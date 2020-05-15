Кагарлицкий и Шипачёв снова вместе в «Динамо». Что стоит за главным обменом межсезонья?

В распоряжении Владимира Крикунова будет потенциально лучшее звено в КХЛ. Почему в СКА пошли на усиление прямого конкурента?

Кагарлицкий в «Динамо» в обмен на трёх юниоров? Это правда

Разговоры о возможном обмене нападающего Дмитрия Кагарлицкого из СКА в московское «Динамо» ходили на протяжении полугода. И вот наконец эти досужие разговоры обрели под собой реальную почву. Издание «Спорт-экспресс» сообщило подробности главного обмена межсезонья.



«Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий близок к возвращению в московское «Динамо». Бело-голубые получат форварда в обмен на трех хоккеистов юниорской сборной России – защитника Павла Минтюкова, а также нападающих Даниила Лазутина и Никиту Чибрикова», – сообщается в заметке наших коллег.



По моей информации, сделку можно считать закрытой. Клубы действительно уже договорились обо всех деталях обмена, при этом официально о возвращении Кагарлицкого в Москву объявлено будет позднее.

Сколько «Локомотив» заплатит Красковскому? Главные трансферные инсайды КХЛ «Барыс» борется за своего легионера, а в «Тракторе» ждут защитника, выступающего в Северной Америке.

Возвращение Кагарлицкого в «Динамо» было приоритетной задачей бело-голубых

30-летний нападающий «армейского» клуба был главной трансферной целью «Динамо» в межсезонье. Причём, вернуть Кагарлицкого в Москву боссы бело-голубых намеревались, вне зависимости от решения Андре Петерссона. Когда же было объявлено о переходе шведского нападающего в «Локомотив», стало окончательно понятно, что «Динамо» будет искать варианты для обмена Кагарлицкого.



Воспитанник череповецкого хоккея должен стать идеальной заменой Петерссону в звене Вадима Шипачёва. Дмитрий и Вадим прекрасно взаимодействовали вместе в сезоне-2018/2019, когда Кагарлицкий провёл лучший сезон в карьере и стал четвёртым снайпером регулярного чемпионата лиги. Летом 2019 года москвичи не горели желанием отпускать Кагарлицкого, однако Дмитрий принял решение продолжить карьеру в СКА.



«Я с Кагарлицким не разговаривал, но знаю, что он уходит. У нас на него не осталось денег. Дмитрий ушёл один. Шипачёв остаётся в «Динамо». Мы сначала набрали неосновных игроков, а на Кагарлицкого не осталось денег. Вот так комплектуют команду. Надо начинать с основных игроков. Можно сказать, что СКА удачно воспользовался ситуацией», – сетовал главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов.

Кагарлицкий в СКА — лучший трансфер лета! Это идеальный вариант для всех СКА выиграл борьбу за нападающего вовсе не деньгами.

Период карьеры в СКА для Кагарлицкого обернулся провалом

Если сезон в московском «Динамо» был лучшим в карьере российского форварда, то минувший сезон, вне всяких сомнений, обернулся для игрока грандиозным провалом. Последний матч в регулярном чемпионате-2019/2020 Дмитрий провёл ещё 7 января 2020 года. После этой даты хоккеист не проходил в заявку СКА по причинам, не связанным с травмами.

Забыть как страшный сон. Игроки КХЛ, внезапно провалившие регулярку От них мы такого не ожидали.

В 36 матчах регулярки Дмитрий забросил только четыре шайбы, так и не сумев адаптироваться к новой роли. В «Динамо» Кагарлицкий играл в звене Вадима Шипачёва, появляясь на льду во всех ситуациях. Кагарлицкий играл как в большинстве, так и в меньшинстве, а игровое время за матч колебалось в районе 20 минут. В СКА же Дмитрий столкнулся с необходимостью отвоёвывать место в топ-6. Среднее игровое время Кагарлицкого упало на шесть минут, что привело к потере хоккеистом уверенности. Порой Кагарлицкий умудрялся не забивать из позиций, откуда в своём привычном состоянии реализовал бы 99 бросков из 100. Представить подобные промахи Дмитрия в «Динамо» было невозможно.

Невероятный промах Кагарлицкого! С двух метров мимо совершенно пустых ворот Вратарь «Куньлуня» Джереми Смит уже был отыгран, но шайба всё равно не попала в сетку.

Предстоящее возвращение Кагарлицкого в Москву – несомненная удача для всех сторон. Дмитрий снова будет играть за клуб, в котором он был лидером и одной из главных звёзд. Кагарлицкий получит огромное доверие тренерского штаба и имеет все предпосылки для возвращения на прежний уровень. Бело-голубые в лице нападающего получают прекрасную замену Петерссона в ведущем сочетании, причём замену с российским паспортом, что является немаловажным фактором ввиду лимита на легионеров. Свой профит от сделки получит и «армейский» клуб.

