Лучший сезон в карьере обернулся провалом в плей-офф. Войнову стоит забыть про НХЛ?

В 24-м выпуске постоянной рубрики подводим итоги очередной недели сезона КХЛ. Она может оказаться последней, но в этом тексте нет ни слова о коронавирусе.

«Локомотив» провалил сезон из-за ошибок президента Яковлева. Но он может исправить многое одним назначением.

Вылет «Локомотива» в первом раунде плей-офф – хороший повод задуматься о будущем ярославского клуба. Уже много лет «железнодорожники» постоянно входят в пул тех команд, которые вроде бы претендуют на чемпионство, но им неизменно чего-то не хватает даже для выхода в финал Кубка Гагарина. Разумеется, большую роль сыграла трагедия 2011 года, после которой, по сути, «Локомотив» и переквалифицировался из топ-клуба в подающий надежды коллектив. Глупо спорить с тем, что та авиакатастрофа откинула ярославцев на несколько лет в развитии, фактически обнулила «Локомотив», но с того злополучного дня прошло уже почти девять лет, а «железнодорожники» никак не могут вернуться по-настоящему. В финале сезона они не играли с 2009-го, Кубок в последний раз брали в 2003-м – так давно без трофеев и медалей не живёт ни одна большая команда в России. И дело здесь уже не только в затянувшемся возрождении.



В хоккейном Ярославле, на мой взгляд, перманентный кризис управления. Он существует уже несколько лет, но никто не в силах вмешаться. Всё дело в том, что командой с 1990 года бессменно управляет президент Юрий Яковлев, имеющий безграничное доверие у главного спонсора «Локомотива». Когда-то Яковлев делал «железнодорожников» лучшей командой страны, но в последнее время взгляд опытного менеджера явно замылился. С одной стороны, при нём у «Локомотива» появилась сильная школа, позволяющая вводить молодых хоккеистов в основной состав регулярно и в больших количествах. С другой – «железнодорожники» при хорошем бюджете фактически перестали быть топ-клубом первого эшелона. Да, это трудно, когда в одной конференции с тобой играют СКА и ЦСКА, но мощь соперников – не единственная причина, из-за которой «Локомотив» фактически ни на что не претендует.

Каюмов — болельщикам «Локомотива»: рано или поздно мы всё равно заберём эту чашку

Современный «Локомотив» при Яковлеве славится странными решениями. Вот взять хотя бы прошедший сезон. Сначала назначили главным тренером Крэйга Мактавиша, который давно не практиковал, а потом уволили канадца в начале сезона, не дав времени на адаптацию. Сложилось ощущение, что Мактавиша в «Локомотиве» сняли под давлением общественного мнения, неизменно критиковавшего странного для КХЛ канадца. Но, если уж в «Локомотиве» поверили в Мактавиша, что-то увидели в нём, то надо было дать человеку поработать.

«Русские игроки боялись старших. Яковлев считал, я мало их ругаю» Канадский тренер Крэйг Мактавиш – о работе в КХЛ и «Локомотиве».

Затем было непонятное назначение исполняющим обязанности тренера Александра Ардашева, который долгое время трудился на должности спортивного директора клуба, и лишь в конце октября рулить «Локомотивом» доверили человеку из тренерского штаба – Майку Пелино. Можно подумать, что в Ярославле предпринимали попытки найти нового специалиста со стороны, а затем бросили эту идею.



С Пелино результаты «Локомотива» не стабилизировались, команда чередовала удачные серии с неудачными, а в плей-офф откровенно провалилась, хотя и смогла на характере выиграть два матча у «Йокерита». Но здесь нет ничего удивительного. Пелино большую часть своей карьеры проработал помощником и к 60 годам состоялся именно как блестящий ассистент. Наиболее продуктивно он работает под началом какого-нибудь другого маститого специалиста, как это было в «Металлурге» с Кинэном и в «Авангарде» с Хартли.

