Роковая ошибка Ковальчука. Мог сыграть за Кубок с «Монреалем», но сам ушёл в «Вашингтон»

Полтора года назад российский нападающий принял худшее решение в своей карьере. Хотел как лучше, но не угадал.

По одной сказке каждый год

За последние несколько лет мы уже привыкли, что каждый год плей-офф Национальной хоккейной лиги преподносит нам какой-нибудь сюрприз. Сначала «Вегас Голден Найтс» в дебютный сезон в истории клуба умудрился сходу забраться в финал плей-офф, где в пятиматчевой серии уступил только лишь «Вашингтон Кэпиталз», в составе которого долгожданный Кубок Стэнли наконец-то завоевал Александр Овечкин.

Годом спустя главный трофей мирового хоккея сенсационным образом завоевал «Сент-Луис Блюз». В ходе регулярного чемпионата «музыканты» долгое время шли вне зоны плей-офф, а в один из моментов они даже опустились на последней место в турнирной таблице. Но длинная победная серия позволила «блюзменам» забраться в плей-офф, где они последовательно выиграли четыре серии подряд и впервые в своей истории стали обладателем Кубка Стэнли.

В прошлом сезоне до финальной серии также удивительным образом добрался «Даллас Старз», перед началом плей-офф считавшийся одним из главных аутсайдеров розыгрыша Кубка Стэнли. Однако «звёзды» смогли удивить скептиков и подарить своим болельщикам потрясающую сказку в плей-офф, которая в итоге не увенчалась трофеем. В финале «Даллас» проиграл «Тампе-Бэй Лайтнинг».

В нынешнем сезоне нечто очень похожее выдал «Монреаль Канадиенс». Самый титулованный клуб в истории НХЛ выиграл свой последний Кубок Стэнли в далёком 1993 году. С тех пор канадский клуб никогда не забирался дальше финала в своей конференции. Но в этом году «Канадиенс» зажгли и дошли до решающей стадии, где их соперником будет «Тампа».

Ковальчук мог составить компанию Романову в «Монреале»

В составе «Монреаля» на данный момент есть только один российский игрок – это защитник Александр Романов. 20-летний хоккеист был основным защитником «Канадиенс» в ходе регулярного чемпионата, но в плей-офф провёл всего два матча, так как выбор тренерского штаба команды пал на более опытных игроков. Вполне возможно, что компанию Романову в нынешнем кубковом походе «Монреаля» мог составить и Илья Ковальчук, если бы в прошлом сезоне не принял роковое решение в своей заокеанской карьере.

Опытный российский нападающий принял принципиальное решение о возвращении в НХЛ сразу после победы на Олимпийских играх 2018 года. Ковальчук мечтал о попадании в «Тройной золотой клуб», который включает в себя хоккеистов, выигравших золотые медали на зимних Олимпийских играх, чемпионате мира и завоевавших Кубок Стэнли. Ковальчуку для попадания в заветный клуб не доставало единственной победы в карьеры – Кубка Стэнли.

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1 июля 2018 года Ковальчук подписал трёхлетний контракт с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на общую сумму $ 18,75 млн. Вот только отыграть контракт до конца Илье не удалось. В первом сезоне за «Кингз» Ковальчук провёл 64 матча в которых набрал 34 (16+18) очков, а сама команда заняла последнее место в Западной конференции и не попала в плей-офф. В следующем сезоне провёл всего 17 матчей и набрал 9 (3+6) очков. В середине ноября 2019 года руководство американского клуба вывело Ковальчука из состава, а ещё через месяц выставило его на драфт отказов с последующим расторжением контракта.

Фото: Elsa/Getty Images

«Все понимают, что это его последний шанс»

Казалось, что карьера Ильи за океаном окончательно завершена, но спасительный круг тонущему ветерану бросил «Монреаль Канадиенс». Руководство канадского клуба предложило Ковальчук подписать двусторонний контракт до конца сезона на минимальных финансовых условиях – и российский хоккеист согласился с подобным вариантом развития событий. 3 января 2020 года состоялось подписание двустороннего контракта сроком на один год на общую сумму $ 700 тыс.

«Ковальчук должен вписаться в игру нашей команды. Все понимают, это его последний шанс. У нас много травм, а мы ещё хотим побороться за выход в плей-офф. Именно поэтому я пошёл на такой шаг. И не вижу тут никакого риска. «Лос-Анджелес» выкупил его контракт, но мой коллега Роб Блэйк сказал, что с Ковальчуком как с работником у него никогда не возникало проблем», — заявил генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен.

Дебютная игра Ильи в составе «Хабс» состоялась 6 января 2020 года. «Виннипег Джетс» обыграл «Канадиенс» со счётом 3:2, но сам российский форвард отметился одной результативной передачей и четырьмя бросками в створ, проведя на льду 19 минут игрового времени. После мучений в начале того сезона за «Лос-Анджелес», когда игровое время Ковальчук постоянно ограничивали, а порой и вовсе выводили из состава, получить такую роль в «Монреале» было для него словно подарком судьбы. Илья постоянно выходил на лёд в ведущих звеньях и получал много возможностей при игре в большинстве. Всего за «Канадиенс» Ковальчук провёл 22 матча, в которых набрал 13 очков (6+7).

