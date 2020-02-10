В КХЛ играют в устаревший хоккей. Игроков для сборной в лиге всё меньше и меньше

Сборная России приняла участие в третьем этапе Евротура – Шведских играх — и уступила во всех трёх матчах. Зная состав нашей сборной, количество дебютантов и молодых игроков, понимаешь, что никакой трагедии не произошло. Результаты Евротура вообще мало кто помнит. Даже олимпийский чемпион Александр Пашков недавно заявил, что «Россия очень давно не побеждала в общем зачёте Евротура», хотя на самом деле это произошло совсем недавно – в прошлом сезоне.

Однако в нашей стране внимание к национальной сборной всегда пристальное, и её поражения никогда не проходят безболезненно, будь то плей-офф Олимпиады или рядовой товарищеский матч. И какой там был состав, люди вспоминают в последнюю очередь.



Сначала о плюсах. Дебют молодёжи, вчерашних участников МЧМ, вышел в целом достойным. Галенюк провёл ровный турнир, тройка Марченко – Морозов – Подколзин смотрелась лучше всех в игре с финнами, но чуть поугасла против шведов. Не боялся рисковать защитник Романов, пусть этот риск однажды завершился пропущенным голом. Хорошо, что есть смена, которая совершенно точно будет расти и прогрессировать. Но до того, чтобы решать исходы матчей международного уровня, им ещё работать и работать.



Турнирная таблица Евротура

Теперь о проблемах. Россия в последнее время гордится своими талантливыми мратарями, и их действительно становится всё больше. Но выступают они все в НХЛ. В КХЛ после Ильи Сорокина немало голкиперов выше среднего уровня. Но в международных матчах выявляются проблемы: они способны выручать, но не вытаскивать матчи в трудные минуты.

В России неожиданно лучшая школа вратарей. Наши парни скоро заполонят НХЛ Бобровский, Варламов и Василевский теперь не одиноки. Разбираемся, как Россия начала штамповать качественных вратарей.

Фото: fhr.ru

Ещё более удручающее впечатление вызвали полевые игроки. Отставим в покое молодёжь. Но такие игроки, как Голышев, Сергеев, Швец-Роговой или Светлаков, которые уже неоднократно получали вызовы в сборную, должны были стать лидерами команды февральского созыва. Однако на деле вышел если не полный провал, то очень досадное недоразумение. Внушительная группа хоккеистов ошибалась, привозила голы и ничего не могла создать впереди.

Многие эксперты говорят про высокие скорости на Евротуре. В той же канве высказался и глава штаба сборной Роман Ротенберг, мол, хоккей в матчах сборных гораздо быстрее, чем в нашей лиге. С этим мнением согласны и сами хоккеисты, которые на собственной шкуре могут оценить это. «В сборных играют представители первых звеньев, — говорят они. – Поэтому все команды носятся».

Р. Ротенберг: сборной России необходимо улучшить все компоненты

Однако это лишь одна из причин. Все как один тренеры нашей сборной говорят, что хотят играть в атакующий хоккей с контролем шайбы, с позиции силы диктовать на льду свои условия. Такой хоккей принёс результат на молодёжном чемпионате мира, пусть и не оптимальный. А что сейчас? Вы видели, что Россия на Шведских играх действовала подобным образом? И никто не видел, потому что этого не было и в помине.



Вместо этого мы увидели старый добрый стиль «биться-бороться, выброси по борту, беги, копай, окружай ворота – деньги там». Главный тренер нашей сборной Алексей Кудашов косвенно дал понять, что установки на матч были принципиально иными, однако вместо этого мы получили сумбур в атаке, один гол в большинстве за весь турнир и детские ошибки в обороне. Почему так произошло?



«Почти все участники Шведских игр, за исключением России, укомплектованы игроками из европейских лиг, — сказал после матча главный тренер чешской сборной Милош Ржига. — Итоги турнира показали, что европейский хоккей на довольно высоком уровне. Да, у России было много молодых игроков, но тем не менее. Что случилось в КХЛ за несколько последних лет, не знаю. Я там уже года четыре не работаю. Но уровень упал. Это очевидно».



Это говорит тренер, который много лет работал в нашей лиге, в целом симпатизирует КХЛ и не прочь снова трудоустроиться в одном из клубов. Этакий незамыленный взгляд со стороны.



Вторит ему и другой эксперт, заслуженный тренер России Юрий Новиков: «Уровень хоккея в Европе достаточно высокий. Наши соперники были укомплектованы хоккеистами местных чемпионатов, и высокий уровень чемпионатов Финляндии, Швеции и Чехии подтверждает их игра. В Европе не беготня и не суета, а хороший, качественный хоккей. А что касается уровня КХЛ, нужен другой аналитический подход. Казахстан не отобрался на предстоящую Олимпиаду. Это тоже вопрос к нашей общей системе».

