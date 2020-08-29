«Витязь» добился исторического успеха. В «Динамо» ответили за последнее место на турнире

«Витязь» на первом месте, «Динамо» – на последнем и без лидеров

Подмосковный «Витязь» подошёл к заключительному игровому дню предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы» на первом месте с двумя победами в двух матчах. Команда Михаила Кравеца последовательно сломила сопротивление ЦСКА (3:2) и «Спартака» (3:2 ОТ). В свою очередь московское «Динамо» расположилось на последнем месте в турнирной таблице. Подопечные Владимира Крикунова проиграли оба дерби на турнире, причём в обеих встречах упустив преимущество в ходе матчей.

«Динамо» потеряло Линдберга и проиграло «Спартаку», а Нестеров окончательно ушёл из ЦСКА ЦСКА уступил в дебютном матче предсезонки. Московское «Динамо» пропустило четыре шайбы за период от «Спартака».

Однако гораздо большей неприятностью для бело-голубых стало состояние ведущих форвардов команды – шведского нападающего Оскара Линдберга и финна Теэму Пулккинена. 28-летний Линдберг заболел за несколько дней до старта турнира и в соревновании участия не принял. 28-летний Пулккинен травмировался в первом периоде матча с ЦСКА, пропустив удар в голову в результате силового приёма защитника «армейцев» Михаила Науменкова.

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Финский форвард избежал сотрясения мозга, однако МРТ выявила у хоккеиста проблемы с ключицей. Теэму выбыл из строя на довольно длительный срок. Без Линдберга и Пулккинена полностью развалилось второе звено динамовцев, что может сыграть злую шутку с московской командой на старте регулярного чемпионата КХЛ. Особенно в свете того, что тройка Вадима Шипачёва позже всех приступила к предсезонной подготовке и пока ещё далека от оптимальных кондиций. Особенно это было заметно по блеклой игре Дмитрия Яшкина на московском турнире.

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Дэнфорт увёз Кубок мэра Москвы в Подольск

Большая часть первого матча заключительного игрового дня прошла под знаком отличной игры вратарей. Голкипер «Витязя» Илья Ежов и голкипер «Динамо» Александр Ерёменко сохраняли ворота в неприкосновенности на протяжении 48 минут встречи. Первым дрогнул Ерёменко, но шансов у легендарного голкипера отразить шайбу после броска Линуса Хульстрёма не было. Шведский защитник набросил шайбу от синей линий, на пятаке случился рикошет от ноги хоккеиста бело-голубых Артёма Волкова, и игровой снаряд бабочкой залетел в ворота.

Динамовцы сумели не только отыграться, но и выйти вперёд. С интервалом в шесть минут последовательно отличились Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачёв. Однако даже ничьи в основное время подопечным Кравеца было достаточно для первой в истории подмосковного клуба победы на Кубке мэра Москвы. Её «Витязь» и добился усилиями Джастина Дэнфорта, который совершил эффектный сольный проход и в ближнем бою переиграл Ерёменко. Канадскому форварду суждено было стать главным героем матча уже в овертайме, где Джастин оформил дубль. Впервые в истории Кубка мэра Москвы победителем соревнования стала команда, не представляющая столицу России.

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«У «Динамо» всё идёт по плану. Мы успеем восстановиться к старту сезона»

После завершения матча состоялась клубная пресс-конференция московского «Динамо», на которой Крикунов, Шипачёв и генеральный менеджер Виктор Меркулов ответили на ключевые вопросы о состоянии команды, проигравшей все три матча на летнем соревновании, перед стартом сезона.

— Как оцените сегодняшний матч?

Владимир Крикунов: Игра была обоюдоострая. Проигрывали, выигрывали, в итоге проиграли. Не очень хорошо получилась у нас игра, хотя моментов у первого звена было предостаточно. Яшкин не забил, и тут же мы получили второй гол в обратку. Сработал закон хоккея. А в целом несколько звеньев у нас с листа сегодня играло, неплохо у них получалось. Всё идёт по плану у нас. Надо немного восстановиться к началу чемпионата. Подкосил нас немного коронавирус, но время ещё есть до 5 сентября. Успеем восстановиться.

— Три поражения в трёх матчах на московском турнире. Что понравилось, а что не понравилось в действиях команды?

В.К.: Не готов сейчас открывать все карты, что нам понравилось на турнире. Хорошо, что ребята старались в каждом матче. Не всегда всё получается, но они боролись. Не понравились третьи периоды, которые все проиграли на турнире. Есть проблемы в игре на своём пятаке, уже говорили на эту тему с командой, подправим эти вещи.

— Когда вернутся Пулккинен и Линдберг?