«С переходом в «Вашингтон» Ковальчук стал ближе к своей цели»

Однако Ковальчук возвращался за океан не просто ради самой возможности играть в НХЛ. Он мечтал о Кубке Стэнли, а «Монреаль» на тот момент фактически распрощался с реальными шансами на попадание в плей-офф. В результате в дедлайн Ковальчук попросил руководство «Канадиенс» отпустить его в «Вашингтон Кэпиталз», с которым Илья надеялся добраться до своей цели.

«Считаю, что с переходом Ковальчука в «Вашингтон» Илья стал ближе к своей цели. Хочу пожелать Илье и его новой команде удачи в розыгрыше Кубка Стэнли и повторения позапрошлогоднего успеха. Игра в одной команде с Овечкиным? Естественно, они с Александром давние друзья, и это здорово, что теперь два звёздных российских форварда выступают за один клуб НХЛ», — прокомментировал обмен своего клиента хоккейный агент Юрий Николаев.

Сам нападающий также признал, что его переход в «Вашингтон» произошёл исключительно благодаря его желанию. «Бержевен спросил меня, куда я хочу перейти. У «Монреаля» были и более заманчивые предложения по мне, но я выбрал «Вашингтон». Ценю, что Бержевен всё сделал именно так. Я выбирал между «Вашингтоном» и «Бостоном»? Думаю, вы напутали команды», — сказал Ковальчук во время прощальной пресс-конференции в Монреале.

Примечательно, что до осуществления обмена стороны обсуждали возможное продление контракта. «Монреаль» был доволен игрой Ковальчука за клуб и хотел продлить соглашение с ветераном на нынешний сезон (тот самый сезон, в котором «Канадиенс» сейчас добрались до финала Кубка Стэнли», но Ковальчук выбрал вариант с продолжением карьеры в «Вашингтоне».

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Ковальчук провалился в плей-офф в «Вашингтоне»

23 февраля 2020 года был обменян в «Вашингтон». В новой команде до конца регулярного сезона 2019/20 Илья набрал 4 очка (1+3) в 7 матчах, но в плей-офф его ждал настоящий провал. В восьми матчах российский форвард отметился всего одной результативной передачей, а столичные завершили поход за Кубком Стэнли уже на стадии первого раунда, уступив «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4).

По невероятному стечению обстоятельств бывшая команда Ковальчука завершила тот сезон на той же стадии, что и «Вашингтон». Всё дело в том, что пандемия коронавируса заставила боссов НХЛ досрочно завершить регулярный чемпионат. Чтобы обеспечить командам лиги максимально справедливые условия борьбы, в руководстве НХЛ пошли на изменения формата проведения в плей-офф. Восемь команд, которые сохраняли хотя бы теоретические шансы на попадание в кубковый этап, получили возможность продолжить выступление после возобновления сезона. И «Монреаль» вошёл в число счастливчиков, которые возобновили чемпионат со стадии плей-ин. В квалификации «Хабс» выбили из борьбы «Питтсбург Пингвинз» (3-1), но в следующем круге уступили «Филадельфии Флайерз» (2-4).

А затем сорвалось его возвращение в «Монреаль»

Таким образом, получилось так, что Ковальчук не выиграл ровным счётом ничего от своего перехода в «Вашингтон». Разумеется, что после провального выступления в плей-офф акции российского ветерана на североамериканском рынке окончательно рухнули в пропасть. «Вашингтон» сразу же отказался от услуг хоккеиста, да и «Монреаль» больше не стремился к возвращению Ковальчука в свой стан.

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В конце октября обозреватель канадской телекомпании RDS Кэрол Лемир оценила возможность возвращения нападающего Ковальчука в «Монреаль».



«Приглашение Ковальчука в январе 2020 года удовлетворило обе стороны. Россиянин получил возможность продлить карьеру в НХЛ после неудачи в «Лос-Анджелесе», а «канадцам» была нужна помощь в атаке, чтобы компенсировать отсутствие травмированных. Кроме того, он стоил всего $ 700 тыс. Но затем Илью обменяли в «Вашингтон», получив взамен третий раунд драфта, который позже был использован для приобретения голкипера Джейка Аллена.

Пребывание Ковальчука в «Монреале» было настолько позитивно, что, когда он уехал в «Кэпиталз», генеральный менеджер Марк Бержевен оставил для русского дверь открытой — это было для того, чтобы он вернулся к «канадцам», когда стал свободным агентом. Но Ковальчук ничего не забил за «столичных» в плей-офф, а в «Монреале» всё больше молодых игроков», — отметил автор.

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Через несколько дней молодые игроки «Канадиенс» при помощи нескольких звёздных ветеранов вроде Кэри Прайса, Ши Уэбера, Эрика Стаала и Кори Перри поведут борьбу с «Тампой» за главный трофей в НХЛ. И в этом перечислении фамилии обратите особое внимание на фигуры Стаала и Перри. Вполне возможно, что сейчас Ковальчук мог бы дополнить их ряд в канадском клубе, если бы полтора года назад не отказался от продления контракта с «Монреалем», когда ему предлагали подобный вариант. Илья захотел сделать как лучше, и попытаться взять Кубок Стэнли здесь и сейчас с «Вашингтоном», но совершил роковую ошибку и теперь будет смотреть за финалом плей-офф по телевизору. Не найдя новый клуб в НХЛ, Ковальчук вернулся в КХЛ, где стал обладателем Кубка Гагарина с «Авангардом», но главная цель в карьере так и осталась не достигнута.