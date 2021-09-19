Когда уже договорятся? 10 известных игроков НХЛ без контрактов на новый сезон

Межсезонье в НХЛ подходит к концу. Через несколько дней открываются тренировочные лагеря клубов, а уже 12 октября стартует регулярный чемпионат. Тем не менее в лиге достаточно известных хоккеистов, которые до сих пор пребывают в статусе свободных агентов.

Неограниченно свободные агенты

Туукка Раск, 34 года

Сразу после вылета «Бостона» из розыгрыша Кубка Стэнли в июне голкипер-старожил «мишек» Туука Раск сообщил, что ему потребуется операция на бедре, восстановление от которой займёт длительный срок. Тогда же финн усомнился в том, что после хирургического вмешательства он сможет дальше играть на самом высоком уровне.



Операция прошла в конце июля, а через месяц Раск в интервью официальному сайту НХЛ заявил, что хочет продолжить карьеру исключительно в «Бостоне», при этом Туукка отметил, что он не станет для «Брюинз» дорогим вратарём (в последний год по прошлому контракту финн получил $ 6,5 млн за сезон. — Прим. «Чемпионата»).

Раск планирует начать тренировки через полтора месяца, а играть ближе к январю, но нового соглашения с «мишками» у голкипера нет до сих пор. На роль основного вратаря «Бостон» летом пригласил Линуса Улльмарка, также у клуба есть 22-летний Джереми Сваймен, а под потолком зарплат — чуть больше миллиона свободных долларов. Планирует ли клуб потратить эти деньги на Раска? Вполне возможно, что финн и «Бостон» договорятся, но наверняка случится это ближе к зиме, когда будут понятны кондиции голкипера.

Эрик Стаал, 36 лет

В последнем сезоне Стаал сильно сбавил в результативности, но вместе с другим ветераном Кори Перри организовал отличную связку в «Монреале», добавив опыта и характера команде с большим количеством молодых исполнителей.



Но если Перри уже давно подписался с «Тампой», то у Стаала до сих пор нет нового контракта, да и какие-то слухи о будущем Эрика в НХЛ отсутствуют. При этом ещё в июле прошла информация, что Стаал задумывается о завершении карьеры.

Алекс Гальченюк, 27 лет

Три года назад Гальченюк покинул «Монреаль», который сделал американца с белорусскими корнями третьим номером драфта-2012, и с тех пор карьера форварда покатилась по наклонной. За это время он сменил 6 клубов, нигде прижиться не сумел, а в прошлом сезоне Гальченюк доигрался до фарм-клуба из АХЛ в системе «Торонто».



Этим летом талантливый, но очень нестабильный нападающий вышел на рынок свободных агентов, однако к середине сентября Гальченюк по-прежнему без команды. При этом ещё в августе журналист Sportsnet Люк Фокс писал, что «Торонто», где Гальченюк заканчивал прошлый сезон, «ещё не закрыл дверь для Алекса, и даже «Монреаль» проявляет некоторый интерес к его возвращению», но никакого продолжения эта история пока не получила.

Бобби Райан, 34 года

В сезоне-2019/2020 Райан потратил три месяца на борьбу с алкогольной зависимостью, триумфально вернулся, оформив хет-трик за «Оттаву» в ворота «Ванкувера», а затем получил от НХЛ приз за верность хоккею («Билл Мастертон Трофи»). Тем не менее осенью 2020-го «Сенаторз» выкупили контракт Бобби, и следующий чемпионат он начал уже в «Детройте».

В составе «красных крыльев» Райан выглядел весьма средне (хотя в нынешнем «Детройте», откровенно говоря, трудно сиять), а в апреле получил серьёзную травму руки, из-за которой выбыл до конца сезона.



Сразу после операции Райан выразил уверенность, что он сможет нормально играть в хоккей в следующем чемпионате, и заявил о желании остаться в «Детройте», но за лето никаких движений в отношении Бобби не случилось, хотя у «Ред Уингз» под потолком порядка $ 15 млн, да и на большой контракт Райан точно не претендует. Интереса из других клубов к проблемному форварду, похоже, тоже нет.

Патрик Марло, 42 года

В прошлом сезоне Марло установил рекорд НХЛ по количеству сыгранных матчей в лиге, обойдя самого Горди Хоу. Сейчас на счету Патрика невероятные 1779 игр в НХЛ, однако останавливаться на достигнутом суперветеран не собирается — ещё в мае он объявил, что хочет играть в лиге и в следующем сезоне. Правда, пока подписывать новый контракт с Марло не спешит ни «Сан-Хосе», где Патрик провёл 21 сезон, ни какой-либо другой клуб НХЛ.