Казахстан позорно не попал на Олимпиаду. Сборная из игроков КХЛ проиграла в хоккей Польше Докатились.

Фото: fhr.ru

Посмотрите, в какой хоккей играют наши клубы. Возьмём даже не «Нефтехимик» с «Сибирью», а лидеров. ЦСКА – игра от обороны при любом удобном случае с составом, на голову сильнее всех. «Ак Барс» — бодрое начало чемпионата сменилось хоккеем, застегнутым на все пуговицы со счетами 2:0 и 2:1. «Авангард» — классический пример стиля «бей-беги». «Динамо» — есть звено Шипачёва, которое творит, и все остальные. Даже СКА начал чемпионат подобным образом, и этот унылый хоккей обернулся команде почти целым месяцем без побед. Исключений из правил очень мало. Даже некогда весёлый «Салават Юлаев» стал придерживаться строгих схем. Сейчас, пожалуй, можно вспомнить разве что «Торпедо» Дэвида Немировски. А ведь совсем недавно таких команд было намного больше.



Понятно, что тренерам нужны результаты. Можно, конечно, уповать на нехватку исполнителей. Но ведь в том же СКА не боятся доверять играть по-другому той же молодёжной тройке. Когда у тебя есть Павел Порядин, Артем Галимов, Павел Кудрявцев или Григорий Денисенко, можно вполне играть первым номером с контролем шайбы, закатами и оставлениями.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Напомним, что, кроме Владимира Крикунова, в КХЛ сменилось поколение тренеров. Они были игроками в 90-е годы и учились как раз у ровесников Владимира Васильевича, а в те годы во всей Суперлиге царил хоккей имени Петра Ильича Воробьёва.

В таких условиях игроки просто перестают развиваться. Вспомните, какие надежды подавали те же Голышев и Светлаков два года назад. Но в условиях, когда вместо обыгрыша или красивой нестандартной передачи, или входа в зону с контролем шайбы нужно протыкать борт в своей зоне, искать самое простое продолжение в средней или вбрасывать в чужую, игрок перестаёт расти. Когда на протяжении многих матчей ты отбрасываешься или бежишь копать, как полоумный кладоискатель, ты просто деградируешь. Что, к большому нашему сожалению, происходит во всей лиге. На их фоне становится неинтересно таким игрокам, как Капризов, который (и не только он, а ещё пара десятков других) давно посматривает в сторону НХЛ. Если мы будем терять игроков ещё и по этой причине, то улучшенный вариант ВХЛ вскоре станет вообще никому не интересен. И та же сборная будет регулярно проигрывать не только в Евротуре, но и в более статусных турнирах, а на Олимпиаде без игроков НХЛ мы будем в одном ряду с такими соискателями медалей, как Дания, Латвия и Норвегия. А там и до Казахстана недалеко, который со звёздами НХЛ в составе умудрился проиграть полякам и вообще не попасть на Олимпиаду! Полякам!



Никто не может заставить играть клубы в современный хоккей. КХЛ проводит турнир, продаёт трансляции, организует матчи звёзд. Не более. Но в то же время в лиге работают сразу несколько вице-президентов по развитию. Это Валерий Каменский и Виталий Прохоров. Оба замечательные в прошлом форварды, как никто другой знакомые с нашей атакующей системой, подготовкой игроков, оба – с немалым уже опытом управления. Вспомните, в какой хоккей играла сборная U18 98-года рождения под руководством Прохорова (до мельдониевого скандала). Именно в тот, что приносит результат ведущим мировым сборным и клубам.

Хоккейная армия, которую убил мельдоний. Где сейчас команда Прохорова? Они должны были рвать всех, но всё испортил допинг.

Есть и механизмы такого развития. Почему в Финляндии и Швеции есть свои системы игры? Потому что там регулярно проводятся семинары, встречаются тренеры лиг и системы сборных. Помимо результата, который спрашивают с них не меньше, клубы, лиги и федерации этих стран интересует и спортивное развитие. Потому что люди хорошо понимают, что на фоне развития игры можно начать стагнировать, а потом и деградировать в любой момент.



Для нас такие вещи пока звучат как утопия, но надо же с чего-то начинать. У нас и детскую программу подготовки стали разрабатывать только в 2015 году, и до её всеобщего ввода во все школы ещё далеко. Но логичнее начать делать, чем в сотый раз говорить о проблемах.



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