В этой ситуации больше всего непонятно, почему Яковлев не доверил «Локомотив» Дмитрию Красоткину, и сейчас управленец должен исправить эту ошибку. «Железнодорожники» — весьма специфичный клуб со своей философией, и результат там будет давать далеко не любой сильный тренер. В Ярославле нужно много работать с молодёжью и при этом держать клуб в топе. С этой задачей хорошо справлялись Алексей Кудашов и Дмитрий Квартальнов, а сейчас продолжателем этой линии выглядит именно Красоткин. Экс-игрок «Локомотива» давно и успешно трудится в системе ярославского хоккея, а практически все молодые таланты клуба прошли через его руки в «Локо», с которым Красоткин выиграл три Кубка Харламова. Разумеется, далеко не факт, что молодёжный тренер сможет быть успешным во взрослом хоккее (вспомним примеры Брагина и Корноухова), но в «Локомотиве» Красоткину придётся работать в основном со своими воспитанниками, и он точно заслужил шанс попробовать.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

В этом сезоне Красоткин уже входил в тренерский штаб «Локомотива», но в клубе не рискнули доверить ему управление по ходу чемпионата. Сейчас же тренер точно заслужил карт-бланш, и в перспективе это может стать самой удачной партией Яковлева за последние годы и неким искуплением за потерянный сезон-2019/2020.

«Автомобилист» потратил кучу денег, но так и не стал топ-клубом. Кто виноват?

Ещё одно разочарование сезона – «Автомобилист». Несколько лет назад в уральский клуб пришли большие деньги УГМК, екатеринбуржцы переквалифицировались из обычного середняка в команду с амбициями, стали на бумаге одним из ведущих коллективов Востока КХЛ, но всё это так и не нашло подтверждения в результатах. За два богатых сезона «Автомобилист» выиграл лишь одну серию плей-офф и заработал репутацию некубкового бойца, которую теперь будет очень сложно опровергнуть.

«Автомобилист» провалился в плей-офф. Кажется, это был последний матч в карьере Дацюка «Сибирь» в фирменном стиле обыграла уральцев и вышла в полуфинал Востока.

Интереснее всего то, что «Автомобилист» проигрывал в Кубке Гагарина не из-за обороны, которая серьёзно дисгармонировала с уровнем нападения команды, а именно из-за атаки, на которую и были потрачены гигантские средства. В прошлом году «Автомобилист» без вариантов уступил «Салавату Юлаеву», в этот раз «Сибири», и оба раза вся мощь и удаль уральских форвардов растворялась при встрече с характером, дисциплиной и самоотверженностью соперника. Игроки «Автомобилиста» эти качества достать из себя не могли, и здесь, конечно, есть большие вопросы не только к селекции (кто не знал, что тот же Секстон малоэффективен в плей-офф?), но и к главному тренеру.



Андрей Мартемьянов сделал из «Автомобилиста», возможно, самую быструю команду в КХЛ с убойным большинством, но в плей-офф ему не удавалось реализовывать этот богатый атакующий потенциал команды, и уральцы упирались в потолок своего стиля. Атаки сходу – это здорово, но «Автомобилист» терялся, когда приходилось позиционно расшатывать оборону соперника, сознательно отдавшего инициативу. Мартемьянов, судя по всему, оказался достаточно лояльным тренером в отношении к своим подопечным, и это давало результат в регулярке, способствовало к длинным победным сериям и позволило в нынешнем сезоне выбраться из затяжного и нелогичного октябрьского кризиса. Но в плей-офф, похоже, у Мартемьянова не нашлось кнута на замену прянику, и он не смог заставить игроков пахать и выкладываться ради результата. Да, моментов в серии с «Сибирью» у «Автомобилиста» было предостаточно, но уральцам не хватило какого-то надрыва, чтобы пробить новосибирскую стену. Подопечные Мартемьянова пытались взять своё на голом мастерстве, и тренер не мог ничего изменить.

