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Итоги хоккейного турнира «Кубок мэра Москвы – 2020» и пресс-конференция «Динамо» Москва

«Витязь» выиграл «Кубок мэра Москвы – 2020»
Сергей Емельянов
«Витязь» добился исторического успеха. В «Динамо» ответили за последнее место на турнире
ЦСКА победил «Спартак» в последнем матче лета. Команда Никитина сильнее всех в московских дерби.
Хоккей / КХЛ 0

«Витязь» на первом месте, «Динамо» – на последнем и без лидеров

Подмосковный «Витязь» подошёл к заключительному игровому дню предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы» на первом месте с двумя победами в двух матчах. Команда Михаила Кравеца последовательно сломила сопротивление ЦСКА (3:2) и «Спартака» (3:2 ОТ). В свою очередь московское «Динамо» расположилось на последнем месте в турнирной таблице. Подопечные Владимира Крикунова проиграли оба дерби на турнире, причём в обеих встречах упустив преимущество в ходе матчей.

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ЦСКА уступил в дебютном матче предсезонки. Московское «Динамо» пропустило четыре шайбы за период от «Спартака».

Однако гораздо большей неприятностью для бело-голубых стало состояние ведущих форвардов команды – шведского нападающего Оскара Линдберга и финна Теэму Пулккинена. 28-летний Линдберг заболел за несколько дней до старта турнира и в соревновании участия не принял. 28-летний Пулккинен травмировался в первом периоде матча с ЦСКА, пропустив удар в голову в результате силового приёма защитника «армейцев» Михаила Науменкова.

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Финский форвард избежал сотрясения мозга, однако МРТ выявила у хоккеиста проблемы с ключицей. Теэму выбыл из строя на довольно длительный срок. Без Линдберга и Пулккинена полностью развалилось второе звено динамовцев, что может сыграть злую шутку с московской командой на старте регулярного чемпионата КХЛ. Особенно в свете того, что тройка Вадима Шипачёва позже всех приступила к предсезонной подготовке и пока ещё далека от оптимальных кондиций. Особенно это было заметно по блеклой игре Дмитрия Яшкина на московском турнире.

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Команда из Московской области близка к исторической победе. «Спартак» и ЦСКА также претендуют на титул.

Дэнфорт увёз Кубок мэра Москвы в Подольск

Большая часть первого матча заключительного игрового дня прошла под знаком отличной игры вратарей. Голкипер «Витязя» Илья Ежов и голкипер «Динамо» Александр Ерёменко сохраняли ворота в неприкосновенности на протяжении 48 минут встречи. Первым дрогнул Ерёменко, но шансов у легендарного голкипера отразить шайбу после броска Линуса Хульстрёма не было. Шведский защитник набросил шайбу от синей линий, на пятаке случился рикошет от ноги хоккеиста бело-голубых Артёма Волкова, и игровой снаряд бабочкой залетел в ворота.

Кубок мэра Москвы. Кубок мэра Москвы
29 августа 2020, суббота. 15:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Хультстрём (Дэнфорт) – 47:47' (5x5)   1:1 Кагарлицкий (Яшкин, Шипачёв) – 50:22' (5x3)   2:1 Шипачёв (Яшкин) – 56:15' (5x5)   2:2 Дэнфорт (Гребенщиков) – 57:42' (5x5)   2:3 Дэнфорт (Теденбю) – 60:15' (3x3)

Динамовцы сумели не только отыграться, но и выйти вперёд. С интервалом в шесть минут последовательно отличились Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачёв. Однако даже ничьи в основное время подопечным Кравеца было достаточно для первой в истории подмосковного клуба победы на Кубке мэра Москвы. Её «Витязь» и добился усилиями Джастина Дэнфорта, который совершил эффектный сольный проход и в ближнем бою переиграл Ерёменко. Канадскому форварду суждено было стать главным героем матча уже в овертайме, где Джастин оформил дубль. Впервые в истории Кубка мэра Москвы победителем соревнования стала команда, не представляющая столицу России.

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«У «Динамо» всё идёт по плану. Мы успеем восстановиться к старту сезона»

После завершения матча состоялась клубная пресс-конференция московского «Динамо», на которой Крикунов, Шипачёв и генеральный менеджер Виктор Меркулов ответили на ключевые вопросы о состоянии команды, проигравшей все три матча на летнем соревновании, перед стартом сезона.

— Как оцените сегодняшний матч?
Владимир Крикунов: Игра была обоюдоострая. Проигрывали, выигрывали, в итоге проиграли. Не очень хорошо получилась у нас игра, хотя моментов у первого звена было предостаточно. Яшкин не забил, и тут же мы получили второй гол в обратку. Сработал закон хоккея. А в целом несколько звеньев у нас с листа сегодня играло, неплохо у них получалось. Всё идёт по плану у нас. Надо немного восстановиться к началу чемпионата. Подкосил нас немного коронавирус, но время ещё есть до 5 сентября. Успеем восстановиться.

— Три поражения в трёх матчах на московском турнире. Что понравилось, а что не понравилось в действиях команды?
В.К.: Не готов сейчас открывать все карты, что нам понравилось на турнире. Хорошо, что ребята старались в каждом матче. Не всегда всё получается, но они боролись. Не понравились третьи периоды, которые все проиграли на турнире. Есть проблемы в игре на своём пятаке, уже говорили на эту тему с командой, подправим эти вещи.

