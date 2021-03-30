Мелочи и дисциплина лидера. Почему «Локомотив» проиграл чемпиону КХЛ в плей-офф

Сейчас ярославцы уходят в отпуск после второго раунда, но совсем скоро они могут стать такой же машиной, как и ЦСКА.

Чуда не произошло. Действующий чемпион России и обладатель Кубка Гагарина не вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, хотя «Локомотив» приложил для этого максимум усилий. Но седьмой матч ЦСКА взял уверенно и безапеляционно, несмотря на небольшой итоговый счёт, и теперь его ждёт встреча со СКА в финале конференции. Пятая за последние семь сезонов, при том что прошлый розыгрыш Кубка был остановлен из-за пандемии.

«Локомотив» притормозили. В финале Запада — супербитва ЦСКА и СКА Чуда не произошло. Два армейских коллектива снова стали лучшими в своей конференции.

Полностью разделяю мнение той части хоккейного сообщества, которой осточертели «армейские» разборки в главной серии Запада. Но таковы реалии КХЛ, установившиеся в 2014 году после провала сборной России на домашней Олимпиаде, когда ФХР взяла наш клубный хоккей в ежовые рукавицы, а КХЛ осталась независимой и частной лигой только формально. И даже потолок зарплат, как мы видим, в первый год не смог раскрасить кубковую жизнь КХЛ новыми красками. Пока вообще стало только хуже: впервые за 6 лет на стадиях четвертьфиналов и полуфиналов конференций нижесеянные команды не выиграли ни одной серии.

Впрочем, возвращаясь к вчерашней победе ЦСКА над «Локомотивом», мы, к счастью, можем говорить только о спорте. Эта серия не дала поводов рассуждать о такой вещи, как административный ресурс. «Армейцы» прошли ярославцев лишь в седьмой встрече и исключительно на ледовой площадке. «Локомотив» был невероятно близок к большому успеху, но, как и предсказывали большинство журналистов и экспертов, всё-таки не сдюжил. Почему? Давайте разберёмся.

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«Локомотив» рано вылетел из-за низкого места в регулярке

Прежде всего отметим вот что: поражение «Локомотива» не из тех, после которых клубу нужно делать какие-то серьёзные выводы и искать виноватых. Ярославцы на равных сыграли с самым стабильным и сильным клубом КХЛ последних лет — о чём тут вообще говорить? Никто после такого завершения сезона не будет ставить под сомнение ни профессионализм Андрея Скабелки, ни продуктивность его системы, никто не будет тыкать пальцами в хоккеистов. Белорусский специалист всего за один год создал в Ярославле сильную, симпатичную, боевую команду, передав привет многим другим тренерам, которым для достижения приличного результата обязательно нужно 2-3-4 года. Скабелка на новом месте показал себя сразу, и мощнейший ЦСКА был, возможно, единственной командой в КХЛ, в серии с которой «Локомотив» не считался фаворитом. Проблема в том, что на «армейцев» ярославцы вышли очень рано, уже во втором раунде.

Андрей Скабелка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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Кто в этом виноват? Можно, конечно, посетовать на неравномерность распределения топ-клубов Запада в дивизионах и структуру таблицы конференции, согласно которой победителю дивизиона гарантировано минимум второе место. Именно поэтому СКА, не имевший достойных соперников в своём секстете, занял место выше «Локомотива» и «Динамо», хотя набрал меньше очков. По-хорошему, «армейское» дерби должно было состояться уже во втором раунде, но правила есть правила.

Впрочем, «Локомотив» может пенять только на самого себя, что не смог избежать четвёртого места в конференции, которое с вероятностью 99% ещё перед стартом плей-офф выводило на ЦСКА во втором раунде. За месяц до конца регулярки ярославцы занимали третью строчку и опережали московское «Динамо» на четыре очка. Но затем последовали три подряд поражения в Балашихе, Череповце и Санкт-Петербурге, оказавшиеся для «Локомотива» роковыми. Именно на этом отрезке в конце января — начале февраля бело-голубые обогнали подопечных Скабелки, а затем выдали впечатляющий финиш, не позволив железнодорожникам вернуть утраченную позицию. Это к вопросу о важности регулярного чемпионата. Конечно, совсем не факт, что во втором раунде «Локомотив» прошёл бы СКА, но с петербуржцами ему бы точно было полегче, чем с армейцами Москвы.

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ЦСКА не смог перебегать «Локомотив». Но превзошёл в реализации моментов и количестве ошибок

«Локомотив» был великолепно готов физически к ЦСКА, поэтому «армейцы» даже на дистанции серии так и не смогли перебегать соперника. Ярославцы без особых проблем выдерживали темп, скорости, объём катания, которые предлагали «армейцы», поэтому ни разу подопечным Игоря Никитина не удалось именно задавить железнодорожников.

Более того, «Локомотив» стремился навязывать свою игру, заключавшуюся в позиционном контроле шайбы и культуре паса. Не единожды ярославцам удавалось надолго лишать ЦСКА владения и кружить по зоне Юханссона. Правда, армейцы редко позволяли игрокам «Локомотива» уходить с периметра, но иногда ярославцы включали индивидуальную мастерство, пробовали обыгрывать соперников «1 в 1», и тогда становилось опасно.

