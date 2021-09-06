Тревожный нюанс «Авангарда», Никитин не подойдёт «Автомобилисту». Что происходит в КХЛ

Новый сезон КХЛ стартовал на прошлой неделе — настало время поделиться первой порцией наблюдений и выводов.

В чём дело, «Автомобилист»?

Уральский клуб оказался совершенно не готов к первым матчам регулярки и без шансов «сгорел» дома сначала «Магнитке», а затем и «Салавату». Проблемы у «Автомобилиста» в каждой линии, но хуже всего дела обстоят с обороной: соперники даже удивляются, как много екатеринбуржцы позволяют в своей зоне.



Для меня такой старт «Автомобилиста» — сюрприз. Нет, я не питал иллюзий, что эта команда способна добиться чего-то серьёзного по итогам всего сезона, но мне казалось, что регулярка — это территория Екатеринбурга. Состав подобран глянцевый, творческий, как раз для гладкого первенства, плюс главный тренер-демократ, не загружающий системой и жёсткой дисциплиной. Играй, да радуйся! Но после двух домашних матчей «Автомобилист» имеет разницу шайб 4:10, полный хаос в обороне, вялое нападение, да ешё и Коварж, поговаривают, «сломался».



Билл Питерс тоже не понимает, что происходит. Вот только что, на пресс-конференции перед сезоном он радостно сообщал, что видит у «Автомобилиста» не только мощный состав, но и мощную раздевалку. Сейчас же ему остаётся только публично выражать разочарование игрой и настроем своих подопечных. И с Питерса уже спрос серьёзный, ведь он в КХЛ работает второй год.



Впрочем, с выводами относительно «Автомобилиста» пока спешить не будем. Да, команда выглядит ужасно, но прошло лишь два матча, в которых уральцы играли с соперниками, здорово подошедшими к началу сезона. Может, «Салават» и «Магнитка» — это осенние чемпионы на Востоке? Может, в «Автомобилисте» проанализировали прошлую регулярку, поняли, что успешный, лёгкий старт только навредит перспективным целям клуба, и хорошенько нагрузили команду в августе? Правда, последний тезис не объясняет полное отсутствие самоотдачи и желания у хоккеистов в первых двух играх.



Но в ближайших матчах всё станет ясно. Две домашние пощёчины на старте сезона — хороший вызов для коллектива. Если он есть, если он управляется тренерским штабом, то «Автомобилист» даст быстрый ответ. Если нет, то, конечно, Питерс в Екатеринбурге не задержится. Но, на мой взгляд, наивно сватать в этот клуб самый лакомый кусочек на рынке свободных агентов среди тренеров — Игоря Никитина. Как вы себе представляете жёсткие методы экс-наставника ЦСКА в коллективе, где витает атмосфера расслабленности и благодушия? Под Никитина придётся менять полкоманды, а по ходу сезона на это, разумеется, никто не пойдёт.

Ожидаемые проблемы «Ак Барса»

Нет, конечно, я не ждал, что «Ак Барс» отметит первый уик-энд юбилейного сезона двумя поражениями в основное время от «Куньлуня» и «Торпедо», но трудности на старте коллектива Дмитрия Квартальнова были читаемы.



Дело в том, что летом казанцы сильно обновили состав — это стресс и для «Ак Барса», который привык проводить точечную селекцию, и для Квартальнова, привыкшего к стабильности. Неудивительно, что притирка новых деталей механизма вылезла за рамки предсезонки, и на старте чемпионата у «Ак Барса» толком нет рисунка игры, какой-то структуры и постоянно тасуются звенья. Да ещё и не везёт иногда.

Квартальнову нужны время и матчи, чтобы поставить «Ак Барс» новой сборки на привычные рельсы. Вероятно, в сентябре из-за этого и дальше будет страдать результат, но переживать болельщикам казанцев вряд ли стоит — на вершину Востока «Ак Барс» обязательно вернётся.

