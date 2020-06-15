Лучшие драки россиян в НХЛ. Нокаут от Каменского и бой Дацюка с дерзким канадцем

Никита Задоров готов при случае подраться с Александром Овечкиным, Александр Романов надеется, что будет играть против капитана «Вашингтона», а не биться с ним на кулаках. Но хоккей – это всегда эмоции на пределе, и когда они перехлёстывают, случиться может всё, что угодно. Ниже – подборка памятных драк наших хоккеистов в НХЛ.

Задоров: понимаю, зачем Свечников подрался с Овечкиным. Я бы сам с ним зарубился

Романов: если драка с Овечкиным будет неизбежна, убегать не буду

Валерий Каменский – Ульф Самуэльссон

Это было даже не дракой, а одним точным и мощным ударом, которым Валерий Каменский завалил на лёд Ульфа Самуэльссона. Защитника «Рейнджерс», который был известен подлой и грязной игрой, в НХЛ ненавидели буквально все.



Каменский не впервые навалял шведу – за семь лет до этого он ударил его головой в лоб на чемпионате мира, также наказав за грязные приёмчики. «То же самое во встрече с «Рейнджерс». Опять я обыграл, а он в последний момент своё колено. Хорошо, ногу убрал, иначе без колена остался бы. Так не угомонился же! После свистка клюшкой меня по ноге треснул. Ну я и послал его по-русски в нокаут. Ульфа вся лига не переваривала. Защитником он был хорошим, но грязным, бил исподтишка: то ткнёт, то толкнёт», — вспоминал россиянин.

ВИДЕО

Владимир Константинов – Джефф Лазаро

Эта драка эпична даже не сама по себе, хотя Константинов и нанёс сопернику несколько сокрушительных ударов, от которых тот ещё долго не мог прийти в себя, сидя на льду, а тем, что за этим последовало.



Обычный матч регулярного чемпионата в сезоне-1991/1992 между «Бостоном» и «Детройтом» завершился дракой скамейка на скамейку и внушительными штрафами. В концовке игры завязалось несколько драк, в том числе Константинова и Лазара, и только ситуация немного успокоилась и команды потянулись к выходу со льда, как всё завертелось с пущей силой. Боб Проберт завязал новую драку, за что потом получил дисквалификацию на 10 матчей. А закончилось всё тем, что болельщик «Бостона» ударил капитана «Детройта» Стива Айзермана.



В итоге клубы и игроки были оштрафованы на общую сумму $ 64 тыс., а ударивший Айзермана болельщик предстал перед судом.

ВИДЕО

Легендарная драка НХЛ из 90-х. Ларионов сцепился с Форсбергом, а рядом бились вратари Знаменитое сражение в матче «Детройта» и «Колорадо», в котором сошлись звёзды, обычные работяги и даже вратари.

Павел Дацюк – Кори Перри

Четырёхкратный обладатель «Леди Бинг Трофи» — приза за джентльменское поведение на льду – драться не привык, да и не его это было дело. В энхаэловской карьере Павла Дацюка было всего две драки – в первой, со Скоттом Нидермайером, его держали судьи, и он даже толком не мог ударить. А в 2010 году Дацюк удивил всю НХЛ, когда не сдержался и сошёлся в бою с дерзким канадцем Кори Перри. Нападающий «Анахайма» превосходил его и по габаритам, и по опыту в драках, но бой был равным, а в концовке россиянин повалил соперника на лёд.



«Я не тяжеловес, чтобы говорить о том, что случилось. Так случилось, это часть хоккея, часть шоу, часть того, что мы любим. Драки – не моя работа, хотя я понимаю, как это делать. Смотрю видео драк и вижу, что игроки хватают друг друга и пытаются защищаться. Я тоже пытался защищаться», — сказал Дацюк, добавив, что всё равно надеется выиграть ещё один «Леди Бинг».

ВИДЕО

Андрей Назаров – Брайан Марчмент

Андрей Назаров сделал себе имя в драках, за что получил в НХЛ прозвище Грязный Наз. Он бился со всеми и всегда, устраивал массовые заварушки, таскал соперников за волосы, расцарапывал им лицо. В общем, в его арсенале было немало разных приёмов, а в карьере – так много запоминающихся боёв, что выбрать один практически нереально. Приведём бой из сезона-1996/1997, когда Назаров сошёлся с Брайаном Марчментом. Россиянина пытались удержать три арбитра, но он всё равно успел нанести один удар, а перед этим засадил в лицо лайнсмену. «Я говорил рефу: «Почему ты меня держишь, когда я пытаюсь нанести удар? Марчмент ударил меня по меньшей мере трижды, пока арбитры меня держали», — объяснил Назаров.



За удар лайнсмена Назаров был дисквалифицирован на 13 матчей, позже наказание сократили до шести игр, рассудив, что нападающий бил рефери не специально.

ВИДЕО

«Не троньте Ягра!». Как из-за великого чеха Назаров развязал драку «стенка на стенку» Единственный сезон русского тафгая в Суперлиге получился весёлым. Доставалось всем, кто обижал игроков «Авангарда».

Илья Ковальчук – Майк Комри

Ковальчук – ещё одна звезда, которая не всегда сдерживает эмоции. Он не раз дрался и на международном уровне, и в НХЛ. Первую драку Ковальчук провёл в своём втором сезоне за «Атланту» – содрал с Майка Комри джерси, нанёс несколько тяжёлых ударов, да ещё и пытался оттаскать соперника за волосы. Надо отметить, что силы изначально были неравны – Комри был намного ниже и легче своего оппонента.

ВИДЕО

Александр Свитов – Данкан Кит

Третий номер драфта НХЛ-2001 Александр Свитов поиграл за океаном всего четыре года и набрал в общей сложности 37 очков, зато провёл несколько запоминающихся драк. В сезоне-2006/2007 он отметелил защитника «Чикаго» Данкана Кита, бросая его в стороны, как тряпичную куклу.

ВИДЕО

Евгений Малкин – Рик Нэш

Евгений Малкин – суперзвезда мирового хоккея, но если вывести его из себя, он никогда не прочь выяснить отношения на кулаках. Пожалуй, самый сильный бой Малкина случился перед сезоном-2010/2011 в выставочном матче с «Коламбусом», когда он схлестнулся с Риком Нэшем.



«Я жёстко приложил его в центре льда, и после этого он пытался мне ответить, постоянно бил меня клюшкой по рукам на вбрасываниях. Так что я спросил, не хочет ли он подраться. Это было обоюдное желание», — прокомментировал Нэш.

ВИДЕО

Малкину в драке прилетело в голову, с него слетел шлем. А потом он забил супергол! Обыграл Джона Карлсона, как детсадовца.

Пожалуй, самая известная и неожиданная драка с участием российских хоккеистов последних лет случилась в плей-офф 2019 года. Обычная стычка между Овечниковым и Свечниковым переросла в настоящую драку, которая завершилась нокаутом нападающего «Каролины».



Так и неясно, кто начал первый – Овечкин говорил, что Свечников вызвал его на бой, Свечников отпирался, что он никогда бы не подумал драться с капитаном «Вашингтона». Главное, что в итоге всё обошлось без серьёзных последствий для здоровья.

ВИДЕО

Овечкин вырубил русского новичка с нескольких ударов. Тот сам хотел драки «Вашингтону» это не помогло.

Теги: Павел Дацюк, Кори Перри, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Андрей Свечников, Евгений Малкин, Андрей Назаров, Александр Свитов