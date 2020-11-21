С момента последнего гола Каблукова скоро исполнится два года, однако в этом списке есть и неожиданные фамилии.

Играют много, а результата нет. 10 нападающих КХЛ, которые никак не могут забить

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021 постепенно приближается к своей середине. В зависимости от календаря и ситуации с коронавирусом разные команды провели от 20 до 29 матчей, но у очень многих хоккеистов до сих пор остаётся «баранка» в графе заброшенных шайб. «Чемпионат» представляет список форвардов КХЛ, которые до сих пор не могут познать радость голов в нынешнем регулярном чемпионате.

0 (0+0) очков в 12 матчах при показателе полезности «-2» и среднем игровом времени 07.13

Лето 2020 года оказалось горячей порой в жизни олимпийского чемпиона Пхёнчхана. В течение одного межсезонья Илья умудрился побывать игроком четырёх команд, проследовав по маршруту СКА – «Амур» – «Металлург» – «Авангард». В итоге омский клуб стал конечной станцией для Каблукова. Илья пополнил состав «ястребов», имея в активе безголевую серию из 91 матча. На данный момент хоккеисту никак не удаётся прервать рекордную засуху и в «Авангарде».

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В нынешнем сезоне 32-летний нападающий провёл всего 12 матчей, не набрав ни одного очка и нанеся в створ ворот соперников всего три броска. В последнее время Каблуков крайне редко пробивался в состав «Авангарда», проведя за октябрь и ноябрь лишь четыре встречи. В последний раз Илья отличался 14 декабря 2018 года, ещё будучи игроком СКА. Учитывая тактику Боба Хартли в работе с четвёртым звеном команды, есть все основания предполагать, что в самое ближайшее время Каблуков отметит два года с момента последнего гола в КХЛ.

6 (0+6) очков в 25 матчах при показателе полезности «-8» и среднем игровом времени 15.41

В межсезонье братья Владислав и Вячеслав Ушенины на протяжении долгого времени не хотели принимать контрактных предложений со стороны «Амура». Сообщалось, что в услугах хоккеистов заинтересованы несколько клубов КХЛ, и нападающие намерены покинуть хабаровский клуб. В результате Ушенины всё-таки продлили соглашения с «Амуром» ещё на один сезон, который пока что с огромным отрывом является худшим в их карьерах.

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Если Владислав хотя бы смог записать на свой счёт две заброшенные шайбы, то Вячеслав и вовсе никак не может отправить игровой снаряд в цель. В последнее время братья уже доигрались до ротации, периодически выпадая из состава абсолютно по игровым причинам.



Представить подобное ещё в прошлом сезоне было решительно невозможно, ведь Ушенины являются культовыми игроками для «Амура».



«Откровенно говоря, меня в «Амуре» больше беспокоит не скромная селекция, а состояние братьев Ушениных. Долгое время Светлов, несмотря на невыразительную статистику, упорно ставил их в состав, но в спаренных матчах с «Авангардом» его терпению пришёл конец. Мне Ушенины всегда нравились своим спортивным характером, поэтому надеюсь, что братья всё-таки изменят отношение к себе и к коллективу. Пора разозлиться и вернуть себе прежние кондиции!», – раскритиковал игру хоккеистов двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

7 (0+7) очков в 25 матчах при показателе полезности «+8» и среднем игровом времени 14.18

Несколько удивляет присутствие в этом списке нападающего «Локомотива» Павла Кудрявцева. В минувшем сезоне 23-летний форвард забросил 14 шайб, став третьим снайпером в ярославской команде. Вместе с Кудрявцевым по 14 раз поражали ворота соперников такие звёзды, как Стефан Да Коста и Магнус Пяярви. Однако в этом чемпионате Павел никак не может убрать ноль с лицевого счёта.



Несмотря на это, игра хоккеиста очевидно устраивает тренерский штаб Андрея Скабелки. Неслучайно Кудрявцев сохраняет стабильное место в составе «железнодорожников», получая из матча в матч солидное игровое время. Обращает на себя внимание и довольно высокий показатель полезности Павла («+8»), который несколько нивелирует отсутствие голов в исполнении нападающего.

6 (0+6) очков в 17 матчах при показателе полезности «+3» и среднем игровом времени 12.14

Выступая за подмосковный «Витязь», Артём Швец-Роговой прогрессировал от сезона к сезону и дошёл до включения в список кандидатов в сборную России. Подобная игра нападающего не могла остаться незамеченной руководителями СКА, у которых сложились тесные взаимоотношения с менеджерами «Витязя». Неудивительно, что в прошлом сезоне стороны провернули обмен, в результате которого 25-летний форвард оказался в команде из Санкт-Петербурга.

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На данный момент можно с уверенностью говорить, что этот переход никоим образом не пошёл на пользу хоккеисту. С учётом прошлого сезона Артём сыграл за СКА уже 37 матчей, записав на свой счёт лишь семь результативных передач. Для сравнения, за 12 матчей в «Витязе» в прошлой регулярке Швец-Роговой успел набрать шесть очков, после чего и состоялся обмен в СКА.

