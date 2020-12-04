«Автомобилист» разваливается, поражения ЦСКА – хороший знак для лиги. Что происходит в КХЛ

После очередного игрового дня КХЛ делимся новой порцией наблюдений и выводов.

У «Автомобилиста» просела физика. А Питерс не знает, где лежит кнут?

Похоже, в «Автомобилисте» всё-таки проблемы серьёзнее, чем я предполагал ранее. 7 поражений подряд, из которых 3 с неприличными счётом – это уже не похоже на обычный спад и банальное погружение в рутину. Самое интересное, что уральцы развалились как-то внезапно. В сентябре-октябре и начале ноября они шли уверенно, размашисто, играли в понятный, системный хоккей, имели сверхрезультативное и разностороннее нападение. А потом всё куда-то пропало, как по щелчку.

Просело командное движение, пропала структура игры, из-за этого обнажились колоссальные проблемы с обороной. Сейчас защита «Автомобилиста» — проходной двор, которым заведуют медленные, тягучие, нерасторопные, позиционно ошибающиеся Василевский, Мамкин, Трямкин, Зборовский…Тяжело входит в сезон Арзамасцев, надёжный и опытный Хольцер пока не дебютировал, и лучшим защитником «Автомобилиста» сейчас выглядит Дженовей, который старается успевать на обеих сторонах площадки.

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Оборона уральцев и раньше вскрывалась хорошим нападением соперника довольно легко, но сейчас «Автомобилист», такое ощущение, просто стоит в своей зоне. Ещё и Якуб Коварж расстраивает, не выручает, хотя к нему вопросов должно быть меньше всего. Самое печальное для екатеринбуржцев, что и атака перестала маскировать огрехи обороны. В начале регулярки «Автомобилист» почти в каждом матче забрасывал минимум три шайбы (вне зависимости от уровня соперника), звенела тройка Дацюка, старались не отставать легионеры. А что сейчас? В семи проигранных встречах подопечные Питерса забили только 9 голов, из них три – в одном матче с «Трактором».

Куда же делось всё хорошее, что осенью делало «Автомобилист» одной из самых симпатичных, игровых и сбалансированных команд КХЛ? Думаю, очевидно, что главная причина в «физике». Системы североамериканских тренеров основываются на мощном, агрессивном, регулярном движении, на темповом хоккее, из чего вытекает преимущество над соперниками в контроле шайбы и территории. Но если у игроков «стоячие» ноги, то ничего этого нет и команда выглядит растерянной, подавленной и, как правильно отметил Питерс, разбитой.

Питерс: «Автомобилист» выглядит разбитым, это самый сложный момент в сезоне

Очень может быть, что канадец и его штаб где-то ошиблись с физикой летом. Питерс ведь впервые приехал в Россию, а нюансы предсезонной подготовки в КХЛ и Северной Америке сильно отличаются: за океаном хоккеисты сами готовят себя к сезону, в России же база закладывается в командной работе под присмотром наставников. Не будем забывать и про то, что Питерс приехал в Екатеринбург только во второй половине июля, плюс пропустил часть тренировочного процесса в августе из-за коронавируса. Возможно, у «Автомобилиста» действительно получилась довольно лёгкая предсезонка, что дало команде некоторую фору перед основательно загрузившимися соперниками в начале турнира.

Но, как мне кажется, дело не только в физике, а есть ещё и проблема разницы менталитетов. В Америке Питерс наверняка привык к тому, что игроков не нужно заставлять работать, как-то дополнительно мотивировать, убеждать не опускать руки при первых неудачах. Североамериканские тренеры, как правило, видят в хоккеистах исключительно профессионалов, много им доверяют и не могут представить, что с ними иногда нужно нянчиться, иногда – повышать голос, контролировать, что-то запрещать, штрафовать. Но известно, что многие русские игроки продуктивны на длинной дистанции только при чередовании кнута и пряника. Питерс же, похоже, сумел всем понравиться в клубе, обаял либеральным подходом, привил понятную и интересную систему игры, на что команда и отвечала победами на старте сезона. Но затем пришла усталость, та самая рутина, просела физика, и вот здесь Билл, кажется, не достал вовремя кнут, не напомнил своим парням в доступной форме, что в трудные моменты нужно доставать из себя все скрытые резервы и переламывать ситуацию, а не безвольно сливать матч за матчем. В результате Питерс получил разболтанную команду, забывшую про систему, и далеко не факт, что её получится собрать обратно.