Зачем СКА усилил прямого конкурента? У Питера не было иного выбора

На первый взгляд, может возникнуть вопрос – почему в СКА приняли решение усилить именно прямого конкурента? Ведь можно было обменять игрока в Восточную конференцию или один из клубов-середняков Запада. Однако если вникнуть в детали правого регламента КХЛ, становится очевидно, что у «армейского» клуба не было других вариантов. Трёхлетний контракт со СКА, рассчитанный до 30 апреля 2022 года, Дмитрий заключил в 29 лет, будучи неограниченно свободным агентом.



«Хоккеисты в возрасте 29 лет и старше при подписании контракта вправе по соглашению с клубом отказаться от обмена в конкретные клубы или от обмена вообще, о чем должна быть сделана соответствующая запись в пункте 1.10 контракта», – сказано в пункте 2 статьи 38 правого регламента КХЛ.



На основании именно этого пункта, который был включён в контракт Кагарлицкого, СКА не имел возможности обменять хоккеиста в условный «Витязь», как ранее это было проделано с Наилем Якуповым. Сам же Дмитрий изъявил желание вернуться именно в стан бело-голубых.

Отец Якупова: Наиля поставили перед фактом обмена, он переезжает в Подольск

Безусловно, в «армейском» клубе имели полное право оставить хоккеиста у себя. Как было замечено выше, контракт Дмитрия со СКА должен был действовать ещё на протяжении двух сезонов. И без воли руководства клуба с берегов Невы никуда бы Кагарлицкий с этого контракта не делся. Вариант с выкупом контракта по инициативе игрока мы рассматривать не станем, потому что на это бы Дмитрий не пошёл. Вот только в случае сохранения хоккеиста в Санкт-Петербурге СКА брал на себя ненужные риски. Что делать с игроком, если он так и не сумеет адаптироваться к новым условиям? В ходе сезона исправлять трансферные неудачи намного сложнее, чем в межсезонье, тем более в условиях жёсткого потолка зарплат.



В итоге в Питере приняли логичное решение избавиться от контракта на 70 млн рублей за сезон, тем самым расчистив место в платёжной ведомости под усиление, которое несомненно последует. К тому же, «армейцы» получат за 30-летнего форварда трёх игроков юниорской сборной России, что удачно ложится в новую концепцию комплектования команды. Ранее в систему СКА уже перебрались голкипер магнитогорского «Металлурга» Сергей Иванов и форвард системы «Локомотива» Матвей Мичков.

«СКА, Питер, команда под сборную. Никакого давления на меня не было, давно хотели сюда» Сергей Иванов объяснил причины своего перехода из «Магнитки» в СКА, ответив на вопросы Сергея Ласькова.

Как будет выглядеть состав «Динамо» в новом сезоне?

С приходом Кагарлицкого московское «Динамо» фактически завершает работу на трансферном рынке. Ранее состав бело-голубых пополнили защитники Андрей Сергеев и центральный нападающий Оскар Линдберг. В ближайшее время официально будет объявлено о продлении контракта с голкипером Александром Ерёменко. Возможно, один-два новичка ещё и пополнят команду, но эти переходы уже не будут иметь масштабного значения.

«Шипачёв оказался не готов к «Вегасу». Готов ли сам Линдберг к московскому «Динамо»? Команда Владимира Крикунова решила главную проблему в своём составе. Теперь бело-голубым осталось найти замену Андре Петерссону.

На сегодняшний день оптимальный состав московского «Динамо» представляется следующим образом.



Вратари: Бочаров (Ерёменко);



Первое звено: Хиетанен – Чайковски, Кагарлицкий – Шипачёв – Яшкин;



Второе звено: Волков – Миронов, Пулккинен – Линдберг – Тарасов;



Третье звено: Григорьев – Зайцев, Алексеев (Муранов) – Игумнов – Брюквин;



Четвёртое звено: Аланов/Прибыльский – Сергеев, Михайлов – Ефремов – Кулёмин.



Звено ротации: Бойков – Огурцов, Круглов – Панкратов – Моисеев.

Финская линия в Уфе, убойное сочетание «Динамо». Тройки нападения из следующего сезона КХЛ Сочетание Кагарлицкий – Шипачёв – Яшкин может стать украшением всей лиги.

В приведённом составе нет фамилий Дмитрия Марковина и Александра Петунина, вернувшихся в стан бело-голубых из скрытой аренды, потому что их судьба пока остаётся неясной. Вполне вероятно, что оба игрока в эту самую аренду обратно и отправятся.



В межсезонье руководство «Динамо» сделало ставку на качество, а не на количество, удачно закрыв проблемные позиции. В распоряжении Владимира Крикунова оказался абсолютно боеспособный состав, который обязан претендовать на борьбу за Кубок Гагарина, чего не происходило с бело-голубыми на протяжении последних семи лет.