Приз зрительских симпатий — «Торпедо» и «Металлургу»

Пока одни клубы КХЛ со скрипом вкатываются в сезон, другие влетают в сентябрь на крыльях атакующего, симпатичнейшего хоккея. Так, прямо сейчас здорово смотрится «Металлург», ощутимо добавивший летом в лёгкости, скорости и креативности состава. В первом матче регулярки это привело к разрыву разболтанного «Автомобилиста», а в Нур-Султане только великолепная игра вратаря «Барыса» Йони Ортио позволила казахстанской команде не проиграть матч в первом периоде. Такая «Магнитка», конечно, гораздо смотрибельнее, чем прошлогодняя команда, но не будет ли проблемой потеря габаритов в плей-офф, где, как правило, побеждает не красивый и комбинационный, а силовой и физический стиль? Впрочем, весной поглядим.

От «Торпедо» другого ждать и не приходилось. Команда Дэвида Немировски и в прошлые три сезона играла через атаку, а сейчас топ-6 нижегородцев позавидует любой олигарх КХЛ. Заар, Гривик, Чехович, Миле, Жафяров, Агостино — отличный подбор талантливых и результативных форвардов. Так что с результативностью у «Торпедо» проблем не будет, и вообще есть ощущение, что Нижний Новгород в этот раз может зайти в плей-офф не в последний момент и не с нижних ступенек. Хотя периодические провалы в обороне и отсутствие топовых вратарей, конечно, могут разрушить амбициозные планы автозаводцев.



Красивый хоккей без скучных и аккуратных оборонительных схем показывают и другие команды. Например, «Сочи», и это сюрприз, так как на предсезонке у «леопардов» были колоссальные трудности с созиданием. Например, «Витязь», где, в общем-то, тоже подобрался креативный состав в нападении, а солирует вернувшийся в команду Миро Аалтонен. За две игры финн настрелял 7 (2+5) очков! Так что рано, рано говорить о том, что КХЛ погрузилась в пучину оборонительного хоккея — альтернатива стилю «бей-беги» в разных вариациях в лиге существует.

«Авангард» может превратиться в команду одного звена

У чемпиона КХЛ на старте сезона в целом всё в порядке: две победы в двух матчах, узнаваемая модель игры, крутые спецбригады. Типичный «Авангард» Боба Хартли. Но есть тревожный нюанс: в играх с ЦСКА и «Адмиралом» «ястребы» показали, что (пока) полностью зависят от действий трёх человек — Корбана Найта, Петера Цегларика и Сергея Толчинского. Да ещё Оливер Каски незаменим в роли защитника-плеймейкера.



Что же такого, спросите вы, что клуб опирается на лидеров? Конечно, ничего, это абсолютно нормально. Вот только настораживает, что молчат остальные, а это уже для «Авангарда» абсолютно несвойственно. При Хартли «ястребы» всегда опирались как минимум на два звена, отвечавших за результативность, и две спецбригады большинства. За последние годы никто из игроков «Авангарда» не входил в число лучших бомбардиров или снайперов регулярки — эти позиции были оккупированы хоккеистами «Салавата» или московского «Динамо».

Клубами, которые открыто делали ставку на одно звено. Сейчас же у омичей Найт набирает 6 очков за две игры, у Цегларика 5 результативных баллов. И это говорит не только о мощи легионеров «Авангарда», но и о том, что клубу сейчас не хватает опциональности состава. А как мы знаем, стратегия «три лидера и все остальные» в современной КХЛ ни к чему не приводит.

Резерв у «ястребов», конечно, есть. В первую очередь, это Наиль Якупов, классно проведший предсезонку. Но пока у форварда, очевидно, нет должного взаимопонимания с Найтом и Цеглариком, и напрашивается перевод в эту тройку Толчинского, который при розыгрыше большинства обнаруживает отличную «химию» с канадцем и словаком. Однако такой ход сейчас — прямой путь к зависимости «Авангарда» от одной тройки, а это противоречит всей системе, выстраиваемой Хартли. Во втором же звене у Толчинского своя отдельная миссия — помогать адаптироваться в клубе новичкам.



Также есть Николай Прохоркин, продолжающий осваиваться в «Авангарде». Владимир Брюквин, восстанавливающийся после травмы, Иван Телегин, до сих пор находящийся в лазарете. Возможно, когда все эти игроки будут по-настоящему встроены в модель игры «Авангарда», то у «ястребов» появится привычное для них разнообразие людей, которые отвечают за результат. Пока же омичам приходится выезжать на плечах тех самых трёх лидеров, которые, к счастью для «Авангарда», находятся в потрясающей форме.