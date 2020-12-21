«Йокериту» пригрозили санкциями, «Адмирал» возвращается. Что происходит в КХЛ

В новом выпуске регулярной рубрики подводим итоги очередной недели чемпионата КХЛ.

Квартальнов занимается любимым делом, ЦСКА подписывает странного защитника

В КХЛ на носу дедлайн, но не все команды лиги откладывают усиление на последний день и уже проводят различные сделки. Активничает на трансферном рынке «Ак Барс». Казанцы уже заключили контракт с экс-защитником «Куньлуня» Тревором Мёрфи и «подобрали» Романа Любимова, выставленного из «Спартака», а сейчас слухи упорно сватают в команду из столицы Татарстана экс-игрока «Магнитки» Харри Песонена.

Источник: экс-форвард «Магнитки» Харри Песонен станет седьмым легионером в «Ак Барсе»

Не будем обсуждать эти трансферы в контексте потолка зарплат, так как недавно выяснилось, что в КХЛ игроки дешевеют по ходу сезона, а лишь отметим, что Дмитрий Квартальнов в «Ак Барсе» занимается любимым делом – удлиняет скамейку, насколько это возможно. Требовательному и жёсткому специалисту, который никогда не терпит игровые спады у хоккеистов, просто необходима возможность для ротации. Возможно, приобретение Любимова трудно объяснить с точки зрения логики (этот игрок давно «сдулся»), но в качестве очередного солдата армии Квартального, который будет бегать, бороться и втыкаться, Роман подойдёт. Песонен тоже разочаровал в «Магнитке» и не показал особенной работоспособности, так что пока тяжело представить, что финн будет полезен динамичному и вертикальному «Ак Барсу», но в Казани работают неглупые люди, и пока Песонен не дебютировал за команду, можно опираться на то, что в клубе всё же что-то разглядели в чемпионе мира.

Дмитрий Квартальнов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Пока эти приобретения выглядят трансферами ради трансферов, так как с обывательской точки зрения «Ак Барсу» никакого усиления не требовалось, но единственным судьёй здесь выступит результат. Если казанцы поднимут над головой четвёртый Кубок Гагарина, то это будет означать, что в клубе сделали всё правильно. Если итог сезона будет неудовлетворительным, то Квартальнову вспомнят всё: и примитивную модель игры, и «стилевые» трансферы, и многое другое.

Вот ещё что интересно: Песонен станет седьмым легионером «Ак Барса». Но это если считать Джастина Азеведу. Однако казанские источники уже сообщают, что канадец не вернётся в столицу Татарстана и контракт с ним будет расторгнут. Что ж, не зная ситуации Азеведу, невозможно как-то комментировать эту историю. Можно только пожелать Джастину, чтобы все его проблемы разрешились в положительном ключе. Кстати, приобретения «Ак Барса», вероятно, и стали возможны после того, как Азеведу освободил место в платёжке клуба.

Источник: Азеведу покинет «Ак Барс». Стороны обсуждают варианты расторжения контракта

ЦСКА тоже проводит довольно активную работу в преддедлайный период. Так, «армейцы» взяли шестого легионера – защитника Джона Гилмора. Опять же, сейчас трудно понять, что красно-синие увидели в этом дефе. В НХЛ играл мало, в АХЛ особой результативностью или надёжностью не отличался, постоянно пребывая в числе худших игроков своих команд по показателю полезности. Но, однако ж, чем-то Гилмор ЦСКА заинтересовал. В последние годы «армейцы» приучили к тому, что на трансферном рынке работают качественно, так что, прежде чем делать выводы, стоит посмотреть на канадца в деле. Но пока, признаюсь, этот трансфер выглядит странно.

А вот расторжение Николая Голдобина вполне логично. Форвард разочаровал Игоря Никитина, хотя тот недавно и говорил, что решение по Голдобину – менеджерское. Но вряд ли бы в руководстве ЦСКА расстались с игроком, который был нужен главному тренеру. Николай не вписался в систему «армейцев», точнее, даже не захотел вписаться. Играл на своей волне, притом не слишком успешно, поэтому расставание с ним читалось. Списывать Голдобина со счетов не стоит: так бывает, что хоккеист просто совершенно не подходит одной команде, зато пригождается в другой. Теперь посмотрим, как Николай заиграет у Ильи Воробьёва в «Магнитке».

Николай Голдобин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И, к слову, об обдуманных трансферах ЦСКА: в случае с Голдобиным «армейцы» вовсе не опростоволосились (они приглашали хоккеиста с мощной статистикой в АХЛ и, как казалось, серьёзной мотивацией), но ошиблись с суммой и длиной соглашения. Если бы в КХЛ контракты были бы не просто бумажкой, а документом, обладающим юридической силой, то ЦСКА бы пришлось нести ответственность за эту сделку. А так…Расстались полюбовно, без выплаты компенсации, а игрока на меньшие деньги подобрал другой клуб. Как всё-таки здорово, что в российских реалиях какие-то глупые официальные документы не отбирают у команд и игроков право на ошибку!

