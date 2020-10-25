Как и где играют россияне в Финляндии. Челябинец Виталий Абрамов уже стал местной звездой

Российские хоккеисты крайне редко в большом количестве собираются в топовом европейском чемпионате. В основной своей массе россияне представлены в КХЛ, ВХЛ, либо в первенствах второго эшелона. Однако в этом году чемпионат Финляндии стал исключением из данного правила. В стране Суоми играют сразу шесть россиян. Рассказываем об их судьбе.

н. Виталий Абрамов («Юкурит»), 4 матча, 6 (5+1) очков

Воспитанник челябинского хоккея отправился в финский «Юкурит» в результате аренды из клуба НХЛ «Оттава Сенаторз». Из-за пандемии коронавируса до сих пор непонятно, когда и в каком виде стартует новый регулярный чемпионат в североамериканской лиге. В этих обстоятельствах многие россияне вернулись на родину, чтобы набраться игровой практики, тогда как Абрамов выбрал финское направление. Сам игрок говорил, что мог приехать в родной «Трактор», но в Челябинске настаивали на полноценном сезоне, что не устраивало ни самого хоккеиста, ни канадский клуб.

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«Варианты были разные. Но «Юкурит» — лучший из них для меня на данный момент, так что я рад, что оказался именно здесь. Велись ли переговоры с «Трактором»? Да, летом общались с «Трактором». Они настаивали только на варианте аренды на весь сезон. Но, во-первых, мне самому была интересна аренда только до начала лагеря в НХЛ. Во-вторых, «Оттава» на целый год меня тоже не отпускала. В клубе хотят посмотреть на меня в тренировочном лагере, так что с «Трактором» мы не договорились, начали искать клубы в Европе и нашли вариант с «Юкуритом», – объяснил Абрамов свой выбор.

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Дела нападающего на старте финского этапа карьеры складываются как нельзя лучше. В четырёх матчах Виталий забросил уже пять шайб и сделал ещё одну результативную передачу. Приятно, что за успехами Абрамова очень пристально следит пресс-служба «Оттавы», которая постоянно выкладывает голы своего проспекта в «Твиттере». Если Виталий продолжит набирать очки с такой интенсивностью, вполне возможно, что это поможет ему удачно проявить себя в тренировочном лагере «сенаторов».

Виталий Абрамов в двух матчах за финский «Юкурит» забил четыре шайбы

На данный же момент Абрамов является лучшим бомбардиром в своей команде. Также россиянин входит в топ-10 лучших снайперов финской регулярки, и это несмотря на то, что все команды сыграли уже по девять матчей в чемпионате, а Виталий принял участие только в четырёх встречах. Стоит заметить, что лидирует в гонке снайперов Алекси Саарела (девять шайб), арендованный «Лукко» у «Флориды Пантерз».

з. Александр Яковенко («Юкурит»)

6 матчей, 4 (1+3) очка

Наряду с Абрамовым цвета финского клуба защищают ещё два российских хоккеиста. Один из них защитник Александр Яковенко. 22-летний защитник родился в Казахстане, в городе Караганда, но в довольно юном возрасте оказался в школе «Трактора». Яковенко прошёл через две ступени системы челябинского клуба, а именно через команду МХЛ «Белые Медведи» и клуб ВХЛ «Челмет», но дебютировать в КХЛ ему пока не довелось.

В 19-летнем возрасте Александр отправился покорять Северную Америку, но пробиться дальше студенческой лиги Америки так и не смог. После двух сезонов в USHL Яковенко осел в «Юкурите». В минувшем чемпионате он провёл 36 матчей за финский клуб, забросив пять шайб и сделав 11 результативных передач. Конец сезона защитник отыграл в Швейцарии, а этим летом вернулся в Финляндию.

В нынешнем сезоне Яковенко является лучшим бомбардиром в своей команде среди защитников. Примечательно, что Александр и Виталий постоянно выходят на лёд в одной бригаде большинства, и у давних друзей по школе «Трактора» наблюдается хорошее взаимодействие.

Видео можно посмотреть в «твиттере» SensProspects.

