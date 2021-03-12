«Салават» рушит стереотипы, у «Трактора» — стратегический провал. О чём говорит победа Уфы

Серия между «Салаватом» и «Трактором» в первом раунде КХЛ завершилась намного быстрее, чем должно было завершиться противостояние двух сильных команд с разными, но действенными козырями в рукавах. И это говорит о том, что в оценке перспектив челябинской команды многие (в том числе и автор этих строк) глубоко заблуждались. Несмотря на скандальную концовку противостояния, «Трактор» совершенно заслуженно проиграл в пяти матчах и большего не заслужил.

«Трактор» вылетел после буллита на последних секундах! Зачем Федотов сдвинул ворота? Плей-офф для Челябинска закончен. Гости спаслись с 0:2, но Гранлунд реализовал буллит за 19 секунд до сирены.

Хотя после двух первых уфимских встреч картина была совсем иной. «Трактор» очень комфортно выглядел в гостях у «Салавата», показывая ровно тот хоккей, что от него и ждали. Челябинцы дисциплинированно и системно держали структуру игры, вязко и плотно оборонялись, заставляя финских лидеров «юлаевцев» тратить на взлом своей защиты не только физические, но и моральные силы, а в контратаках лихо сооружали проблемы для хозяев льда. «Трактор» идеально провёл первые четыре периода этой серии, наказывая «Салават» за ошибки и насмехаясь над потугами ведущих уфимских бомбардиров. Затем хозяева башкирского льда всё-таки смогли вскрыть челябинскую защиту за счёт нарастающего давления (это прогнозировалось, так как никто в КХЛ не умеет нагнетать так устрашающе, как «Салават», уступающий в счёте), но и тут «Трактор» не развалился, не поплыл и вполне себе мог брать и второй матч в Уфе. Не взял, но непрозрачно намекнул, что в этой серии всё только начинается.

«Салавату» тяжело, но он не сдаётся! Победу Уфе принесла шикарная комбинация в овертайме Гранлунд одним пасом «разрезал» всю оборону «Трактора», а Хартикайнен сравнял счёт в серии.

Однако серия перебралась в Челябинск, и там вся интрига неожиданно и скоропостижно умерла. На льду «Арены-Трактор» в обоих матчах мы увидели фаворита, приехавшего отрабатывать выездную модель перед серьёзными раундами, и явного аутсайдера противостояния, у которого не хватает ни сил, ни мастерства, ни идей, чтобы забить хотя бы один гол. В столице Южного Урала «Трактор» и «Салават» поменялись местами, и эта рокировка просто убила коллектив Анвара Гатиятулина.



«Трактор» стал заложником своей философии. Точнее, своей безвариативности. На домашнем льду пришлось играть первым номером, пришлось не ждать ошибок соперника, а вынуждать его их делать, и в этом челябинцы, мягко говоря, не преуспели. Оказалось, что креативные форварды первых двух звеньев, показывавшие иногда бодрый комбинационный хоккей в регулярке, пасуют перед собранной и системной обороной. Выяснилось, что в позиционных атаках шайба у «Трактора» ходит настолько медленно, что вратарю соперника можно даже не готовиться к опасным броскам с чистого льда. Даже в меньшинстве! Стало понятно, что заложенной челябинцами «физики» хватает только на полпериода/период активного хоккея, а открытая игра уничтожает всю ту компактность и плотность обороны, которой мы справедливо восхищались в первых уфимских поединках.



От игры «Трактора» в домашних матчах за километр разило безысходностью. После этих встреч и стало понятно, что перед серией челябинцам были розданы слишком большие авансы.

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Но не только «Трактор» провалился — ещё и Уфа приятно удивила. Нет, мы и по двум прошлым розыгрышам Кубка Гагарина поняли, что в плей-офф «Салават» забывает про «бразильский хоккей» и достаёт с полки систему, приправляя её отличной «физикой». Но в Челябинске мы увидели просто какой-то эталон кубковой игры, в которой терпение, дисциплина и бережное отношение к реализации своих моментов возведены в абсолют. Возможно, это лишь на фоне потухшего и развалившегося «Трактора» «Салават» выглядел столь монструозно, и уже в следующем раунде уфимцам не удастся так спокойно добиваться результата в подобном стиле. Посмотрим, но есть ощущение, что и «Ак Барсу», и «Авангарду» будет нереально тяжело бороться с такими закрытыми «юлаевцами», которые, между прочим, шлифуют навыки игры от «печки» уже третий плей-офф подряд.



В пятом матче серии всё, конечно, получилось не так однозначно, но, на мой взгляд, «Салават» создал проблемы себе сам. Уфимцы повели 2:0, а затем ослабили хватку, чем и воспользовался «Трактор»… Я полностью согласен с Томи Лямся, убеждённым, что это чисто психологический момент. «Всегда очень сложно заканчивать серию, выигрывать именно последний матч, потому что оппоненту нечего терять», — заявил финский специалист на пресс-конференции.

Но в результате уфимцы забрали своё, причём в основное время. «Трактор», конечно, может пенять на смелое решение арбитров за 19 секунд до сирены, но вспомните, из чего пришёл этот эпизод со сдвинутыми воротами? «Салават» организовал мощный штурм длиной в несколько смен, навалился, как умеет, на ворота Федотова. Защитники «Трактора» не могли перевести дух и выбросить шайбу из зоны, на этом фоне занервничал и голкипер, дав повод арбитрам поступить в соответствии с правилами. Так что Уфа заслужила этот гол, да и потом — буллит ведь ещё надо было реализовать. И Гранлунд продемонстрировал железные нервы, а Федотов, кстати, проиграл эту дуэль заранее, ещё когда начал саркастически улыбаться и постукивать клюшкой после решения судей.