Гросс: ничего удовлетворительного по работе Мартемьянова не могу сказать

Конечно, сейчас в Екатеринбурге сильно разочарованы результатами сезона, недовольны эффективностью расхода больших средств, и летом клуб может ждать серьёзная перестройка. Вряд ли она пощадит и Мартемьянова, который за два года, увы, так и не сумел добиться прогресса и заработал репутацию тренера не для больших задач.

Мозякин ужался в деньгах, чтобы играть в КХЛ. Пойдёт ли на такие жертвы Доус?

В случае с «Автомобилистом», конечно, не стоит вешать всех собак на тренера – игроки тоже несут ответственность за провал уральцев в плей-офф. Больше всего вопросов к лидеру клуба Найджелу Доусу. Натурализованный казахстанец много и успешно играл в КХЛ за «Барыс», в «Автомобилисте» Доус тоже радовал результативностью в регулярке, но за два года в Екатеринбурге он взял моду уходить в тень в плей-офф. А ведь Найджел – второй по зарплате хоккеист в КХЛ (150 млн рублей в год), больше зарабатывал только Мозякин. Статистика же Доуса в главных для «Автомобилиста» матчах сезона такова: в прошлогодней серии с «Салаватом» Найджел за четыре матча не набрал ни одного очка, а в этом плей-офф в противостоянии с «Сибирью» у Доуса в пяти играх один результативный балл за передачу. Ужасный показатель для самого дорогого хоккеиста команды!

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Контракт у Доуса с «Автомобилистом» истекает в апреле 2020 года, и очень интересно, где и на каких условиях Найджел продолжит карьеру. Конечно, при жёстком потолке зарплат Доус и так вряд ли бы смог рассчитывать на такую гигантскую по меркам КХЛ зарплату, ну а его статистика в последних розыгрышах Кубка Гагарина и вовсе намекает, что ему придётся серьёзно ужаться в деньгах. Найджел не молод (35 лет), а его бомбардирские таланты в регулярке никому из топ-клубов не нужны. Продолжение карьеры Доуса в КХЛ зависит от того, захочет ли он пойти на уступки. На днях отличный пример Найджелу подал Сергей Мозякин, согласившийся на трёхкратное уменьшение зарплаты в «Металлурге», хотя капитан уральцев в плей-офф действовал гораздо полезнее форварда «Автомобилиста». Сможет ли себя адекватно оценить и Доус?

Впрочем, Найджел всё-таки иностранец, и у него будут другие варианты, помимо КХЛ. Если он не снизит требования к своей зарплате в нашей лиге, и никто не выполнит его условий, то Доус, скорее, выберет Европу, где через несколько лет спокойно завершит карьеру.

Войнов хотел вернуться в НХЛ, но провёл ужасный плей-офф. Теперь его в Америке точно никто не ждёт?

Неприятным откровением в плей-офф стала игра защитника «Авангарда» Вячеслава Войнова. Один из лидеров омского клуба в шести матчах набрал лишь одно очко и заработал ужасающий показатель полезности «-8». Ещё больше, чем отсутствие результативности, удивила абсолютная пассивность в игре Войнова. Лучший российский атакующий защитник чемпионата совершенно растворился на площадке, как какой-нибудь обычный оборонец-домосед, но и в выполнении своих прямых обязанностей, как видно из статистики, не преуспел.

Получали много, а играли кое-как. 10 звёздных игроков, проваливших плей-офф КХЛ Клубы этих хоккеистов уже находятся в отпуске. Помощи от своих лидеров они не дождались.