«Локомотиву» было очень трудно, но он находил ключи к воротам красно-синих, и исход серии мог быть другим, если бы ярославцы бережнее относились к реализации своих моментов. Конечно, прекрасно выглядел Ларс Юханссон, но иногда железнодорожники откровенно прощали соперника. Не попадали по шайбе на пятачке (момент Ландера из пятой встречи), стреляли в штанги (супермомент у Ткачёва в конце той же игры), бросали мимо с убойных позиций (Осипов промазал с пятачка на финише седьмого матча). Да много чего можно вспомнить! В какой-то степени, «Локомотиву» не хватило «инстинкта убийцы»: ярославцы здорово могли запереть ЦСКА в зоне, долго контролировать шайбу и держать Юханссона в напряжении, но голы приходили не так часто, как им хотелось бы.

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ЦСКА же привычно показал высочайшую эффективность. Армейцам не нужно было создать много, чтобы забить, а если это происходило до того, как забросит «Локомотив», то подопечные Никитина выстраивали эталонные редуты, уходили в глубокий откат и очень грамотно и спокойно оборонялись. Ярославцы, повторюсь, не бились головой об стену, от них не веяло безнадёгой, но реализация часто подводила.

Ещё отмечу, что обе команды в этой серии допускали очень мало ошибок. Особенно, на фоне других пар плей-офф. Но совсем без огрехов, конечно, обойтись нельзя, и часто именно из-за них в этом противостоянии приходили голы. У игроков ЦСКА случались грубые ошибки (недоработка Робинсона на пятачке в первой игре, когда забивал Коршков, падение Шалунова в овертайме шестого матча), и они стоили армейцам нескольких поражений. Но системных оплошностей, каких-то позиционных провалов больше допустил всё-таки «Локомотив», а у ЦСКА с «инстинктом убийцы» как раз всё в порядке. Вот, скажем, того же Максима Шалунова сколько раз за серию ярославцы упустили себе за спину? 4-5 максимум? А он забил дважды, во втором и седьмом матчах, причём оба раза эти голы делали счёт 2:0, который у ЦСКА практически не отыгрывается. У армейских хоккеистов на какой-то космический уровень выведено умение хорошо сделать свою работу в самый ответственный и напряжённый момент, совершенно исключая человеческий фактор, и во многом поэтому их так тяжело обыгрывать в плей-офф.

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«Локомотив» немного подвели легионеры

Чтобы пройти ЦСКА, «Локомотиву» нужно было быть безупречным, но не всё у ярославцев работало идеально. Показывали меньшую реализацию моментов, больше ошибались — про это мы уже сказали. Помимо этого, немного выпадали из системы некоторые хоккеисты, что у ЦСКА в принципе невозможно.

В первую очередь, речь о полевых легионерах «Локомотива». Например, Антон Ландер — один из самых высокооплачиваемых хоккеистов во всей КХЛ. Ни одного очка в семи встречах, две голевые ошибки во втором матче, несколько нереализованных моментов. Швед, напомним, пропустил первый раунд из-за травмы, вернулся к полуфиналу конференции, но помочь ярославцам не сумел. Хотя за такую зарплату обязан это делать.

Антон Ландер Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К Андре Петерссону вопросов меньше. Со своими габаритами он вообще мог исчезнуть на фоне мощного ЦСКА, но швед был достаточно заметен и стал соавтором нескольких важнейших голов «Локомотива». Но со стороны Петерссона не хватило креатива, каких-то нестандартных действий и, конечно, заброшенных шайб.

Теэму Пулккинен забил ЦСКА 3 гола — больше, чем кто-либо — но подвёл «Локомотив» невынужденными удалениями. Дисциплина — старая болезнь финна, он ещё в регулярке нередко привозил ярославцам меньшинство на ровном месте, вот и в серии с армейцами порвалось там, где тонко. Вспоминаем его удаление в концовке пятой встречи, отобравшее у «Локомотива» две минуты из финального штурма, и, конечно, нарушение в седьмой игре, которое ЦСКА конвертировал в первый гол в матче. Оба раза Пулккинен получал штраф за удар клюшкой по клюшке соперника. Можно по-разному относиться к этому достаточно спорному правилу, но с самого начала нынешнего сезона арбитры всегда карают за подобное нарушение — это одно из важных изменений в судействе, инициированное Алексеем Анисимовым. За год Пулккинен должен был привыкнуть к новым реалиям и быть аккуратнее, особенно в таких важнейших матчах, но… Пулккинен продолжал махать своей клюшкой, как шашкой, и в результате сильно подвёл «Локомотив» в седьмом матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Разумеется, повод для критики можно найти не только в отношении иностранцев, но с легионеров спрос всегда особый, особенно получающих такие большие деньги.

Подытоживая, отмечу, что ярославцы классно сражались в этой серии, но уступили ЦСКА в мелочах и проиграли по делу. Думаю, что в «Локомотиве» сейчас должны с оптимизмом смотреть в следующий сезон, перед которым команда, конечно, должна пережить точечные селекционные изменения и постараться стать ещё сильнее. Если в Ярославле удастся сохранить нынешний подход, то уже совсем скоро «Локомотив» может стать такой же машиной, как и ЦСКА. У железнодорожников есть классный, системный тренер, возможности для отличного комплектования состава, а также мощная клубная вертикаль, позволяющая не только покупать лидеров, но и выращивать их, экономя при этом бюджет. Рано или поздно это преимущество «Локомотива» должно сказаться в условиях жёсткого потолка зарплат, и железнодорожники смогут стать первостепенной силой на Западе КХЛ. Главное для ярославцев в межсезонье — ничего не сломать, провести лёгкий косметический ремонт и в сентябре помчаться навстречу прогрессу.