4-1 — сухой итог этой серии. «Трактор» отправляется в отпуск, а «Салават» — во второй раунд, где сыграет либо с «Ак Барсом», либо с «Авангардом». Какие выводы можно сделать из этого противостояния?

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«Салават» отлично готов к плей-офф. И физически, и психологически, плюс внутри команды, очевидно, потрясающая атмосфера. Кроме того, добавляет позитива «юлаевцам» полное снятие ограничений для посещения домашних матчей болельщиками. В плане тактики мы увидели, что с «Трактором» уфимцы были успешны и в хоккее-давлении, и в хоккее-терпении. С более маститыми оппонентами, конечно, будет сложнее, но ведь и «Салават» вряд ли показал свой максимум в первом раунде. Результат у «юлаевцев» по-прежнему делают люди из первого звена, но какой-то большой зависимости от настроения лидеров у уфимцев я не наблюдаю. На забитые голы у «Салавата» работает вся команда — все поддерживают темп и давление, все умеют терпеть и ждать шансы, просто забрасывают шайбы, как правило, финские звёзды. Это абсолютно нормальная, рабочая система. Самое важное, что у «юлаевцев» коллектив входит в нужные ритм и настроение не только с подачи лидеров, как это происходит, например, в «Динамо». Личный ключ зажигания есть у каждого хоккеиста, так что забудьте стереотип про команду одного звена. Он вновь разрушен.



Из увиденных на фоне «Трактора» проблем «Салавата» отмечу разве что дисциплину. Насколько правильно и ответственно могут действовать уфимцы в чисто игровых эпизодах, настолько же зашкаливает количество глупых, неоправданных удалений. Нарушение численного состава, высоко поднятые клюшки, необязательные фолы в чужой зоне — при других обстоятельствах «Трактор» только за счёт большинства мог бы до сих пор сражаться в серии, «Салавату» просто повезло, что в реализации лишнего челябинцы оказались некомпетентны. Но дальше прощать Уфу уже никто не будет, так что здесь Томи Лямся надо как-то достучаться до подопечных, да и им самим на досуге подумать о цене удалений.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

А что же «Трактор»? Для челябинцев итог сезона получился разочаровывающим. Не из-за конечного результата (как знать, возможно, «Трактор» проиграл в первом раунде будущему чемпиону или финалисту Кубка Гагарина), а из-за того, как этот результат был получен. Главная сила «медведей», пресловутая система Анвара Гатиятулина, дала сбой в решающий момент, а тренер не смог предложить команде альтернативного выхода из ситуации. Поражение от Уфы — помимо всего прочего, ещё и тренерское, Лямся вчистую выиграл тактическую дуэль у российского специалиста. Слабая «физика» и ужасное большинство — это тоже просчёты Гатиятулина и его штаба.

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Разочарование от выступления «Трактора» носит ещё и стратегический характер. Помните, как летом в Челябинске провозгласили новый вектор развития команды под названием «Трактор-2025»? Так вот, после первого же сезона есть риск, что эту стратегию придётся либо серьёзно корректировать, либо сворачивать совсем. Потому что провалились едва ли не все её основные концепты.



Во-первых, заявленный фирменный стиль. Когда в июле гендиректор «Трактора» Иван Савин говорил о том, что челябинцы с Гатиятулиным у руля будут проповедовать активную модель игры, зрелищный комбинационный хоккей и контроль шайбы по всей площадке, это уже воспринималось с улыбкой. Хотя бы потому, что Анвар Рафаилович тренер совсем другого формата. В результате «Трактор» весь сезон играл именно по лекалам привычной системы Гатиятулина, а в плей-офф, когда от них потребовалось отойти и сыграть в том самом провозглашённом летом стиле, челябинцы сели в лужу. О чём уже было сказано в начале материала.

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Во-вторых, есть претензии к самому Гатиятулину, и этот момент я тоже уже осветил. А Анвар Рафаилович, между прочим, летом подписал контракт на три года и вошёл в новый совет директоров клуба. Будет ли наставник прогрессировать? Большой вопрос.



В-третьих, разочаровали хоккеисты, на которых в рамках той же стратегии сделали долгосрочную ставку. Томаш Гика в регулярке побил клубный рекорд Евгения Кузнецова, но в плей-офф растворился, как только у «Трактора» начались большие проблемы. А Лукашу Седлаку с Ником Бэйленом про этот розыгрыш Кубка Гагарина вообще лучше не вспоминать.

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У всех троих хоккеистов контракты до 2023 года, они, по задумке руководителей «Трактора», должны были стать главными системообразующими игроками челябинцев на несколько лет вперёд. Но первую же серьёзную проверку иностранцы провалили.

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Вот и думать теперь Савину и руководителям рангом выше, что делать со стратегией. Продолжать её придерживаться, точечно скорректировать или снова всё переиграть? Кстати, структура управления клубом уже начинает трещать. Сразу после вылета из плей-офф «Трактор» покинул вице-президент по хоккейным операциям Олег Усачёв, вслед за ним слухи отправляют из Челябинска и спортивного директора Романа Беляева. Что это: новая мини-революция или лишь зачистка блока, отвечавшего за селекционную работу?

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Узнаем в межсезонье, но приходится констатировать факт: с внедрением стратегий в «Тракторе» пока получается не очень. Сначала провалился Борис Видгоф со своей верой в Петериса Скудру и ставкой на местных воспитанников, теперь разочаровывает команда Савина. Не говорю, что «Трактору» опять нужны коренные изменения, но хочется пожелать челябинским руководителям две вещи: поменьше популизма в речах и побольше кропотливой, вдумчивой работы с опорой на реалии России и КХЛ.