Ограниченно свободные агенты

Кирилл Капризов, 24 года

Эпопея с новым контрактом Кирилла Капризова и «Миннесоты» длится всё лето и никак не может прийти к логичному финалу, хотя стороны вроде бы согласились пойти на уступки и начали прорабатывать компромиссный вариант.

Но за несколько дней до открытия тренировочных лагерей «Уайлд» по-прежнему не могут рассчитывать на свою главную звезду, под которую летом зачистили платёжку, выкупив контракты Паризе и Сутера. Капризов, даже если подпишет соглашение прямо сейчас, уже точно не успеет к началу тренинг-кемпа (оформление рабочей визы в США и обязательный карантин по прибытии отнимут минимум дней 8-9), но переговоры между клубом и игроком, судя по всему, вновь приостановлены, и сейчас речь идёт о том, что «Миннесоте» придётся начать сезон без россиянина. То, что это повлияет на качество игры «дикарей» на старте регулярки, кажется очевидным.

Элиас Петтерссон, 22 года

Не может договориться со своим молодым лидером и «Ванкувер». Петтерссон, пропустивший большую часть прошлого сезона из-за травмы, сейчас полностью восстановился, но для шведа настало время подписывать первый серьёзный контракт, и он, очевидно, пока полностью не готов связывать себя долгосрочными обязательствами с «косатками». Сомнения Петтерссона понятны: форвард хочет играть за команду, которая побеждает и каждый год имеет шанс далеко продвинуться в плей-офф, а «Ванкувер» под такое описание сейчас подходит слабо.

При этом «Ванкувер» отпускать куда-то Петтерссона не намерен. Ещё в июле генменеджер «Кэнакс» Джим Беннинг заверил, что клуб повторит любое предложение, которое получит швед.

Куинн Хьюз, 21 год

У «Ванкувера» подвис вопрос не только с Петтерссоном, но и с ещё одним большим молодым талантом — Куинном Хьюзом. Оба заслуживают максимальных контрактов, но под потолком у «Кэнакс» лишь чуть больше $ 10 млн, и этого не хватит на удовлетворение запросов обоих: один только Хьюз может рассчитывать на контракт уровня Кейла Макара, а тот подписался с «Колорадо» на $ 9 млн в год.



Но сезон близится, и что-то нужно решать. Вполне возможно, что оба хоккеиста получат контракты-мостики. Это позволит «Ванкуверу» сохранить своих проспектов, а сами игроки получат возможность через пару-тройку лет претендовать на более «жирные» соглашения.

Расмус Далин, 21 год

У первого номера драфта-2018 закончился контракт новичка, и ещё в июне Далин начал с «Баффало» переговоры о новом соглашении, но пока они ни к чему не привели. Пожалуй, Расмус не оправдал авансов, которые выдавали ему три года назад, а его результативность с каждым сезоном в «Сэйбрз» только падает, но «Баффало» наверняка заинтересован в том, чтобы заключить со шведом долгосрочное соглашение. У «клинков» полно свободных средств под потолком (они сейчас даже не дотягивают до пола зарплат), так что вряд ли камнем преткновения являются запросы Далина. Другое дело, что Расмус, как и другие лидеры «Баффало», видимо не горит желанием надолго связываться с одним из главных аутсайдеров НХЛ с туманными перспективами.

Брэди Ткачук, 22 года

Молодой лидер клуба долго не может договориться со своей командой о новом контракте, так как не хочет связывать себя долгосрочным контрактом с не самой перспективной франшизой — Ткачук и «Оттава» поддерживают тренд этого межсезонья, заданный Капризовым и продолженный талантами из «Ванкувера».



Не так давно инсайдер Эллиотт Фридман писал, что «сенаторы» могут заключить с Ткачуком восьмилетний контракт с кэпхитом $ 8 млн, при этом если стороны не договорятся о долгосрочной сделке, то переключатся на вариант с более коротким сроком.



Интересно, что генменеджер «Оттавы» Пьер Дорион выражал уверенность, что контракт с Брэди будет подписан до начала тренировочного лагеря. Но сейчас в этом уже есть серьёзные сомнения.