— Когда вернутся Пулккинен и Линдберг?
В.К.: Пулккинена пока не будет. Несколько недель. Линдберга тоже не будет. Примерно те же сроки. Когда Пулккинен появится, тогда и Линдберг будет.

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— Шипов останется центром второго звена в отсутствии Линдберга?
В.К.: Второе звено останется в том же виде, в котором завершало турнир.

— Кузнецов может получить шанс на старте регулярного чемпионата?
В.К.: Ерёменко и Бочаров будут делить время. Надо посмотреть, как у них пойдут дела, но ставка на них.

— Переход Корчёмкина остался в тени во время трансферной кампании. Чем он вас привлёк?
В.К.: Я скажу, что он очень быстро добавляет у нас. Молодой. Здоровый. А то у нас много маленьких защитников, поэтому посмотрим на него. Растёт парень.

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— Какие шансы у Кокарева пробиться в основной состав главной команды системы?
В.К.: В принципе, мы и так знаем, кто такой Кокарев. А в целом я сказал всей второй команде, чтобы они были готовы к вызову, вдруг им придётся играть за основу. С коронавирусом всё возможно.

«Запас под потолком зарплат есть, но новых трансферов от «Динамо» не ждите»

— За исключением Вадима Шипачёва и Оскара Линдберга центральная ось «Динамо» не внушает никакого доверия. Не собираетесь вносить коррективы в состав?
Виктор Меркулов: На этом турнире мы попробовали несколько центров, в том числе Игумнова, Ефремова, Шипова, Зайцева, Брызгалова и Круглова. Есть ещё у нас и Панкратов. В принципе на этом турнире мы и хотели посмотреть тех ребят, которые пришли из ВХЛ и МХЛ. Так что запас центральных у нас есть.
Как вы сами прекрасно знаете из своего интервью, Владимир Васильевич Крикунов не всеми из них доволен. Надеюсь, что ребята будут работать на тренировках и будут добавлять. Но глубина состава у нас есть в этой позиции.

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— Ждать ли трансферов в ближайшее время и ведётся ли поиск шестого легионера?
В.М.: У нас есть небольшой запас прочности под потолком зарплат. Но новых трансферов в ближайшее время не будет. Сейчас мы определяемся относительно контракта с Никитой Попугаевым и тех ребят, которые были вызваны в главную команду из клуба ВХЛ. Это всё возрастные игроки, которые учитываются в потолке зарплат. Будем определяться по ним. Это условно новые фамилии, которые вы услышите. В остальном ничего не планируем. Это относится и к шестому легионеру.

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— Вопрос капитану команды. Вадим, как оцениваете личную готовность к началу сезона?
Вадим Шипачёв: Оцениваю готовность к старту чемпионата так, что у меня есть ещё неделя, чтобы к нему подготовиться. Доволен, что своим звеном сыграли все три матча на турнире. Нужно было попробовать какие-то моменты, то же большинство. Думаю, что всё у нас будет хорошо.

— С кем проще взаимодействовать на льду – с Кагарлицким или Петерссоном?
В.Ш.: С тем, кто есть в команде, с тем и удобнее. Химию нужно нарабатывать на играх. Нам нужно время с Кагой, чтобы снова привыкнуть друг к другу. Кага внешне остался таким же, каким и был. А по игре все мы находимся не в лучшей форме.

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ЦСКА победил «Спартак» в последнем матче лета. Локтионов догнал Дэнфорта

После победы «Витязя» в матче с «Динамо» дерби ЦСКА и «Спартака» утратило турнирное значение. Несмотря на это, матч получился очень интересным. «Армейцы» открыли счёт уже на четвёртое минуте – Артём Блажиевский мощно выстрелил в большинстве. Спартаковцы отыгрались через четыре минуты – Йори Лехтеря также реализовал большинство, забросив вторую шайбу на турнире.

Кубок мэра Москвы. Кубок мэра Москвы
29 августа 2020, суббота. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак
Москва
1:0 Блажиевский (Рыков, Голдобин) – 03:33' (5x4)   1:1 Лехтеря (Юсе, Бакош) – 07:39' (5x4)   2:1 Локтионов (Слепышев) – 27:10' (5x5)   2:2 Радил (Бакош, Юсе) – 30:37' (5x4)   3:2 Локтионов (Попов, Мамин) – 31:33' (5x5)   4:2 Науменков (Мамин, Голдобин) – 34:37' (5x5)   5:2 Голдобин (Слепышев) – 55:42' (5x5)

Во втором периоде картина матча до поры до времени повторялась. Сначала Андрей Локтионов вновь вывел ЦСКА вперёд, но следом Лукаш Радил в большинстве восстановил равновесие. В отличие от стартовой трети ничейный счёт на табло продержался недолго. Поймавший кураж Локтионов эффектно обыграл защитника «Спартака» и пробил Беспалова. Таким образом экс-форвард «Магнитки» догнал Дэнфорта в гонке снайперов на Кубке мэра Москвы.

Четвёртая шайба ЦСКА была похожа на маленький шедевр. Максим Мамин, Николай Голдобин и Михаил Науменков разыграли потрясающую комбинацию, в результате которой Науменков расстреливал уже абсолютно пустые ворота. Беспалов был абсолютно отыгран и помочь «Спартаку» не мог. В третьем периоде красно-белые отыграться не смогли, а окончательный счёт установил Голдобин. ЦСКА поставил красивую точку в последнем турнире лета, выиграв второе дерби за два дня. Впереди команды ждут исключительно официальные матчи.

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