2 (0+2) очка в 14 матчах при показателе полезности «-2» и среднем игровом времени 08.42

21-летний Клим Костин стал игроком «Авангарда» на правах аренды из клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз». Наверняка, подписывая контракт с омским клубом, нападающий рассчитывал на высокое игровое время, которое дало бы ему возможность набраться игровой практики перед возвращением за океан. На деле же Клим для начала плотно загремел в четвёртое звено «ястребов», а затем и вовсе выпал из состава. Последний раз Костин появлялся на льду в первой встрече с «Амуром», где провёл на льду меньше четырёх минут и оказался снят с игры после пропущенной шайбы его звеном.

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Вчера, 20 ноября, финский защитник Микко Лехтонен стал первым игроком КХЛ, отозванным клубом НХЛ из аренды для начала подготовки к новому сезону в североамериканской лиге. Мало кто удивится, если Костин в скором времени отправится в систему «Сент-Луиса», так и не познав радость голов в КХЛ. Ведь без Клима «Авангард» одержал две победы в последних двух матчах, так что видимых причин возвращать хоккеиста в заявку на матч у тренерского штаба Хартли просто нет.

2 (0+2) очка в 18 матчах при показателе полезности «-4» и среднем игровом времени 11.30

18-летний Грошев в этом сезоне успел поиграть в КХЛ уже за две команды. Максим начинал чемпионат в родном «Нефтехимике». После яркого летнего выступления за молодёжную сборную России, казалось, что Грошев сможет выйти на лидирующие роли в нижнекамском клубе. Но этого не случилось. В 17 матчах Максим смог отметиться только двумя результативными передачами, хотя игровое время позволяло добиться лучших результатов.

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Впрочем, руководители СКА всё равно забрали талантливого нападающего в свою систему. Грошев уже дебютировал в составе «армейцев», но вышло тоже не слишком удачно. В матче с «Витязем» Максим провёл на льду всего шесть минут, записав в свой актив лишь одно удаление. Сейчас нападающий находится в расположении клуба ВХЛ, а в скором времени приступит к подготовке к молодёжному чемпионату мира в составе сборной России.

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0 (0+0) очков в 12 матчах при показателе полезности «-7» и среднем игровом времени 12.17

Карьера Даниила Апалькова просто стремительным образом рушится вниз. Ещё несколько лет назад 28-летний форвард стабильно набирал 20-25 очков за регулярный чемпионат и являлся незаменимым игроком «Локомотива». Но прошлый сезон стал для хоккеиста настоящей катастрофой. Сначала Апальков провалился в ярославском клубе, а затем не смог перезапустить карьеру и после перехода в московское «Динамо».



В межсезонье в стане бело-голубых даже не думали над возможностью продления контракта с Апальковым, легко отпустив игрока на рынок свободных агентов. Даниил перебрался в «Сочи», где умудряется выступать ещё хуже, чем в прошлом сезоне. Ноль очков в 12 матчах при ужасном показателе полезности. Если Апальков продолжит играть в подобном духе, то в следующее межсезонье ему будет невероятно трудно найти себе новый клуб. А ведь ему всего 28 лет.

0 (0+0) очков в 18 матчах при показателе полезности «-8» и среднем игровом времени 08.53

Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2019 года Иван Муранов за карьеру в регулярных чемпионатах КХЛ сыграл уже 80 матчей, не забросив ни одной шайбы. Примечательно, что оба гола в лиге Муранов забил на стадии плей-офф. В этом сезоне Иван является худшим игроком в родном клубе не только по набранным очкам, но и по показателю полезности.

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При этом тренерский штаб Владимира Крикунова ценит Муранова за умение вести силовую борьбу – выпускник СДЮШОР «Динамо» занимает второе место в своей команде по силовым приёмам среди форвардов. Также Крикунов активно использует Ивана при игре в меньшинстве, постоянно выпуская хоккеиста на лёд при численном недокомплекте. В любом случае 21-летнему форварду необходимо добавлять в игре у чужих ворот, потому что лишь на одной силовой борьбе долго в составе не удержаться.

2 (0+2) очка в 15 матчах при показателе полезности «-6» и среднем игровом времени 13.11

Племянник главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова включён в этот рейтинг не столько за свою игру в нынешнем сезоне, сколько по совокупности заслуг. 23-летний нападающий занимает второе место в КХЛ по длительности безголевой серии, уступая одному Каблукову.



За карьеру в лиге Квартальнов провёл уже 54 матча, сделав пять результативных передач при полезности «-15». И это при том, что Данила не может жаловаться не отсутствие игрового времени. В среднем в КХЛ он проводил на льду около 10 минут за матч.

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2 (0+2) очка в 9 матчах при показателе полезности «+2» и среднем игровом времени 12.06

Ещё один хоккеист, включённый в список на основе игры в прошлом сезоне. В этой регулярке Александр провёл всего девять матчей, не забросив ни разу, но его общая безголевая серия насчитывает уже 47 встреч.



Редкий спад в игре Александра начался после тяжёлой травмы, полученной ещё в «Автомобилисте» в контрольном матче на сборе в Чехии. Торченюк получил сотрясение мозга, после которого так и не смог на данный момент вернуться на прежний уровень.