В.К.: Пулккинена пока не будет. Несколько недель. Линдберга тоже не будет. Примерно те же сроки. Когда Пулккинен появится, тогда и Линдберг будет.

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— Шипов останется центром второго звена в отсутствии Линдберга?

В.К.: Второе звено останется в том же виде, в котором завершало турнир.

— Кузнецов может получить шанс на старте регулярного чемпионата?

В.К.: Ерёменко и Бочаров будут делить время. Надо посмотреть, как у них пойдут дела, но ставка на них.

— Переход Корчёмкина остался в тени во время трансферной кампании. Чем он вас привлёк?

В.К.: Я скажу, что он очень быстро добавляет у нас. Молодой. Здоровый. А то у нас много маленьких защитников, поэтому посмотрим на него. Растёт парень.

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— Какие шансы у Кокарева пробиться в основной состав главной команды системы?

В.К.: В принципе, мы и так знаем, кто такой Кокарев. А в целом я сказал всей второй команде, чтобы они были готовы к вызову, вдруг им придётся играть за основу. С коронавирусом всё возможно.

«Запас под потолком зарплат есть, но новых трансферов от «Динамо» не ждите»

— За исключением Вадима Шипачёва и Оскара Линдберга центральная ось «Динамо» не внушает никакого доверия. Не собираетесь вносить коррективы в состав?

Виктор Меркулов: На этом турнире мы попробовали несколько центров, в том числе Игумнова, Ефремова, Шипова, Зайцева, Брызгалова и Круглова. Есть ещё у нас и Панкратов. В принципе на этом турнире мы и хотели посмотреть тех ребят, которые пришли из ВХЛ и МХЛ. Так что запас центральных у нас есть.

Как вы сами прекрасно знаете из своего интервью, Владимир Васильевич Крикунов не всеми из них доволен. Надеюсь, что ребята будут работать на тренировках и будут добавлять. Но глубина состава у нас есть в этой позиции.

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— Ждать ли трансферов в ближайшее время и ведётся ли поиск шестого легионера?

В.М.: У нас есть небольшой запас прочности под потолком зарплат. Но новых трансферов в ближайшее время не будет. Сейчас мы определяемся относительно контракта с Никитой Попугаевым и тех ребят, которые были вызваны в главную команду из клуба ВХЛ. Это всё возрастные игроки, которые учитываются в потолке зарплат. Будем определяться по ним. Это условно новые фамилии, которые вы услышите. В остальном ничего не планируем. Это относится и к шестому легионеру.

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— Вопрос капитану команды. Вадим, как оцениваете личную готовность к началу сезона?

Вадим Шипачёв: Оцениваю готовность к старту чемпионата так, что у меня есть ещё неделя, чтобы к нему подготовиться. Доволен, что своим звеном сыграли все три матча на турнире. Нужно было попробовать какие-то моменты, то же большинство. Думаю, что всё у нас будет хорошо.

— С кем проще взаимодействовать на льду – с Кагарлицким или Петерссоном?

В.Ш.: С тем, кто есть в команде, с тем и удобнее. Химию нужно нарабатывать на играх. Нам нужно время с Кагой, чтобы снова привыкнуть друг к другу. Кага внешне остался таким же, каким и был. А по игре все мы находимся не в лучшей форме.

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ЦСКА победил «Спартак» в последнем матче лета. Локтионов догнал Дэнфорта

После победы «Витязя» в матче с «Динамо» дерби ЦСКА и «Спартака» утратило турнирное значение. Несмотря на это, матч получился очень интересным. «Армейцы» открыли счёт уже на четвёртое минуте – Артём Блажиевский мощно выстрелил в большинстве. Спартаковцы отыгрались через четыре минуты – Йори Лехтеря также реализовал большинство, забросив вторую шайбу на турнире.

Во втором периоде картина матча до поры до времени повторялась. Сначала Андрей Локтионов вновь вывел ЦСКА вперёд, но следом Лукаш Радил в большинстве восстановил равновесие. В отличие от стартовой трети ничейный счёт на табло продержался недолго. Поймавший кураж Локтионов эффектно обыграл защитника «Спартака» и пробил Беспалова. Таким образом экс-форвард «Магнитки» догнал Дэнфорта в гонке снайперов на Кубке мэра Москвы.

Четвёртая шайба ЦСКА была похожа на маленький шедевр. Максим Мамин, Николай Голдобин и Михаил Науменков разыграли потрясающую комбинацию, в результате которой Науменков расстреливал уже абсолютно пустые ворота. Беспалов был абсолютно отыгран и помочь «Спартаку» не мог. В третьем периоде красно-белые отыграться не смогли, а окончательный счёт установил Голдобин. ЦСКА поставил красивую точку в последнем турнире лета, выиграв второе дерби за два дня. Впереди команды ждут исключительно официальные матчи.