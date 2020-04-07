Тоскала пропустил гол, который вспоминают в анекдотах. Шайба прыгала, словно лягушка

Этот гол был поэффектнее, чем знаменитая шайба Андрея Маркова в ворота Бориса Тортунова или легендарный гол Владимира Копатя на Олимпиаде-2006. 18 марта 2008 года голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Веса Тоскала вошёл в историю как вратарь, пропустивший один из самых «длинных» голов в истории НХЛ — то есть гол, забитый с максимально далёкой дистанции. Официально статистики, с которой был произведён бросок, не ведётся, но болельщики называют этот момент «60-метровым голом».

Итак, в конце первого периода при счёте 0:0 в матче между «Айлендерс» и «Торонто» «островитяне» играли» в меньшинстве. Защитник Роб Дэйвисон, стремясь выбросить шайбу из зоны, запустил её что было сил, нанеся бросок со своей линии ворот, находясь недалеко от угла площадки. Шайба несколько раз скакнула по льду и должна была стать лёгкой добычей финского голкипера, но перед самой ловушкой Тоскалы случился совершенно невообразимый отскок. Снаряд закрутился, подпрыгнул и пролетел мимо ловушки прямиком в сетку ворот.

Видео можно посмотреть в YouTube.

«Такие вещи иногда случаются. Просто прямо передо мной произошёл сильный отскок», — оправдывался тогда Тоскала. Злобные болельщики «Торонто» до сих пор вспоминают эту шайбу в анекдотах, а единственным утешением для финна стал тот факт, что в том матче «кленовые листья» забили три гола в концовке и выиграли 3:1.



«Тоскала пропустил множество шайб в своей карьере. Но эту будут помнить всегда», — так охарактеризовало случившееся болельщицкое издание Bleacher Report, поставив ляп Тоскалы на первое место в числе 50 худших голов, когда-либо пропущенных вратарями в НХЛ. Фанаты «островитян» и вовсе прозвали Тоскалу как ТоскаЛОЛ и восхищались неизвестным Дэйвисоном, для которого этот гол стал лишь третьим в 187 матчах за карьеру.

Как Тоскала сыграл следующий сезон после курьёзного гола

Тоскала появился в «Торонто» после обмена из «Сан-Хосе», где он на равных боролся за статус первого номера с Евгением Набоковым. «Кленовые листья» отдали за финна и нападающего Марка Белла первый и второй раунды драфта, но дебют голкипера за «Мэйпл Лифс» также получился обескураживающим. В первом матче за «Торонто» Тоскала пропустил после первого же броска, нанесённого игроком «Финикса» с нулевого угла, а чуть позже откровенно прозевал выстрел с чистого льда.

«Когда Весу обменяли в «Торонто», я позвонил ему и сказал, что местные журналисты его сожрут заживо. Каждый раз, когда он откроет газету или включит телевизор, услышит, как все его критикуют. В ответ на это Тоскала сказал, что всё в порядке, что он отов, и что я сошёл с ума», — отметил финский обозреватель Сами Хуутунен.

Время показало, что Тоскала сильно переоценил свои силы. За три сезона в «Торонто» финн продемонстрировал крайне нестабильную игру. В первом регулярном чемпионате его процент отражённых бросков едва достиг 90% (90,4), а в двух последующих даже об этой скромной отметке приходилось только мечтать. Тоскала стабильно пропускал более трёх шайб в среднем за матч, к тому же на него обрушились травмы.

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Единственным оригинальным эпизодом, которым голкипер запомнился болельщикам «Мэйпл Лифс», было его необычное телевизионное интервью в конце 2009 года. Финский телеканал MTV3 попросил чешского репортёра Зденека Матейовского задать Тоскале несколько вопросов. Чешский журналист спрашивал Тоскалу про игру, самочувствие и травмированный пах, задавая вопросы на английском языке, а в ответ получал шуточные ответы на финском, в которых Веса рассказывал, как он сдавал на права, какой была его первая машина и как он покупал туда магнитолу. Поскольку репортёр не знал ни слова по-фински, то посчитал свою работу выполненной, а когда запись попала на финское телевидение, стала настоящим хитом.

Видео можно посмотреть в YouTube.

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