповом этапе, где ему удался абсолютно аналогичный трюк. Шведы не стали затягивать с ответным голом. Пришедший в себя после ошибки в овертайме Сандин приложился в большинстве и восстановил равновесие.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Хёгландер поломал – Хёгландер починил

А вот Хёгландер так быстро не восстановился после того, как подвёл Швецию в полуфинале. Под занавес лидера лидер «тре крунур» допустил ужасный обрез на выходе из своей зоны, отправив форварда финнов Маттиаса Маччелли на рандеву с Хуго Анефельтом. 20-й номер сборной Финляндии не стал ничего выдумывать и с кистей отправил шайбу в угол. Тяжёлый плей-офф для Хёгландера, который был так хорош на групповом этапе турнира.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

«Возможно, лучший гол в истории МЧМ». Швед Хёгландер забил в девятку броском из-за ворот Проспект «Ванкувера» забил, как Свечников. Это помогло сборной Швеции продлить невероятную серию побед на групповых стадиях МЧМ.

После бодрого первого периода второй отрезок протекал куда спокойнее. Шведы контролировали шайбу и владели инициативой, однако никакой выгоды до поры до времени извлечь не получалось. Финны играли в свою любимую игру, которая им удаётся лучше всего. Подопечные Хелминена предельно внимательно играли в зоне защиты и по возможности выбегали в контратаки, при этом не рискуя чрезмерно. Однако редкую ошибку в обороне сборная Суоми всё-таки допустила, за что и поплатилась. Защитник шведов Адам Гиннинг исполнил роскошный пас на Хёгландера, Нильс ускользнул от оппонентов и на очень неудобной высоте бросил по воротам Юстуса Аннунена. Голкипер финнов с огромным трудом парировал бросок Нильса, а на добивании уже находился Фагемо.

Роковая ошибка Аннунена

Голкипер Аннунен проводил прекрасный чемпионат мира. Именно его игра стала залогом победы финнов в четвертьфинале со сборной США (1:0). Однако на решающие минуты матча Юстуса не хватило. Сначала он пропустил пять шайб в матче с канадцами, а затем подвёл и со шведами. Бросок Линус Оберга не таил в себе никакой опасности, но Аннунен не смог сориентироваться в простой ситуации и запустил шайбу в ворота. Отметим, что Оберг произвёл бросок с отрицательного угла.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Ошибка Юстуса и решила исход матча. В заключительной трети у финнов не получилось спасти матч. При этом сам Аннунен в третьем периоде сделал всё, чтобы сохранить Финляндии надежду, но было уже слишком поздно. Было бы безумно несправедливо, если бы такая симпатичная команда, как сборная Швеции, осталась без медалей. Россия разбила сердца шведов, но те взяли бронзу. На чемпионате мира в Чехии шведы проиграли только России.