Если это реально так и есть (а очень похоже, что Питерса перестали слушать), то канадца подвели его помощники. В первую очередь Герман Титов, который обязан был предупредить канадца о том, какой подход должен быть к русским ребятам, а также к иностранцам, давно выступающим в нашей стране. Теперь же Титову и Питерсу нужно думать, как взбодрить парней, пока в руководстве «Автомобилиста» не стали задумываться о непопулярных мерах.

ЦСКА стало тяжелее в регулярке. Это отличный знак для КХЛ

Московские «армейцы», единолично возглавляющие общую таблицу лиги, в последнее время всё чаще стали испытывать проблемы в матчах с нетоповыми соперниками. Разгромное поражение от «Сибири», труднейшая победа над «Куньлунем», проигрыш минскому «Динамо» — всё это лишь за последние две недели. Одна такая нехарактерная для ЦСКА неудача могла быть случайной и связана с недонастроем, но три эпизода – это уже какая-никакая тенденция.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

О чём она говорит? Уж точно не о каких-то проблемах ЦСКА. Важные матчи с громкой вывеской подопечные Игоря Никитина проводят великолепно, и я по-прежнему не вижу в КХЛ команды, которая могла бы обыграть «армейцев» в серии плей-офф до четырёх побед. А вот для лиги такое неожиданное разнообразие в результатах главного фаворита – отличный знак. ЦСКА ведь и раньше не ставил задачу выиграть каждый матч в регулярке и не тратил много сил и эмоций на матчи с середняками и аутсайдерами. Но обыгрывал их на классе. Мощи системы хватало, чтобы побеждать менее богатые и организованные команды, не включая высокие обороты.

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Сейчас этот номер проходит у ЦСКА значительно реже. Не настроились на «Сибирь» — получите пять шайб в свои ворота. Снисходительно отнеслись к минскому «Динамо» — извольте заработать ноль очков. Очевидно, что «армейцам» теперь гораздо чаще нужно быть в оптимальных физических и/или эмоциональных кондициях, чтобы побеждать даже скромных соперников, а ведь ЦСКА в КХЛ был последним примером команды, которая в любом состоянии не умеет неприятно удивлять своих болельщиков в рядовых матчах.

Но класс команд в КХЛ, похоже, действительно выравнивается. ЦСКА перестаёт быть непобедимой для многих машиной. И это важный шаг на пути к становлению лиги, в которой каждый реально может обыграть каждого.

Рига – на дне, Скудра – в своём репертуаре. Латвийского чуда не произошло

Рижское «Динамо» уже довольно давно превратилось в заштатного, беспросветного аутсайдера Западной конференции КХЛ. Утрачена самобытность, разочарованы болельщики, о спортивном результате и каких-то серьёзных целях никто не заикается, латвийская талантливая молодёжь не воспитывается. По всем параметрам рижанам уже нечего делать в КХЛ, но, видимо, лига уже избавилась от всех клубов, которые портили её репутацию.

Летом была надежда, что «Динамо» всё-таки оживёт, хотя бы чуть-чуть. Главным тренером в команду пришёл Петерис Скудра – наставник со своим видением хоккея и отличный мотиватор. Он получил доступ к селекции рижан, и на какой-то момент показалось, что у требовательного и амбициозного Скудры получится собрать боевитую, злую команду, за которую в столице Латвии никому не будет стыдно.

Но – показалось. Конечно, «Динамо» подвёл коронавирус, неоднократно ломавший подготовительный и тренировочный процесс, из-за него же возникала чехарда с составом, были карантины, технические поражения. Но где-то в последний месяц у рижан нет никаких внешних трудностей, однако команда выглядит так же слабо, как и в предыдущие годы. Рижане способны обыгрывать только таких же неудачников из «Куньлуня», а в играх с остальными соперниками «Динамо» хватает максимум на то, чтобы достойно проиграть.

Я не вижу работу Скудры. Где тренерская рука? Где игра команды? Где хоть какое-нибудь поступательное движение, развитие? Хоккеисты «Динамо» играют сами по себе, иногда взрываются, иногда проваливают целые отрезки матчей, но всегда приходят к одному результату. А чем там занимается тренер? Выкидывает игроков из клуба? За последний месяц «Динамо» покинули Гинтс Мейя, Микелис Редлихс, Эндрю О’Брайен, Морган Эллис, сейчас в список отказов попали Зак Митчелл, Мэтт Уайт и Константин Комарек.