н. Кристиан Афанасьев («Юкурит»)

6 матчей, 1 (1+0) очко

22-летний Афанасьев – спортсмен с довольно нестандартной хоккейной судьбой. Кристиан родился в Мексике, где и начал заниматься хоккеем. Автоматически парень получил и мексиканское гражданство.

«Родители жили и работали в Мексике. В 1996 году отец туда переехал жить, а за ним поехала мама. Я там и родился. Прожил до четырёх лет, а оттуда переехал уже в Россию с семьёй. Так как я родился на территории Мексики, то мне сразу при рождении выдали мексиканский паспорт, а российское гражданство получил в четыре года, так как у мамы гражданство Российской Федерации», – говорил Афанасьев в интервью российским СМИ.

Впрочем, непосредственно игровая карьера Афанасьева похожа на жизненные траектории многих молодых игроков. Неудачная попытка пробиться в НХЛ через юниорскую лигу Квебека, затем игра без особого блеска в МХЛ и ВХЛ. Теперь Кристиан дополняет российское представительство в «Юкурите», где пока тоже не хватает звёзд с неба. В шести матчах на его счету только одна шайба.

8 матчей, 5 (2+3) очков

20-летний центральный нападающий является проспектом «Нью-Йорк Айлендерс». В 2018 году «островитяне» выбрали Исхакова во втором раунде драфта НХЛ под общим 43-м номером. После удачной игры за «Красную Армию» в МХЛ Руслан отправился в NCAA, где отыграл два сезона.

В минувшем сезоне Исхаков мог рассчитывать на участие в молодёжном чемпионате мира, однако CHL отказала молодому форварду в участие в Суперсерии. Тренерский штаб российской молодёжки не смог проверить нападающего в матчах со сборными канадских лиг, что, по сути, поставило крест на разговорах о возможном вызове Исхакова на МЧМ.

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В мае 2020 года Руслан подписал контракт с финским ТПС. В отличие от Абрамова, Исхаков играет в Финляндии на полноценном соглашении. «Айлендерс» только выбрали форварда на драфте, но контракта новичка с ним не подписали. Пока дела у Руслана идут хорошо. Благодаря пяти очкам в восьми матчах он входит в топ-3 бомбардиров ТПС.

7 матчей, 2 (2+0) очка

Так получилось, что все россияне оказались кучно собраны в двух клубах лиги. 20-летний воспитанник петербургского хоккея Ибрагимов тоже играет за ТПС. Тимур является проспектом «Сан-Хосе Шаркс», и вот как раз он играет в Финляндии по договору об аренде с клубом НХЛ.



«Сан-Хосе» предложил мне провести сезон в ТПС, и я согласился. Не могу сказать, был ли у меня вариант провести этот сезон в одной из команд КХЛ», – говорил Ибрагимов этим летом.

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ТПС стал первым иностранным опытом для хоккеиста. До Финляндии Тимур на протяжении всей карьеры играл исключительно за команды системы СКА, в минувшем сезоне сыграл 41 матч в ВХЛ и 7 матчей в МХЛ. В ТПС Ибрагимов уже отметился дебютной заброшенной шайбой и картины в целом не портит.

4 матча, коэффициент надёжности 2,36, процент отражённых бросков 88,5

25-летний Кареев на протяжении последних сезонов плотно сидел на скамейке «Салавата Юлаева» за спиной финского голкипера Юхи Метсолы. После истечения трёхлетнего контракта с уфимском клубом Кареев принял решение об уходе из клуба в поиске нового вызова. При этом «Салават» сохранил спортивные права на голкипера в Континентальной хоккейной лиге.

Примечательно, что именно на родину Метсолы россиянин и отправился перезапускать свою карьеру. На старте регулярного чемпионата Кареев делит игровое время с проспектом «Баффало Сэйбрз» Укко-Пекка Луукконеном. Оба вратаря сыграли по четыре матча в регулярке. По коэффициенте надёжности Кареев выглядит лучше (2,36 против 2,52), тогда как процент отражённых бросков Андрея оставляет желать много лучшего (88,5 против 91,6).