Президент не отстоял интересы КХЛ, зато пригрозил «Йокериту»

На прошлой неделе президент КХЛ дал пресс-конференцию о делах в лиге. В числе прочего Морозов прокомментировал небольшой скандал, разгоревшийся после вынесенного матча «Ак Барса» и «Йокерита». Напомню, игра в Казани состоялась уже во время паузы на Евротур, и Дмитрий Квартальнов недосчитался хоккеистов, вызванных на Кубок Первого канала. На пресс-конференции тренер «барсов» обрушился с критикой на ФХР по этому поводу и справедливо напомнил, что зарплаты игроки всё-таки получают в клубе, а не в федерации.

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Алексей Морозов в своём ответе занял сторону ФХР, подчеркнув, что «Ак Барс» согласился переносить встречу, зная, что она пройдёт уже во время паузы. То есть казанцы должны были предполагать, что некоторые ребята из команды могут быть в это время в расположении сборной. Это всё понятно, но что же получается: «Ак Барс» идёт навстречу лиге, но не может рассчитывать на некое исключение?

Морозов — о словах Квартальнова: «Ак Барс» и без «сборников» провёл хорошую игру и победил

Морозов отмечает, что казанцы прекрасно справились с «шутами» и без «сборников», но это ведь уже совсем другой вопрос. Если Квартальнов говорит, что ему нужны были Воронков, Лямкин и Юдин для матча, значит так оно и есть, и это главное. Тренер клуба теряет игроков основы на ровном месте, и это в корне неправильно. Суть здесь в расстановке приоритетов КХЛ: лига мнит себя независимой международной организацией, но всякий раз прогибается под требования ФХР, даже если это идёт во вред её членам. Понятно, что КХЛ и сборную России многое объединяет, но у них нет подчинительных отношений. По крайней мере, оформленных юридически. Единственно правильным решением здесь было разрешить игрокам «Ак Барса» в исключительном порядке присоединится к национальной команде чуть позже, чем остальные. Но вместо компромисса ФХР решила «покачать» неизвестно откуда взявшиеся права и, самое удивительное, нашла в этом стремлении поддержку у президента КХЛ. А кто же тогда будет защищать интересы лиги, если не её первое лицо?

КХЛ предупредила «Йокерит» о технических поражениях. Большое интервью с Морозовым Рубить шашкой с плеча не будут, но финский клуб взяли на заметку.

Зато Морозов на той же пресс-конференции пригрозил «Йокериту». Мол, ещё один «выкрутас», и «шуты» получат давно заслуженный технарь. Вот только запоздал президент лиги с нагоняем. Мы уже давно отмечали, что клуб из Хельсинки попросту обнаглел и в ковидных ситуациях даже не пробовал искать компромисс, а принимал все решения в одностороннем порядке. Теперь же в «Йокерите» новых карантинов не предвидится (все переболели), с финским законодательством вроде бы тоже разобрались, так что и новых «перформансов» от «шутов» ждать не стоит. Но Морозов только сейчас грозит финнам пальцем. К чему уже это показательное проявление мнимой власти?

«Адмирал» возвращается в КХЛ?

Важное событие для КХЛ – со следующего сезона в лигу возвращается «Адмирал». По крайней мере об этом уверенно заявляют дальневосточные политики. Надеюсь, что владивостокская команда займёт на Востоке лиги место «Куньлуня», но в любом случае это отличная новость. Конечно, «Адмирал» за короткое время своего существования в КХЛ не успел застолбить за собой даже статус середняка, но это была симпатичная команда с местным колоритом, реализующая социальную функцию в регионе. Такие клубы нам точно нужны.

Во Владивостоке в период пандемии не потянули клуб уровня КХЛ, но, что называется, смогли сохраниться. Не запустили инфраструктурные объекты, не разрушили фундамент, на котором здание «Адмирала» выстроится легко и быстро. Об этом сообщил министр спорта Приморья Жан Кузнецов, рассказавший, что система клуба хоть и была обезглавлена, но продолжила функционировать.

Министр спорта Приморья подтвердил, что «Адмирал» вернётся в КХЛ в сезоне-2021/2022

Говорят, что перезапуском проекта «Адмирал» будет командовать Вячеслав Фетисов, у которого есть опыт быстрого формирования клуба. Тем более сейчас не придётся начинать с нуля. Конечно, при возвращении «моряков» в КХЛ всё упрётся в бюджет. Легко может статься так, что денег, которые сейчас заложены в «Адмирал», не хватит, когда нужно будет перейти от слов к делу. В России подобного рода казусы происходят сплошь и рядом, а продолжающаяся пандемия не добавляет оптимизма. Не удивлюсь, если в результате никакого возрождения «Адмирала» не случится, но очень надеюсь, что до этого не дойдёт.