Нет, мы и раньше знали, что у Скудры всегда во всём виноваты хоккеисты, а сумасшедшая текучка в командах Петериса обычное явление. Так было ещё в «Торпедо». Но в том же Нижнем Новгороде мы видели, как латвийский тренер ставил неплохую игру, вводил узнаваемый стиль и давал какой-никакой результат. В Риге же привычка тасовать хоккеистов у Скудры осталась, но никакого выхлопа от этого нет. И в «Тракторе» год назад было то же самое.

Скудру уволили из «Трактора». Этот тренер так и не поменялся Латвийскому специалисту сразу нашли замену. Руководство уральцев сделало правильный ход.

Непонятно, что случилось с тренерскими способностями Петериса. После «Торпедо» у него совершенно ничего не получается. И ведь проповедует он довольно простой хоккей, основанный на движении, силовой борьбе и эмоциях – агрессивный «бей-беги». Его можно (и даже нужно) насаждать в таких бедных командах, как рижское «Динамо», для этого не нужны звёздные исполнители.

Но здесь есть ещё одна проблема: у Скудры в «Динамо» играют сомнительные иностранцы и старые знакомые, но никак не молодые, голодные ребята, которые в каждом матче будут биться если не за Ригу, то хотя бы за своё будущее. Их можно было найти и в латвийском чемпионате, и на просторах ВХЛ, но в составе рижан в основном выходят немотивированные сбитые лётчики, которым, по большому счёту, на всё уже наплевать. Илья Проскуряков, Павел Чернов, Евгений Грачёв, Геннадий Столяров, Денис Паршин, Мэтью Майоне, Ондржей Витасек, да тот же Микс Индрашис. И Скудра ведь периодически чистит ростер «Динамо», но на замену выгнанным приходят такие же отработанные кадры или странные легионеры. Исключение – Глеб Зырянов, да и то ему уже 28 лет, и времени что-то доказать осталось не так много.

Скудра — о будущем Зырянова: четыре гола в шести матчах. Несложное решение для нас

Странная селекция, странная тренерская работа – Петерис Скудра спасителем «Динамо» не стал, латвийского чуда не произошло. А так хотелось, чтобы хоккейная Рига вышла из сумрака и на Западе КХЛ стало одной интересной командой больше. Но, видимо, уже не судьба.

Шипачёв в погоне за Мозякиным?

Московское «Динамо» вчера сверхуверенно обыграло «Автомобилист», причём замечательный концерт в Екатеринбурге дало самое дорогое звено КХЛ – Кагарлицкий – Шипачёв – Яшкин. Главные надежды бело-голубых заработали на троих 8 (3+5) очков, попросту разрывая несчастную оборону хозяйской команды. Посмотрите на седьмой гол гостей – это краткое содержание того, что вчера «Динамо» сделало с «Автомобилистом».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Вадим Шипачёв набрал в той встрече три очка за результативные передачи, вновь показав себя великолепным диспетчером, и добрался до отметки в 700 баллов в КХЛ. И это весьма выдающееся достижение, на которое Шипачёв потратил 732 игры.

Выше Вадима — только Сергей Мозякин (812 матчей, 909 очков), но мне кажется, что Шипачёв способен обогнать живую легенду КХЛ. Эти два игрока похожи в том плане, что у них не получилось в НХЛ (Мозякин особо и не пробовал), зато они стали крутыми звёздами местного разлива. 39-летний капитан «Магнитки» продолжает карьеру, но уже совсем не так результативен, как раньше, – годы берут своё. Не знаю, преследует ли Сергей цель в 1000 очков, но трудно поверить, что он отыграет в КХЛ ещё два-три сезона.

Шипачёву 33 года, и он в великолепной форме, которую наверняка будет поддерживать ещё минимум три сезона. Вадим не подвержен травмам и очень редко пропускает матчи, а его средняя результативность в «Динамо» составляет больше очка за игру – то есть около 60 очков только в регулярке. Ещё три чемпионата на таком уровне, и 36-летний Шипачёв приблизится к отметке 900 баллов. А там не за горами и результат Мозякина (какой бы он ни был в итоге), и гроссмейстерская тысяча, на покорение которой у Шипачёва будет минимум 2-3 года, если не подкачает здоровье.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Понятно, что это лишь приблизительный расклад, но в любом случае здорово, что у нас есть возможность следить за подобным соперничеством звёзд КХЛ. Не погоня Овечкина за рекордом Гретцки, конечно, но уже кое-что.