Непонятно, что произошло с Войновым. В регулярке он был одной из самых заметных фигур на площадке у «Авангарда», постоянно затаскивал шайбу в зону соперника, разгоняя атаки «ястребов», не гнушался идти в обводку, проявлял навыки отличного диспетчера и, конечно, омичам помогали его бросковые данные. Это был истинный пакмувер, который вёл игру «Авангарда» и в равных составах, и в большинстве, проводил на площадке уйму игрового времени, а на его периодические ошибки в обороне можно было закрыть глаза, учитывая полезность Войнова в нападении. Всё это привело к тому, что Вячеслав выдал свой лучший сезон в карьере (41 (11+30) очко), и это после полуторагодичного перерыва! В «Авангарде» не могли нарадоваться на Войнова, он единогласно признавался лучшим трансфером «ястребов» в межсезонье, и не возникало сомнений, что по игровым качествам он уже готов к возвращению в НХЛ.



Что случилось с Войновым в плей-офф? У него в разы снизился объём работы в нападении, и это можно было понять, если бы Вячеслав превратился в монстра защиты. Но потери, обрезы, позиционные недоработки никуда не делись, да и показатель «-8» не может сильно врать. Войнов просто сдулся в решающей части сезона, внезапно став худшим защитником омичей, и это обязательно ударит по его перспективам возвращения в Америку, да и «Авангард» теперь крепко подумает, над новым хорошим контрактом для защитника, который в конце регулярки наверняка уже подготавливался боссами «ястребов».



Впрочем, на одной из пресс-конференций во время регулярки руководитель омичей Александр Крылов говорил, что игра Войнова будет оцениваться в плей-офф. Мало сомнений, что и в Америке прежде всего смотрели на выступление Вячеслава в кубковых матчах, а он их по непонятной причине просто провалил. Теперь, даже если Войнову выпишут амнистию в Америке, он вряд ли будет лакомым куском для клубов НХЛ.

Лидер в КХЛ или ролевик в НХЛ. Что выберет Слепышев?

Разговоры о том, что ведущие игроки ЦСКА в следующем сезоне могут перебраться за океан, не утихают на протяжении всего чемпионата, и при этом список хоккеистов, желающих уехать в Америку из «армейского» клуба, постоянно пополняется. К Кириллу Капризову, Илье Сорокину и Михаилу Григоренко постепенно добавились Константин Окулов, Александр Романов, Максим Шалунов, а теперь и Антон Слепышев. Интерес к последнему изъявил «Эдмонтон», откуда несколько лет назад Слепышев и возвращался в Россию.



Глупо отрицать, что Антон за последние пару сезонов добился существенного прогресса. Из ролевика-бегунка он превратился в забивного форварда первых звеньев, с отличным броском, неплохим чувством паса и важным умением «столбить пятак». В ЦСКА Слепышев тоже начал в низших звеньях, но затем стал лидером «армейцев» и незаменимой фигурой при розыгрыше большинства. В минувшем же сезоне резко возросла и продуктивность Слепышева. В регулярке он выбил 45 (18+27) очков, а в первом раунде плей-офф не снизил темп, заработав 5 (2+3) баллов в 4 матчах. Антон демонстрировал отличное взаимодействие с признанными лидерами ЦСКА, показав, что он может быть полезен именно в ведущих сочетаниях.

Журналист Мэтисон: «Эдмонтон» хочет вернуть Слепышева в ролевое звено

Неудивительно, что после такого сезона «Эдмонтон» зовёт обратно своего проспекта. Но загвоздка в том, что «нефтяники» видят Слепышева в одном из ролевых звеньев и особо не скрывают этого. Выходит, что для Антона возвращение в НХЛ, как ни парадоксально, будет шагом назад и статус лидера атак чемпиона КХЛ он сменит на функцию «бей-беги» в «Эдмонтоне», который даже с Макдэвидом и Драйзайтлем не претендует на звание фаворита Кубка Стэнли.



Нет сомнений, что ЦСКА сделает Слепышеву хорошее контрактное предложение, но что выберет Антон? Уедет за мечтой и попытается пробиться в топ-6 клуба НХЛ без каких-либо гарантий, либо комфортно во всех смыслах устроится в России?